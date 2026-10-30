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Javier Milei regresa a España a dos semanas de su nuevo enfrentamiento con Pedro Sánchez

El presidente participará en Madrid de un encuentro de mandatarios iberoamericanos previsto para el 4 y el 5 de noviembre

30 de octubre 2026 · 18:47hs
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Durante su última visita a Madrid

Foto: Presidencia de la Nación

Durante su última visita a Madrid, Milei volvió cuestionar a Sánchez y provocó una nueva confrontación entre ambos gobiernos.

Javier Milei regresará a Madrid (España) para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, programada para el 4 y el 5 de noviembre próximos. El desembarco se producirá apenas dos semanas después de la visita en la que sus declaraciones contra Pedro Sánchez detonaron una nueva confrontación entre ambos gobiernos.

Será el octavo viaje del libertario a la península ibérica desde que asumió al frente de la Casa Rosada, en esta oportunidad para asistir a una reunión multilateral que coincidirá con la campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre en España.

Durante su último paso por Madrid, el 21 de octubre, Milei llamó al presidente español “impresentable dictador”, “ladrón” y “corrupto”.

También pidió que los españoles sacaran a los socialistas “a patadas” del poder y respaldó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder de Vox, Santiago Abascal.

La respuesta de España

En ese marco, el Ministerio de Asuntos Exteriores español sostuvo que no acepta “injerencias externas ni ataques e injurias” contra sus instituciones. Y consideró “indigno” que un presidente visite el país para promover, a su entender, la polarización y la violencia.

Sánchez, por su parte, respondió en redes sociales con la frase “soy zurdo y a mucha honra”. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) también colocó una lona en su sede madrileña con un mensaje dirigido al mandatario argentino: “Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”.

Pese al intercambio, el gobierno español no anunció nuevas medidas diplomáticas contra la Argentina.

En tanto, la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid no contará con la presencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva.

Al respecto, en el gobierno brasileño confirmaron que el mandatario no asistirá por razones de agenda y estará representado por su canciller, Mauro Vieira.

La tensión bilateral escaló tras el paso del senador brasileño Flávio Bolsonaro por territorio argentino y la decisión de la gestión libertaria de no enviar una felicitación formal por reciente el triunfo electoral de Lula, líder del Partido de los Trabajadores.

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