Newell's vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's recibirá a Unión en el estadio Marcelo Bielsa por la 15ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Tatengue de este domingo por la tarde.
La Lepra buscará sumar de a tres ante el Tatengue en el Coloso para sellar su clasificación a playoffs. Detalles y estadísticas del partido
Newell's recibirá a Unión en el estadio Marcelo Bielsa por la 15ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Tatengue de este domingo por la tarde.
El partido correspondiente a la zona A entre Newell's y Unión será este domingo 1º de noviembre desde las 18.30 en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Daniel Zamora, mientras que Germán Delfino estará en el VAR.
La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Tatengue será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar
Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Nicolás Goitea u Oscar Salomón, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.
Unión: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Matías Rocha o Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Mateo Peresutti o Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
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