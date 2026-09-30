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Netflix sumó una película de acción protagonizada por "La Roca"

El film de 2022 dirigido por Jaume Collet-Serra está basada en el personaje de DC Comics Black Adam y sigue la liberación del superhéroe y las luchas de poder en las que queda inmerso

30 de septiembre 2026 · 17:40hs
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La Roca protagoniza la historia de superhéroes que acaba de desembarcar en Netflix

"La Roca" protagoniza la historia de superhéroes que acaba de desembarcar en Netflix

Netflix sumó una película de acción y aventura de 2022 que los usuarios no se quieren perder. Se trata de “Black Adam”, la undécima película del Universo Extendido de DC (DCEU) protagonizada por Dwayne Johnson (“La Roca”) y dirigida por Jaume Collet-Serra.

“Black Adam” está basada en el personaje de DC Comics Teth-Adam/Black Adam. El guion fue escrito por Adam Sztykiel, Rory Haines y Sohrab Noshirvani, y se trata de una producción que funciona como el spin-off de “Shazam!”, la película de 2019.

Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari y Pierce Brosnan acompañan a “La Roca” en esta historia de super héroes y luchas de poder.

>>Leer más: Netflix: un enigmático thriller policial de los 2000 volvió con toda

De qué se trata “Black Adam”

El film sigue a Black Adam, un antiguo superhumano que es liberado de su prisión mágica por un grupo de arqueólogos con el objetivo de liberar a la nación de Kahndaq del sindicato criminal Intergang, cuyo líder local planea obtener una antigua y poderosa reliquia llamada la Corona de Sabbac.

Libre y dotado de los poderes de los dioses, Black Adam camina sobre la línea del bien y del mal mientras la Sociedad de la Justicia intenta contenerlo.

>>Leer más: Netflix estrenó una thriller basado en hechos reales que sigue a un criminal polémico

Trailer de “Black Adam”

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