Netflix sumó una película de acción protagonizada por "La Roca"

El film de 2022 dirigido por Jaume Collet-Serra está basada en el personaje de DC Comics Black Adam y sigue la liberación del superhéroe y las luchas de poder en las que queda inmerso

"La Roca" protagoniza la historia de superhéroes que acaba de desembarcar en Netflix

Netflix sumó una película de acción y aventura de 2022 que los usuarios no se quieren perder. Se trata de “Black Adam” , la undécima película del Universo Extendido de DC (DCEU) protagonizada por Dwayne Johnson (“La Roca”) y dirigida por Jaume Collet-Serra.

“Black Adam” está basada en el personaje de DC Comics Teth-Adam/Black Adam. El guion fue escrito por Adam Sztykiel, Rory Haines y Sohrab Noshirvani, y se trata de una producción que funciona como el spin-off de “Shazam!” , la película de 2019.

Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari y Pierce Brosnan acompañan a “La Roca” en esta historia de super héroes y luchas de poder.

De qué se trata “Black Adam”

El film sigue a Black Adam, un antiguo superhumano que es liberado de su prisión mágica por un grupo de arqueólogos con el objetivo de liberar a la nación de Kahndaq del sindicato criminal Intergang, cuyo líder local planea obtener una antigua y poderosa reliquia llamada la Corona de Sabbac.

Libre y dotado de los poderes de los dioses, Black Adam camina sobre la línea del bien y del mal mientras la Sociedad de la Justicia intenta contenerlo.

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Trailer de “Black Adam”