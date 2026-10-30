Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales

Ovación
Otro lesionado en Newell's: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga
La Ciudad
El tiempo en Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para el viernes
Economía
Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios
El Mundo
Tragedia en España: hallan el cuerpo del argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes
Economía
Rondas Rigi: la minería traccionó negocios y un "debate federal"
Ovación
La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River
Policiales
Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas
Política
Pullaro le puso a la Nación la fiesta del Rigi y también un norte
Zoom
Quién es la santafesina de 26 años con la que el Chato Prada está iniciando una relación
Política
Lula le agradeció a Macri el saludo por el triunfo electoral con una indirecta a Milei
Policiales
Crimen del taxista Eduardo Piris: diez años después, juzgan al acusado y piden 32 años de prisión
Política
Tras su destitución, ordenaron la detención domiciliaria del exjuez federal Salmain
Información General
Malvinas: murió uno de los pilotos que participó de uno de los ataques más recordados a la flota inglesa
La Ciudad
Noche de Museos Abiertos en Rosario: 60 espacios gratis para descubrir otra cara de la ciudad
La Ciudad
Por obras, el Heca cerrará sus quirófanos transitoriamente por 48 horas
Información General
Rescataron a un perro que quedó atrapado en una llanta de aleación
La Ciudad
Mascotismo y tráfico de fauna: la visita de Capi a MundoAparte busca mostrar la realidad de los carpinchos
La Ciudad
Gremios docentes de Rosario se suman a un paro nacional este jueves por un femicidio
La Región
Quiénes son y qué hacen los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026
Zoom
Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias