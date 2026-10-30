Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales Bomberos Zapadores y Voluntarios trabajaron en un edificio de Ovidio Lagos y Amenábar. Ante el avance del fuego, los vecinos escaparon por sus propios medios. El siniestro fue controlado 30 de octubre 2026 · 13:55hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital El incendio se produjo en el 5º piso del Fonavi de Lagos y Amenabar

Un impactante incendio destrozó este viernes un departamento del 5º piso del Fonavi de Ovidio Lagos y Amenábar, en la zona sur de Rosario. Ante el avance de las llamas, los vecinos decidieron autoevacuarse mientras esperaban por las cuadrillas de los bomberos. Luego de una ardua tarea con trabajo en altura mediante, el siniestro fue controlado por los Bomberos.

Un llamado de alerta llegó a la central de bomberos este viernes minutos después de las 12.30 por el incendio de un departamento del 5º piso en un edificio del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) ubicado en Ovidio Lagos y Amenábar, en el límite del barrio Carlos Casado. Tanto Zapadores como Voluntarios trabajaron en la zona y pudieron controlar el fuego en poco más de 30 minutos.

De todas formas, el fuego avanzó de tal manera que se podía ver una columna de humo a la distancia y un departamento consumido por las llamas. Los vecinos, por temor a la propagación, comenzaron a autoevacuarse antes de la llegada de los agentes que combatieron el incendio. Otros, fueron rescatados por la Policía de Santa Fe.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital Pasadas las 13.30, los Bomberos Zapadores confirmaron que el incendio fue controlado y continuaron con las tareas correspondientes. Según indicaron, no hubo lesionados de gravedad, pero varias personas fueron atendidas por inhalación de humo. Además, intentan determinar cuál fue el motivo del incendio. En el lugar, trabaja una cuadrilla de Litoral Gas para evitar inconvenientes posteriores.