Netflix: la miniserie de suspenso que se convirtió en lo más visto Una historia de seis capítulos está cautivando a los usuarios de Netflix en diversos países por sus giros de trama y su intrigante forma de develar información 15 de enero 2026 · 12:37hs

"Él y ella" ha llamado la atención en Netflix por su abordaje de la tensión y el misterio

Con la renovación del catálogo de Netflix, los usuarios ya fueron eligiendo sus favoritos del momento. Entre los recién llegados, una miniserie de suspenso cautivó a una amplia mayoría. Con un misterio absorbente y personajes en los que no se puede confiar, los usuarios se han envuelto en esta historia de secretos.

Se trata de “Él y ella”, una serie de 6 episodios producida por Netflix. La producción reúne varios de los componentes que suelen atraer a los usuarios de la plataforma: un pueblo misterioso, un crimen inexplicable y algo parecido a una historia de amor (o lo que quedó de ella).

La serie tiene como protagonista a Anna (interpretada por Tessa Thompson), una periodista que regresa a su pueblo natal en Georgia para cubrir un reciente asesinato. Allí, se vuelve a encontrar con Jack, su exesposo, quien está a cargo de la investigación desde el departamento de policía.

Basada en el libro de Alice Freeney, “Él y ella” destaca por su producción y por su inquietante narrativa en la que el argumento es desgajado en capas. La historia se va construyendo desde la mirada de distintos personajes, y la perspectiva de cada uno va revelando secretos y verdades.

>>Leer más: Netflix: seis series destacadas que llegan en enero Una narrativa distintiva La forma en la que “Él y ella” ha elegido manejar el suspenso de su historia le ha valido una buena cantidad de elogios y reproducciones. Es que al superponer las versiones de diferentes personajes en el relato, el espectador logra mirar el caso desde múltiples perspectivas. En tanto la percepción de la situación va cambiando, los espectadores se quedan con la sensación de no entender realmente qué ocurre ni saben con certeza a quién creerle. Con sus giros de trama y su arte en revelar la información a fuego lento, la serie se ha convertido en una adicción para los usuarios. Sin dudas, vale la pena sumergirse en este relato. >>Leer más: La comedia romántica que conquistó Netflix y reavivó el género Trailer de “Él y ella” Embed