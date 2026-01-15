La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: la miniserie de suspenso que se convirtió en lo más visto

Una historia de seis capítulos está cautivando a los usuarios de Netflix en diversos países por sus giros de trama y su intrigante forma de develar información

15 de enero 2026 · 12:37hs
Él y ella ha llamado la atención en Netflix por su abordaje de la tensión y el misterio 

"Él y ella" ha llamado la atención en Netflix por su abordaje de la tensión y el misterio 

Con la renovación del catálogo de Netflix, los usuarios ya fueron eligiendo sus favoritos del momento. Entre los recién llegados, una miniserie de suspenso cautivó a una amplia mayoría. Con un misterio absorbente y personajes en los que no se puede confiar, los usuarios se han envuelto en esta historia de secretos.

Se trata de “Él y ella”, una serie de 6 episodios producida por Netflix. La producción reúne varios de los componentes que suelen atraer a los usuarios de la plataforma: un pueblo misterioso, un crimen inexplicable y algo parecido a una historia de amor (o lo que quedó de ella).

La serie tiene como protagonista a Anna (interpretada por Tessa Thompson), una periodista que regresa a su pueblo natal en Georgia para cubrir un reciente asesinato. Allí, se vuelve a encontrar con Jack, su exesposo, quien está a cargo de la investigación desde el departamento de policía.

Basada en el libro de Alice Freeney, “Él y ella” destaca por su producción y por su inquietante narrativa en la que el argumento es desgajado en capas. La historia se va construyendo desde la mirada de distintos personajes, y la perspectiva de cada uno va revelando secretos y verdades.

>>Leer más: Netflix: seis series destacadas que llegan en enero

Una narrativa distintiva

La forma en la que “Él y ella” ha elegido manejar el suspenso de su historia le ha valido una buena cantidad de elogios y reproducciones. Es que al superponer las versiones de diferentes personajes en el relato, el espectador logra mirar el caso desde múltiples perspectivas.

En tanto la percepción de la situación va cambiando, los espectadores se quedan con la sensación de no entender realmente qué ocurre ni saben con certeza a quién creerle. Con sus giros de trama y su arte en revelar la información a fuego lento, la serie se ha convertido en una adicción para los usuarios. Sin dudas, vale la pena sumergirse en este relato.

>>Leer más: La comedia romántica que conquistó Netflix y reavivó el género

Trailer de “Él y ella”

Embed

Noticias relacionadas
Cillian Murphy protagoniza Oppenheimer, la premiada película de Nolan que estará disponible en Netflix desde enero

Netflix: siete películas imperdibles que desembarcan en enero

La producción es una thriller con una duración de seis episodios, cada uno de 30 minutos aproximadamente

Netflix: la miniserie que es furor con Carla Peterson y Nancy Dupláa

Los fanáticos aseguran que hay un final alternativo en la serie Stranger Things.

Fanáticos tienen una teoría sobre un capítulo secreto de "Stranger Things"

Luke Thompson y Yerin Ha encabezarán el reparto de la cuarta temporada de Bridgerton en Netflix

Netflix: ¿cuándo se estrena la cuarta temporada de "Bridgerton"?

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

Lo último

Newells ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Newell's ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

Comenzaron las obras de electricidad para María Teresa, Christophersen y San Gregorio

Comenzaron las obras de electricidad para María Teresa, Christophersen y San Gregorio

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

La mujer imputada se habría valido de su condición de cuidadora de la víctima para facilitar la sustracción de unos 20 mil dólares, joyas y otros objetos

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin
Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos y denuncias de maltrato
La Región

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos y denuncias de maltrato

Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa
La Ciudad

Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán
La Región

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán

Rosario sigue bajo alerta meteorológico amarillo por tormentas fuertes
LA CIUDAD

Rosario sigue bajo alerta meteorológico amarillo por tormentas fuertes

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste
POLICIALES

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Ovación
Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: No quería jugar más al fútbol
Ovación

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: "No quería jugar más al fútbol"

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: No quería jugar más al fútbol

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: "No quería jugar más al fútbol"

Newells cerró de palabra su noveno refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su noveno refuerzo para el próximo campeonato

Newells: la deuda podría ser de hasta un 60 % superior a la que reconoció Ignacio Astore

Newell's: la deuda podría ser de hasta un 60 % superior a la que reconoció Ignacio Astore

Policiales
Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin
POLICIALES

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

La Ciudad
Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos
La Ciudad

Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Ofrecen descuentos en la EPE, Pami o YPF pero son una forma de estafa virtual

Ofrecen descuentos en la EPE, Pami o YPF pero son una forma de estafa virtual

Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante
Ovación

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin
Policiales

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo
La Ciudad

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas
Economía

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país
Economía

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial
Economía

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana
Política

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas
Política

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
La Ciudad

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca
La Ciudad

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio
Policiales

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios
Economía

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?
La Ciudad

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?