La Capital | Ovación | Newell's

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En el ensayo de ayer, Newell's mostró un 4-4-2 con la seguridad y voz de mando de Arias, algunas clavijas por ajustar en la zaga, mayoría de pibes en el medio y señales completas de recambio en la delantera

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

15 de enero 2026 · 06:15hs
Los indicios iniciales en Newells exhiben una apuesta que busca un equilibrio entre pibes del club y los refuerzos que arribaron al Parque.

CANOB

Los indicios iniciales en Newell's exhiben una apuesta que busca un equilibrio entre pibes del club y los refuerzos que arribaron al Parque.

Se acerca el inicio del torneo Apertura, que para Newell’s está programado para el viernes 23 visitando a Talleres en Córdoba, y la dupla integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez ya comenzó a darle pelota al plantel rojinegro. Dentro de este período de pruebas, que apuntan en lo inmediato al amistoso formal que se desarrollará este sábado a la mañana contra Real Pilar en el Coloso a puertas cerradas, ayer realizó fútbol en el estadio leproso y ya empezaron a evidenciarse las intenciones y modificaciones que tienen en mente los entrenadores.

En ese marco, por lo esbozado ayer, más allá de que en todas las ruedas de prensa expusieron su amplitud para incluir diferentes dibujos tácticos, en el ensayo ante los suplentes rojinegros, los técnicos apelaron a un esquema 4-4-2, un sistema muy utilizado en equipos que buscan revitalizarse y recuperar la confianza, disimular imprecisiones y potenciar sus virtudes, sin caer en ambiciones desmedidas o fuera de alcance.

Según trascendió, si bien no hubo una performance general muy convincente en la práctica, lo cierto es que también se exhibieron algunos costados positivos que sirven para enfatizar esa idea de buscar y generar un punto de quiebre con lo anterior, ya que el 2025 fue tormentoso, donde la Lepra merodeó la cornisa del descenso, y este nuevo proceso necesita comenzar a establecer bases sólidas y confiables.

En Newell's, empezará todo en Arias

En el entrenamiento se destacó la seguridad y voz de mando de Gabriel Arias desde atrás de todos. Bajo los tres palos, el arquero proveniente de Racing empezó a exponer su personalidad, se capacidad de organización, y su ascendencia con sus compañeros.

En la defensa, se evidenciaron algunas cuestiones por amoldar en la zaga. Ayer, la dupla se volcó por la línea de 4 en el fondo, con Armando Méndez por derecha, Saúl Salcedo y Nicolás Goitea en la zaga, y Valentino Torrente por izquierda.

Bruno Cabrera entró después por Goitea y mostró que está en plena inserción ya que recién se incorporó, aunque los entrenadores lo tienen como pieza base del equipo titular para el arranque del torneo. Sorprendió la ausencia de Martín Luciano como lateral izquierdo.

Newell's, con línea de 4 atrás

En tanto, en el medio, se planteó linea de 4, con mayoría de pibes de la cantera leprosa y la tutela de uno que sigue en el club y fue uno de los muy pocos que sobrevivió a la limpieza general que necesitaba Newell’s y que está implementando esta dirigencia y este cuerpo técnico.

Así, estuvieron Luca Regiardo y Valentino Acuña como doble cinco, Facundo Guch por derecha y Luciano Herrera por izquierda. Los juveniles se ganaron el crédito en las últimas fechas del último certamen, donde demostraron que tienen el coraje y la capacidad para ser parte de esta cruzada de reconstrucción.

Los pibes son la bandera y dirección de este nuevo Newell’s y parece que la nueva directiva tiene en claro los mandatos naturales en el parque Independencia. Por eso, se firmó la extensión de los vínculos contractuales de Acuña y de Jerónimo Gómez Mattar, quien también tendrá minutos y un papel a su medida en este nuevo ciclo. Al menos, todo empieza asomar de esa manera.

Refuerzos en ataque

En tanto, en ataque hubo gestos contundentes de renovación. Con este esquema, Orsi y Gómez le empezaron a dar rienda suelta a la dupla de Michael Hoyos y el uruguayo Matías Cóccaro, dos delanteros en los que el pueblo rojinegro comenzó a cifrar expectativas.

En ese marco, el regreso de Juan Ignacio Ramírez, hasta ahora, parece que le otorgará un rol de recambio y de variante en la ofensiva rojinegra.

De esta manera, con nuevos nombres y nuevos aires en todas las líneas, en la práctica de fútbol de ayer Newell’s formó con Arias; Méndez, Salcedo, Goitea y Torrente; Guch, Acuña, Regiardo y Herrera; Hoyos y Cóccaro.

Cirugía en Newell's, pero no a fondo

Lo expuesto ayer en el Coloso Marcelo Bielsa, también dejó otros flancos para el análisis. Un válido abordaje apunta que hay una cirugía muy importante, pero que no va a fondo ni busca construir desde cero. Esto se evidencia con 5 jugadores que actuaron con Racing, en Rosario, en la última fecha de la zona de grupos del Clausura 2025.

En ese momento, Newell’s usó a Salcedo en una defensa con 5 hombres en el fondo; y a Guch, Regiardo y Acuña en la conformación el mediocampo, y Herrera estuvo en el ataque junto a Cocoliso González.

En ese cotejo, que Newell’s perdió 1 a 0 mereciendo mejor suerte, el elenco rojinegro formó con Espínola; Montero, Salcedo, Cuesta, Sosa y Luciano; Guch, Regiardo y Acuña; Herrera y González.

Noticias relacionadas
Los precios de las entradas para ver los partidos de la Copa Argentina aumentarán considerablemente. 

Tarifazo en la Copa Argentina: las entradas a los partidos costarán mucho más que el año pasado

Ever Banega dijo que su relación con Newells estaba desgastada. 

Ever Banega explicó por primera vez la razón por la que decidió decirle adiós a Newell's

Matko Miljevic pasó por Newells en 2024, pero se marchó sin ser tenido en cuenta por Mariano Soso.

La millonaria cifra que desperdició Newell's por una figura del fútbol argentino

Este martes el defensor argentino llegó a Rosario para realizar la revisión médica, firmó su contrato y ya se puso a disposición del cuerpo técnico de Newells. 

Newell's: Bruno Cabrera ya es leproso, Espínola puede emigrar y se programó un amistoso

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Lo último

Tenis: se confirmó la lista de participantes en el Quini 6 Rosario Challenger

Tenis: se confirmó la lista de participantes en el Quini 6 Rosario Challenger

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

La Municipalidad indicó que se deberían gastar inicialmente $530 millones mensuales para ponerla en condiciones
Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Por Lucas Ameriso

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público
La Ciudad

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Por Facundo Borrego
Política

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas
La Ciudad

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

La millonaria cifra que desperdició Newells por una figura del fútbol argentino

La millonaria cifra que desperdició Newell's por una figura del fútbol argentino

Ovación
En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

El futbolista que quiere reinventarse en Córdoba y que en el pasado lo buscaron de Rosario

El futbolista que quiere reinventarse en Córdoba y que en el pasado lo buscaron de Rosario

Guido Sodini: Estamos ilusionados y vamos a pelear por el ascenso, dijo el arquero de PSM Fútbol

Guido Sodini: "Estamos ilusionados y vamos a pelear por el ascenso", dijo el arquero de PSM Fútbol

Policiales
Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

La Ciudad
Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas
La Ciudad

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana
Política

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas
Política

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
La Ciudad

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca
La Ciudad

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio
Policiales

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca
LA CIUDAD

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey
POLICIALES

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial
La Ciudad

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios
Economía

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región
Economía

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?
La Ciudad

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima
POLICIALES

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club
Ovación

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito
POLICIALES

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

Por Luis Castro
Ovación

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea