En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En el ensayo de ayer, Newell's mostró un 4-4-2 con la seguridad y voz de mando de Arias, algunas clavijas por ajustar en la zaga, mayoría de pibes en el medio y señales completas de recambio en la delantera

Los indicios iniciales en Newell's exhiben una apuesta que busca un equilibrio entre pibes del club y los refuerzos que arribaron al Parque.

Se acerca el inicio del torneo Apertura, que para Newell’s está programado para el viernes 23 visitando a Talleres en Córdoba, y la dupla integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez ya comenzó a darle pelota al plantel rojinegro. Dentro de este período de pruebas, que apuntan en lo inmediato al amistoso formal que se desarrollará este sábado a la mañana contra Real Pilar en el Coloso a puertas cerradas, ayer realizó fútbol en el estadio leproso y ya empezaron a evidenciarse las intenciones y modificaciones que tienen en mente los entrenadores.

En ese marco, por lo esbozado ayer, más allá de que en todas las ruedas de prensa expusieron su amplitud para incluir diferentes dibujos tácticos, en el ensayo ante los suplentes rojinegros, los técnicos apelaron a un esquema 4-4-2, un sistema muy utilizado en equipos que buscan revitalizarse y recuperar la confianza, disimular imprecisiones y potenciar sus virtudes, sin caer en ambiciones desmedidas o fuera de alcance.

Según trascendió, si bien no hubo una performance general muy convincente en la práctica, lo cierto es que también se exhibieron algunos costados positivos que sirven para enfatizar esa idea de buscar y generar un punto de quiebre con lo anterior, ya que el 2025 fue tormentoso , donde la Lepra merodeó la cornisa del descenso, y este nuevo proceso necesita comenzar a establecer bases sólidas y confiables.

En el entrenamiento se destacó la seguridad y voz de mando de Gabriel Arias desde atrás de todos. Bajo los tres palos, el arquero proveniente de Racing empezó a exponer su personalidad, se capacidad de organización, y su ascendencia con sus compañeros.

En la defensa, se evidenciaron algunas cuestiones por amoldar en la zaga. Ayer, la dupla se volcó por la línea de 4 en el fondo, con Armando Méndez por derecha, Saúl Salcedo y Nicolás Goitea en la zaga, y Valentino Torrente por izquierda.

Bruno Cabrera entró después por Goitea y mostró que está en plena inserción ya que recién se incorporó, aunque los entrenadores lo tienen como pieza base del equipo titular para el arranque del torneo. Sorprendió la ausencia de Martín Luciano como lateral izquierdo.

Newell's, con línea de 4 atrás

En tanto, en el medio, se planteó linea de 4, con mayoría de pibes de la cantera leprosa y la tutela de uno que sigue en el club y fue uno de los muy pocos que sobrevivió a la limpieza general que necesitaba Newell’s y que está implementando esta dirigencia y este cuerpo técnico.

Así, estuvieron Luca Regiardo y Valentino Acuña como doble cinco, Facundo Guch por derecha y Luciano Herrera por izquierda. Los juveniles se ganaron el crédito en las últimas fechas del último certamen, donde demostraron que tienen el coraje y la capacidad para ser parte de esta cruzada de reconstrucción.

Los pibes son la bandera y dirección de este nuevo Newell’s y parece que la nueva directiva tiene en claro los mandatos naturales en el parque Independencia. Por eso, se firmó la extensión de los vínculos contractuales de Acuña y de Jerónimo Gómez Mattar, quien también tendrá minutos y un papel a su medida en este nuevo ciclo. Al menos, todo empieza asomar de esa manera.

Refuerzos en ataque

En tanto, en ataque hubo gestos contundentes de renovación. Con este esquema, Orsi y Gómez le empezaron a dar rienda suelta a la dupla de Michael Hoyos y el uruguayo Matías Cóccaro, dos delanteros en los que el pueblo rojinegro comenzó a cifrar expectativas.

En ese marco, el regreso de Juan Ignacio Ramírez, hasta ahora, parece que le otorgará un rol de recambio y de variante en la ofensiva rojinegra.

De esta manera, con nuevos nombres y nuevos aires en todas las líneas, en la práctica de fútbol de ayer Newell’s formó con Arias; Méndez, Salcedo, Goitea y Torrente; Guch, Acuña, Regiardo y Herrera; Hoyos y Cóccaro.

Cirugía en Newell's, pero no a fondo

Lo expuesto ayer en el Coloso Marcelo Bielsa, también dejó otros flancos para el análisis. Un válido abordaje apunta que hay una cirugía muy importante, pero que no va a fondo ni busca construir desde cero. Esto se evidencia con 5 jugadores que actuaron con Racing, en Rosario, en la última fecha de la zona de grupos del Clausura 2025.

En ese momento, Newell’s usó a Salcedo en una defensa con 5 hombres en el fondo; y a Guch, Regiardo y Acuña en la conformación el mediocampo, y Herrera estuvo en el ataque junto a Cocoliso González.

En ese cotejo, que Newell’s perdió 1 a 0 mereciendo mejor suerte, el elenco rojinegro formó con Espínola; Montero, Salcedo, Cuesta, Sosa y Luciano; Guch, Regiardo y Acuña; Herrera y González.