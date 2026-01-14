La Capital | La Ciudad | Choque

Choques en auto y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

El director general de Tránsito de Rosario, Gustavo Adda, confirmó que el municipio juzgará las faltas vinculadas al siniestro vial

14 de enero 2026 · 10:16hs
El último choque se produjo en San Nicolás al 2400.

El último choque se produjo en San Nicolás al 2400.

La secuencia de la chica de 15 años que atropelló a un hombre antes de una serie de choques generó sorpresa y preocupación en el barrio Cinco Esquinas. Si bien no es punible de acuerdo al Código Penal, funcionarios municipales señalaron que la joven será sancionada por las infracciones que cometió este martes.

El director general de Tránsito de Rosario, Gustavo Adda, le confirmó a LT8 que el Tribunal de Faltas intervendrá en base al acta del operativo realizado sobre San Nicolás al 2400. "Se juzgará conforme al contexto social y cultural de la persona, entendiendo que es menor de edad", aclaró.

Si bien planteó que la adolescente no puede recibir la misma sanción que un adulto, el titular del organismo estatal hizo hincapié en el daño ocasionado y las características del episodio que terminó con un trabajador internado por lesiones. En este sentido, remarcó: "Estas consecuencias podrían haber sido más gravosas".

Una serie de choques sin resultados del test de alcoholemia

Algunos vecinos de la zona oeste rosarina denunciaron que la chica de 15 años estaba ebria a bordo del auto. No obstante, la Dirección General de Tránsito (DGT) concluyó el procedimiento sin resultados del test de alcoholemia. "El control no pudo realizarlo por el estado psicofísico en que se encontraba", aclararon este miércoles desde la repartición.

Embed - UNA MENOR DE EDAD DIÓ POSTIVO DE ALCOHOLEMIA Y PROVOCÓ VARIOS CHOQUES - GUSTAVO ADDA

Adda detalló que los inspectores intentaron "varias veces" y no lograron completar la medición. Desde el punto de vista técnico, recordó que el alcoholímetro necesita analizar "dos litros de aire expirado de manera continua", algo que la adolescente no consiguió completar.

>> Leer más: Mendoza y Circunvalación: un adolescente muerto y tres heridos al chocar un auto contra un poste de luz

Según explicaron desde el municipio, la falta de resultados no se considera un test "positivo por defecto" en cuanto al consumo de alcohol. La negativa o la imposibilidad de realizar el control es una infracción distinta y también está prevista dentro del Código de Convivencia Ciudadana.

El titular de la DGT confirmó que la joven de 15 años puede recibir "la sanción que le corresponde a cualquier usuario del espacio público por infringir las normas, previo al proceso penal que corresponde" luego de la denuncia policial. "Las actuaciones administrativas van por otro lado y también deberá dar las explicaciones correspondientes el titular del vehículo", subrayó.

¿Qué dice el Código de Control y Convivencia?

De acuerdo a la ordenanza 10.267/2021, una persona que se niega a realizar controles solicitados por autoridades de control en la vía pública debe abonar una multa con un monto mínimo equivalente a 500 unidades fijas. Según los valores vigentes, esto implica un pago de 433.250 pesos o más.

El sexto inciso d del artículo 287 también habilita la pena accesoria de la prohibición para conducir. Si se repite la infracción, la próxima sanción económica será de 750 unidades fijas, por lo menos, y el carné puede quedar retenido por un plazo máximo de 4 años.

Por otro lado, el código indica que es posible trasladar la responsabilidad a los padres, madres, tutores o encargados de guarda de una persona menor de edad "si hubiere negligencia" de su parte en torno a la infracción. Cuando se trata de menores de 15 a 18 años, el juzgado puede implementar "medidas reparatorias específicas" como la asistencia a cursos, trabajos comunitarios, arreglo de mobiliario público o limpieza del espacio público. No obstante, estas acciones no serán consideradas como sanciones y tampoco contarán como antecedentes para definir una eventual reincidencia en una falta posterior.

Un auto fuera de control en un video impactante

La policía confirmó que un operario de una empresa de telecomunicaciones fue embestido en Ocampo y Constitución este martes a las 8.30 de la mañana. La víctima estaba tratando de mover una de las camionetas de la compañía y sus compañeros pidieron ayuda para llevarlo en ambulancia hasta el Sanatorio Mapaci.

Después del siniestro vial, la adolescente dobló hacia San Nicolás en la esquina siguiente y chocó contra un contenedor de basura. Este impacto quedó registrado en el video que se viralizó en cuestión de horas por la intervención de la policía y los agentes municipales.

choque

El último choque se produjo a las 8.30 de la mañana.

La conductora del Volkswagen cruzó y se subió hacia la vereda izquierda, donde se estrelló contra uno de los inmuebles de la cuadra. Después del golpe, siguió avanzando varios metros fuera de la calzada hasta que finalmente se detuvo y se bajó frente a la mirada perpleja de varios vecinos.

El director general de Tránsito de Rosario consideró que lo ocurrido en el barrio Cinco Esquinas fue "un hecho aislado" y añadió: "Realmente no es habitual este tipo de casos". Además recordó que el municipio viene trabajando intensamente con talleres de convivencia y seguridad para jóvenes con el fin de "trasladar la necesidad de cumplir con las normas y tener el cuidado debido en el espacio público".

