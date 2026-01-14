Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

El Ministerio de Desarrollo Productivo pidió hace unos meses que la tarifa que pagan 400 usuarios de la provincia se adecue al nuevo circuito de transporte y distribución del fluido. El cambio significaría un ahorro del 40%. La Autoridad Nacional de la Competencia abrió una investigación

Por un reclamo del gobierno de Santa Fe, la Autoridad Nacional de la Competencia abrió una investigación sobre el esquema tarifario que se aplica a grandes usuarios del gas, que podría derivar en una reducción de hasta 40% en el costo que pagan más de 400 industrias santafesinas.

El planteo de Santa Fe fue que las tarifas vigentes no reflejaban la nueva matriz energética del país. “Pagábamos un gas que venía de la cuenca neuquina pero también de Salta, importado desde Bolivia”, explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Pero ese circuito, que es más caro, dejó hace tiempo de ser la ruta real.

Actualmente, todo el gas que recibe la provincia es de Neuquén pero la paga una tarifa más cara, en base a un mix de cuenca que ya no existe. La provincia reclamó el Enargás, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Y el lunes el Tribunal de Defensa de la Competencia dispuso iniciar una investigación de mercado en los segmentos de distribución y comercialización de gas natural.

El mismo Enargás señaló que las distribuidoras de gas realizaron los contratos vigentes asociados a los sentidos de flujo del gas como si las cuencas mantuvieran los volúmenes que otrora producían. Para el organismo se está atravesando un período de transición y es por ello que todo el sistema tarifario asociado a la nueva realidad debe ser analizado por la Secretaría de Energía. Eso requiere de un rediseño y de los contratos vigentes. Desde su punto de vista, no resulta aceptable que el mix de transporte sea diferente para la misma categoría de clientes de la misma distribuidora.

Puccini recordó que la medida que se anunció es consecuencia de “un planteo que hicimos hace meses atrás al gobierno nacional y también a los entes reguladores, con un tema muy importante que fue también un pedido de los industriales santafesinos, grandes consumidores y estaciones de servicio de GNC”.

“Nuevamente Santa Fe está encabezando una mirada del interior productivo, exigimos en su momento que esto sea revisado y hoy está anunciando que así será, ojalá que esto suceda pronto porque si pasa tendremos un gas mucho más barato para quienes producen en Santa Fe y en otras provincias”.

Un mix que no existe

Por su parte, el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, aportó: “La reversión del Gasoducto Norte cambió el mapa energético, hoy el gas neuquino es predominante y más barato, pero la tarifa mayorista sigue atada a un mix de transporte que ya no existe”.

La provincia estima que, si se actualiza la metodología, las tarifas para grandes usuarios podrían reducirse hasta un 40 %. Según Puccini, “la energía puede representar hasta el 40 % del costo operativo de una empresa por lo que corregir esta fórmula es dar aire a la producción y al empleo”.

“Con el gobernador Maximiliano Pullaro miramos cada tema, y le damos seguimiento, este planteo de revisar la tarifa y la composición, y ajustar a lo que corresponde, es un punto que seguimos de cerca porque si se resuelve a favor nuestro, ganan competitividad nuestras empresas”, enfatizó.