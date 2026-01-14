La Capital | Economía | gas

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

El Ministerio de Desarrollo Productivo pidió hace unos meses que la tarifa que pagan 400 usuarios de la provincia se adecue al nuevo circuito de transporte y distribución del fluido. El cambio significaría un ahorro del 40%. La Autoridad Nacional de la Competencia abrió una investigación

14 de enero 2026 · 20:57hs
El ministro de Desarrollo Productivo

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el gobernador Maximiliano Pullaro.

Por un reclamo del gobierno de Santa Fe, la Autoridad Nacional de la Competencia abrió una investigación sobre el esquema tarifario que se aplica a grandes usuarios del gas, que podría derivar en una reducción de hasta 40% en el costo que pagan más de 400 industrias santafesinas.

El planteo de Santa Fe fue que las tarifas vigentes no reflejaban la nueva matriz energética del país. “Pagábamos un gas que venía de la cuenca neuquina pero también de Salta, importado desde Bolivia”, explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Pero ese circuito, que es más caro, dejó hace tiempo de ser la ruta real.

Actualmente, todo el gas que recibe la provincia es de Neuquén pero la paga una tarifa más cara, en base a un mix de cuenca que ya no existe. La provincia reclamó el Enargás, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Y el lunes el Tribunal de Defensa de la Competencia dispuso iniciar una investigación de mercado en los segmentos de distribución y comercialización de gas natural.

El expediente

El mismo Enargás señaló que las distribuidoras de gas realizaron los contratos vigentes asociados a los sentidos de flujo del gas como si las cuencas mantuvieran los volúmenes que otrora producían. Para el organismo se está atravesando un período de transición y es por ello que todo el sistema tarifario asociado a la nueva realidad debe ser analizado por la Secretaría de Energía. Eso requiere de un rediseño y de los contratos vigentes. Desde su punto de vista, no resulta aceptable que el mix de transporte sea diferente para la misma categoría de clientes de la misma distribuidora.

Puccini recordó que la medida que se anunció es consecuencia de “un planteo que hicimos hace meses atrás al gobierno nacional y también a los entes reguladores, con un tema muy importante que fue también un pedido de los industriales santafesinos, grandes consumidores y estaciones de servicio de GNC”.

“Nuevamente Santa Fe está encabezando una mirada del interior productivo, exigimos en su momento que esto sea revisado y hoy está anunciando que así será, ojalá que esto suceda pronto porque si pasa tendremos un gas mucho más barato para quienes producen en Santa Fe y en otras provincias”.

Un mix que no existe

Por su parte, el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, aportó: “La reversión del Gasoducto Norte cambió el mapa energético, hoy el gas neuquino es predominante y más barato, pero la tarifa mayorista sigue atada a un mix de transporte que ya no existe”.

La provincia estima que, si se actualiza la metodología, las tarifas para grandes usuarios podrían reducirse hasta un 40 %. Según Puccini, “la energía puede representar hasta el 40 % del costo operativo de una empresa por lo que corregir esta fórmula es dar aire a la producción y al empleo”.

“Con el gobernador Maximiliano Pullaro miramos cada tema, y le damos seguimiento, este planteo de revisar la tarifa y la composición, y ajustar a lo que corresponde, es un punto que seguimos de cerca porque si se resuelve a favor nuestro, ganan competitividad nuestras empresas”, enfatizó.

Noticias relacionadas
El Banco Central realizó su mayor compra diaria de dólares en diez meses. Pero pagó u$s 100 millones de deuda.

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

Se profundiza la crisis de Lácteos Verónica. Hay 700 trabajadores en vilo en las tres plantas de la firma.

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas

Inflación. El precio de la carne encabezó las subas de diciembre en la provincia de Santa Fe.

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre

Los montos mínimos mensuales netos quedan establecidos en: $100 millones para personas humanas y $30 millones para personas jurídicas

Cambios en el Régimen Informativo de Arca: se elimina la actualización automática de montos

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

La millonaria cifra que desperdició Newells por una figura del fútbol argentino

La millonaria cifra que desperdició Newell's por una figura del fútbol argentino

Lo último

Quini 6 vacante: el pozo acumulado ya está en 11.500 millones de pesos

Quini 6 vacante: el pozo acumulado ya está en 11.500 millones de pesos

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

A través de un convenio se renovarán las bocas de expendio actuales. Aún no están las fechas de arranque. Se acordó la que estará cerca de Rosario
La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Por Facundo Borrego
Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Por Matías Petisce
La Ciudad

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo
La Ciudad

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin
Policiales

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 
La Ciudad

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

La millonaria cifra que desperdició Newells por una figura del fútbol argentino

La millonaria cifra que desperdició Newell's por una figura del fútbol argentino

Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas las agotaron en unas horas

Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas las agotaron en unas horas

Ovación
PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

Por Juan Iturrez
Ovación

PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

Oferta de diez millones de euros por Veliz, pero Central está a resguardo y define el nueve

Oferta de diez millones de euros por Veliz, pero Central está a resguardo y define el nueve

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Policiales
Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

La Ciudad
Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo
La Ciudad

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca
LA CIUDAD

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey
POLICIALES

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial
La Ciudad

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios
Economía

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región
Economía

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?
La Ciudad

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima
POLICIALES

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club
Ovación

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito
POLICIALES

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de 20 mil dólares
Policiales

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de 20 mil dólares

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

Por Luis Castro
Ovación

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Apareció inconsciente en la barranca la mujer que era buscada en Rosario
La Ciudad

Apareció inconsciente en la barranca la mujer que era buscada en Rosario

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura
OVACIÓN

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre
La Ciudad

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares