Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

La actividad en la estación Mariano Moreno comenzó a incrementarse por el cambio de quincena. Quedan lugares para ir a la costa o a las sierras cordobesas

15 de enero 2026 · 14:11hs
Muchas familias van a la estación Mariano Moreno para iniciar sus vacaciones.

Foto: Maxi Klanjscek.

Muchas familias van a la estación Mariano Moreno para iniciar sus vacaciones.

En vísperas del inicio del próximo mes de la temporada, esta semana llegó la hora de irse de vacaciones desde Rosario para quienes tenían agendada la segunda quincena de enero. En la Terminal de Ómnibus aún hay algunos asientos disponibles para llegar a los destinos más buscados y pueden comprarse pasajes a partir de 38.000 pesos

El recambio turístico se puso en marcha con precios estables en la estación Mariano Moreno. El último aumento en las ventanillas de las empresas de colectivos de larga distancia se aplicó en diciembre y la demanda sigue la tendencia histórica con el mar argentino y las sierras cordobesas como zonas predilectas.

"Enero viene bien, viene siendo una temporada tranquila: ni explosiva ni mala", apuntó Marcelo, un boletero consultado por LT8 en relación al balance de la primera quincena. Además destacó que por el momento no hay indicios de nuevos incrementos en el valor de los viajes.

¿Cuánto salen los pasajes para ir de vacaciones desde Rosario?

Uno de los destinos más accesibles para ir a descansar es la ciudad de Córdoba. En ese caso se pueden comprar boletos en un rango de precios que oscila entre 38.000 y 50.000 pesos.

El viaje a las sierras de la provincia vecina es un poco más costoso. Actualmente, los pasajes valen $ 65.000 o $ 70.000, dependiendo de la ubicación. Como de costumbre, la demanda se sostiene principalmente por las visitas a los festivales de Cosquín y Jesús María, así como las reservas turísticas en Capilla del Monte o el valle de Calamuchita.

>> Leer más: La pregunta del millón: cuánto cuesta irse de vacaciones y cuál es la opción más barata

Finalmente, en la estación Mariano Moreno quedan asientos para ir a Mar del Plata a cambio de 120.000 pesos. La tarifa corresponde al servicio semicama, mientras que la butaca de mayor categoría vale unos $ 30.000 más.

Recambio paulatino y vacaciones más cortas

El regreso de los primeros turistas de 2026 empezó este miércoles en Rosario. A partir de este jueves se esperaba un incremento de la actividad en la terminal hasta el viernes para completar el recambio de la primera mitad de enero.

"Evidentemente, el modo de vacacionar ha cambiado", comentó Marcelo desde una de las ventanillas de las empresas de transporte de pasajeros. En este sentido subrayó que el famoso viaje de quincena ya no es tan frecuente. En cambio, la gente se toma cuatro, cinco o seis días de descanso.

En ese contexto, el boletero aseguró que el recambio se viene desarrollando con "total normalidad" y mucha tranquilidad en Santa Fe y Cafferata. Mientras tanto, esta semana todavía había asientos disponibles para ir a la costa atlántica y a las sierras.

Así como enero comenzó con la demanda habitual, el turismo receptivo también se mantiene dentro del nivel esperado. La principal diferencia es que las visitas a Rosario se concentran en los fines de semana, algo que también ocurre durante el resto del año.

vacaciones en uruguay: colapinto baja un cambio y vuelve tendencia con su sencillez

Vacaciones en Uruguay: Colapinto baja un cambio y vuelve tendencia con su sencillez

La Anmat detectó fallas en cuatro laboratorios del país, entre ellos uno de Rosario, que no tenían director técnico a cargo.

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Los falsos descuentos, la nueva modalidad de la estafa virtual.

Ofrecen descuentos en la EPE, Pami o YPF pero son una forma de estafa virtual

El incendio se registró este jueves en Santa María al 3600.

Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

Newells ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Newell's ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

Comenzaron las obras de electricidad para María Teresa, Christophersen y San Gregorio

Comenzaron las obras de electricidad para María Teresa, Christophersen y San Gregorio

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

La mujer imputada se habría valido de su condición de cuidadora de la víctima para facilitar la sustracción de unos 20 mil dólares, joyas y otros objetos

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin
Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos y denuncias de maltrato
La Región

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos y denuncias de maltrato

Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa
La Ciudad

Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán
La Región

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán

Rosario sigue bajo alerta meteorológico amarillo por tormentas fuertes
LA CIUDAD

Rosario sigue bajo alerta meteorológico amarillo por tormentas fuertes

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste
POLICIALES

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: No quería jugar más al fútbol
Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: "No quería jugar más al fútbol"

Newells cerró de palabra su noveno refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su noveno refuerzo para el próximo campeonato

Newells: la deuda podría ser de hasta un 60 % superior a la que reconoció Ignacio Astore

Newell's: la deuda podría ser de hasta un 60 % superior a la que reconoció Ignacio Astore

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin
Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos
Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Ofrecen descuentos en la EPE, Pami o YPF pero son una forma de estafa virtual

Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario
Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Por Lucas Ameriso

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante
Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin
Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo
Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales
Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas
Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país
Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial
Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana
El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas
Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre
Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca
Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio
Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios
Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?
