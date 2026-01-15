Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

La actividad en la estación Mariano Moreno comenzó a incrementarse por el cambio de quincena. Quedan lugares para ir a la costa o a las sierras cordobesas

En vísperas del inicio del próximo mes de la temporada, esta semana llegó la hora de irse de vacaciones desde Rosario para quienes tenían agendada la segunda quincena de enero. En la Terminal de Ómnibus aún hay algunos asientos disponibles para llegar a los destinos más buscados y pueden comprarse pasajes a partir de 38.000 pesos

El recambio turístico se puso en marcha con precios estables en la estación Mariano Moreno . El último aumento en las ventanillas de las empresas de colectivos de larga distancia se aplicó en diciembre y la demanda sigue la tendencia histórica con el mar argentino y las sierras cordobesas como zonas predilectas.

"Enero viene bien, viene siendo una temporada tranquila: ni explosiva ni mala" , apuntó Marcelo , un boletero consultado por LT8 en relación al balance de la primera quincena. Además destacó que por el momento no hay indicios de nuevos incrementos en el valor de los viajes.

Uno de los destinos más accesibles para ir a descansar es la ciudad de Córdoba. En ese caso se pueden comprar boletos en un rango de precios que oscila entre 38.000 y 50.000 pesos .

El viaje a las sierras de la provincia vecina es un poco más costoso. Actualmente, los pasajes valen $ 65.000 o $ 70.000, dependiendo de la ubicación. Como de costumbre, la demanda se sostiene principalmente por las visitas a los festivales de Cosquín y Jesús María, así como las reservas turísticas en Capilla del Monte o el valle de Calamuchita.

Finalmente, en la estación Mariano Moreno quedan asientos para ir a Mar del Plata a cambio de 120.000 pesos. La tarifa corresponde al servicio semicama, mientras que la butaca de mayor categoría vale unos $ 30.000 más.

Recambio paulatino y vacaciones más cortas

El regreso de los primeros turistas de 2026 empezó este miércoles en Rosario. A partir de este jueves se esperaba un incremento de la actividad en la terminal hasta el viernes para completar el recambio de la primera mitad de enero.

"Evidentemente, el modo de vacacionar ha cambiado", comentó Marcelo desde una de las ventanillas de las empresas de transporte de pasajeros. En este sentido subrayó que el famoso viaje de quincena ya no es tan frecuente. En cambio, la gente se toma cuatro, cinco o seis días de descanso.

En ese contexto, el boletero aseguró que el recambio se viene desarrollando con "total normalidad" y mucha tranquilidad en Santa Fe y Cafferata. Mientras tanto, esta semana todavía había asientos disponibles para ir a la costa atlántica y a las sierras.

Así como enero comenzó con la demanda habitual, el turismo receptivo también se mantiene dentro del nivel esperado. La principal diferencia es que las visitas a Rosario se concentran en los fines de semana, algo que también ocurre durante el resto del año.