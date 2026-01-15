La Capital | La Región | jardín

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos y denuncias de maltrato

Tres maestras auxiliares acusaron a las encargadas del establecimiento en Villa Constitución y esperan declarar ante la Justicia

15 de enero 2026 · 13:20hs
El jardín dejó de funcionar a partir de este miércoles.

Foto: Facebook/Gustavo Rojas.

El jardín dejó de funcionar a partir de este miércoles.

La Municipalidad de Villa Constitución dispuso la clausura de un jardín maternal por una denuncia preocupante. La medida preventiva trascendió a partir de un video sobre un presunto caso de maltrato infantil en Villa Constitución y este miércoles se llevó a cabo una protesta.

El cierre transitorio se dio en el marco de un conflicto por las supuestas irregularidades en el cuidado de bebés, niños y niñas en un establecimiento ubicado en Dorrego al 2400 de esta localidad del sur santafesino. El caso tomó estado público una vez que las grabaciones empezaron a circular en redes sociales.

Un grupo de madres asistió este miércoles a una manifestación en la plaza de la Constitución y confirmó que previamente tuvieron una reunión con las encargadas del Jardín Maternal Manitos a la Obra. "Nos negaron rotundamente que esto estaba pasando", comentó. Sin embargo, la preocupación siguió creciendo a la espera de que la Justicia tome cartas en el asunto.

Denuncia por maltrato en el Jardín Manitos a la Obra

Tres auxiliares de la institución participaron del encuentro de este miércoles y confirmaron que grabaron los videos para contar con evidencia concreta de lo que veían mientras cuidaban a los chicos. En diálogo con Telefé Rosario, una de ellas recordó que consultaron a una abogada y ésta les advirtió que no se podía hacer nada si no tenían pruebas.

Guarderia1

"Esto empezó con un tirón de orejas", comentó la joven embarazada que trabajaba desde marzo en el jardín. La estudiante comentó que en los primeros días no había inconvenientes, pero después empezó a sentirse incómoda porque las docentes trataban a los chicos de "estúpidos" y se escuchaban insultos.

>> Leer más: Graban a la directora de un jardín agrediendo a los niños

La auxiliar sostuvo que el nivel de maltrato "fue escalando" y advirtió que no fue fácil hacer la denuncia. "También nos trataban mal a nosotras", respondió ante las críticas de algunos padres por no haber expuesto la situación antes.

Mientras tanto, algunas madres se enteraron de la denuncia por llamadas y mensajes en grupos de WhatsApp. Inicialmente les costó abordar la cuestión: "Era un tema muy delicado, no sabíamos bien cómo manejarlo".

En medio de las dudas, las propias maestras encargadas del jardín organizaron una reunión el último lunes. "Ellas nos citaron por una supuesta falsa información que andaba circulando. Lo llevaron más a lo laboral, a una difamación", recordó otra mamá en cuanto a la charla y la defensa de las docentes.

Un reclamo de justicia en Villa Constitución

Una tercera mujer que llevaba a su hijo a la institución sostuvo que había notado un cambio en la conducta de su hijo en el último tiempo y lo asoció al maltrato en ese lugar. En este sentido, detalló: "Se tiraba de las orejas o les tira las orejas a otros nenes, empujaba y eso no lo hacía en mi casa. Atando cabos con lo que me iban diciendo las auxiliares, me doy cuenta de que actuaba en base a lo que sucedía en el jardín".

"Quiero que se llegue al fondo", exigió Antonela, una de las maestras que impulsó la denuncia. Y remarcó: "Nosotras lo hicimos todo por los niños. No nos importaba perder el trabajo ni que se ensuciara nuestra imagen". A la vez, una compañera suya advirtió que todavía no las citaron a declarar para avanzar en la investigación.

