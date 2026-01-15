Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió colaboración para encontrar a Joselin Moreno Fabre, una chica que se fue de su casa y no regresó

La Fiscalía Regional de Rosario anunció este jueves la búsqueda de una adolescente del Cordón Industrial a raíz de una denuncia penal. Se trata de una chica de 14 años que desapareció de su hogar en Fray Luis Beltrán durante la jornada anterior.

Joselin Jazmín Moreno Fabre fue vista por última vez en su casa del departamento San Lorenzo. Llevaba una mochila cargada con ropa y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) decidió difundir una foto suya para determinar dónde está.

El pedido de colaboración se lanzó a última hora de la mañana con una descripción física de la adolescente. Cualquier persona que cuente con datos sobre su paradero puede contactarse telefónicamente a través del 911 o a través de las cuentas oficiales de redes sociales de la Fiscalía Regional 2.

Joselin Moreo Fabre mide 1,60 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y una contextura delgada. Entre los detalles relevantes para la identificación, los investigadores apuntaron que cuenta con un tatuaje de una rosa en la mano derecha y otro que dice "Siempre contigo" en el antebrazo.

Joselin Moreno Fabre Foto: MPA.

Según voceros del MPA, la adolescente utiliza aros, un piercing en la nariz y tiene cuatro anillos. La última vez que la vieron fue el miércoles 14 de enero de 2026, cuando se fue de su casa.

Por último, los investigadores apuntaron que la chica de 14 años vestía una calza corta fosforescente, un top negro y un par de ojotas. En la mochila había cargado otras prendas de ropa.

A partir de la denuncia, la Fiscalía de San Lorenzo se hizo cargo de la búsqueda y en las horas siguientes resolvió hacer un pedido público de ayuda para hallar a la adolescente. De esta manera, la imagen comenzó a replicarse en redes sociales a través de los canales oficiales del organismo a nivel regional.