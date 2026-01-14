Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Una pareja que asistió a la guardia del hospital no fue atendida rápidamente y generó destrozos en el establecimiento

Un episodio de violencia sacudió el hospital Roque Sáenz Peña este miércoles por la tarde. Según trascendió, una pareja se enfureció tras esperar en la guardia y terminó agrediendo al personal médico y generando destrozos en el establecimiento.

"Tuvieron que esperar un rato porque la guardia del hospital estaba explotada de pacientes", relató el delegado del Sindicato Municipal César Goroso en diálogo con La Capital.

Según relató el delegado, los médicos salieron a llamarlos tres veces pero ninguno de los dos se encontraba en el establecimiento. "Al tiempo cayeron exigiendo que los atiendan porque hacía mucho que estaban. Les dijeron que tenían que volver a ingresar por la guardia porque habían sido dados de baja", explicó.

Fue entonces cuando comenzaron las agresiones. "Tiraron y rompieron mobiliarios e intentaron arrancar la computadora donde se cargan todas las atenciones de todos los pacientes". Además, un médico fue golpeado cuando le lanzaron varios objetos.

Finalmente, la pareja fue demorada. "Fue una situación fea. Las cámaras de vigilancia están a disposición del fiscal cuando las solicite y se verá el proceder", sostuvo.

Por protocolo de seguridad se restringió la atención mientras ocurrió el incidente.