Argentina declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

La administración de Milei lo hizo un día después de que Estados Unidos anunciara la misma medida

El gobierno argentino declaró como organización terrorista a tres ramas de la Hermandad Musulmana del Oriente Medio, afincadas en Líbano, Jordania y Egipto, un día después de que Estados Unidos anunciara la misma medida.

La decisión adoptada por la administración de Javier Milei obedece a los “compromisos internacionales asumidos” por Argentina para intensificar la “lucha contra el terrorismo y su financiamiento”, según anunció la Oficina del Presidente en un comunicado.

>> Leer más: Javier Milei recibió en la Casa Rosada a dos argentinos secuestrados por Hamas en Israel

Un día antes la administración de Donald Trump afirmó que había designado a los mismos tres capítulos de la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas, e impuso sanciones sobre ellas y sus miembros.

La medida “se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional”, indicó la nota del gobierno argentino.

Dichas actividades, agregó, incluyen “actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina”.

Las tres ramas de la Hermandad Musulmana fueron incorporadas a una base de datos vinculada con el Ministerio de Justicia y que permite al país fortalecer los mecanismos de prevención, detección y sanción del terrorismo y sus financiadores.

La medida también “permite reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista”, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes y Egipto.

“El presidente de la Nación mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás”, recalcó el comunicado.

La designación del grupo como entidad terrorista se enmarca en la estrategia de Milei de reposicionar a Argentina entre los países “alineados a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones”, finalizó la Oficina del Presidente.

Fundada en Egipto en 1928, la Hermandad Musulmana generó controversias a nivel internacional debido a su estructura transnacional y vínculos con otros movimientos islámicos. En 2013 fue prohibida en su país de fundación, mientras que Jordania la declaró un grupo ilegal en abril del año pasado.