Rosario sigue bajo alerta meteorológico de nivel amarillo por fuertes tormentas

La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional se elevó también a nivel naranja para las zonas centro y norte de la provincia

Este jueves llegó la lluvia y el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta amarillo para la región sur de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este jueves por la mañana el alerta de nivel amarillo por fuertes tormentas que abarca la zona sur de la provincia de Santa Fe, pero que se eleva al nivel naranja para el centro y norte del territorio provincial. Eso implica que en toda la bota podrían registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño a personas y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas , según indicó el SNM en su último parte de novedades.

Jorgelina Juliano, coordinadora de la Dirección de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la Municipalidad, señaló que la región sur de la provincia “se verá afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y pueden tener actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora” .

Juliano precisó que “además se prevén valores de precipitación de entre 20 y 50 milímetros que pueden ser superados en forma puntual. Las medidas de prevención que siempre recomendamos como siempre son asegurar todo tipo de objeto que se pueda volar, destapar bocas de tormentas para evitar que se acumule agua, precaución al circular por la calle ante posible caída de un árbol, está la línea 103 para dar cuenta de inconvenientes o accidentes”. También recomendó evitar la circulación por la vía pública durante la tormenta .

Según advirtió el SMN, el área que podría verse afectada por fuertes tormentas comprende a los departamentos del sur provincia, es decir General López, Caseros, Constitución, Rosario y San Lorenzo. El pronóstico del organismo nacional indica que para este jueves, además de las precipitaciones, se espera una temperatura máxima de 30 grados.

Cómo seguirá el tiempo en el fin de semana

Para mañana, en tanto, el SMN ya no menciona la posibilidad de lluvias. Con condiciones de tiempo mejorando, el viernes se presentaría con cielo parcialmente nublado y con temperaturas más amigables porque oscilarán entre los 19 y 30 grados.

Para el fin de semana tampoco se esperan grandes cambios en las condiciones de tiempo. En líneas generales sábado y domingo tendrán un cielo con algo de nubosidad. Temperatura mínima y máxima se ubicarán entre los 20 y 19 grados, respectivamente, y 33 y 31º.

Recomendaciones ante un alerta amarillo

Desde la Municipalidad solicitaron a la población no circular por la calle durante la tormenta, salvo que sea necesario. Además, remarcaron "tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública".

"Se sugiere informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil", indicaron desde el municipio. También, se pueden realizar reclamos por el MuniBot, el chatbot del municipio vía WhatsApp al 3415440147.

A su vez, aconsejaron tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

+ Sacar la basura en los horarios de recolección

+ No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos

+ Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento

+ Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios