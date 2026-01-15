La Capital | La Ciudad | alerta meteorológico

Rosario sigue bajo alerta meteorológico de nivel amarillo por fuertes tormentas

La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional se elevó también a nivel naranja para las zonas centro y norte de la provincia

15 de enero 2026 · 09:37hs
Este jueves llegó la lluvia y el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta amarillo para la región sur de Santa Fe 

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Este jueves llegó la lluvia y el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta amarillo para la región sur de Santa Fe 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este jueves por la mañana el alerta de nivel amarillo por fuertes tormentas que abarca la zona sur de la provincia de Santa Fe, pero que se eleva al nivel naranja para el centro y norte del territorio provincial. Eso implica que en toda la bota podrían registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño a personas y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, según indicó el SNM en su último parte de novedades.

Jorgelina Juliano, coordinadora de la Dirección de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la Municipalidad, señaló que la región sur de la provincia “se verá afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y pueden tener actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora”.

Juliano precisó que “además se prevén valores de precipitación de entre 20 y 50 milímetros que pueden ser superados en forma puntual. Las medidas de prevención que siempre recomendamos como siempre son asegurar todo tipo de objeto que se pueda volar, destapar bocas de tormentas para evitar que se acumule agua, precaución al circular por la calle ante posible caída de un árbol, está la línea 103 para dar cuenta de inconvenientes o accidentes”. También recomendó evitar la circulación por la vía pública durante la tormenta.

Según advirtió el SMN, el área que podría verse afectada por fuertes tormentas comprende a los departamentos del sur provincia, es decir General López, Caseros, Constitución, Rosario y San Lorenzo. El pronóstico del organismo nacional indica que para este jueves, además de las precipitaciones, se espera una temperatura máxima de 30 grados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2011751867840385197&partner=&hide_thread=false

Cómo seguirá el tiempo en el fin de semana

Para mañana, en tanto, el SMN ya no menciona la posibilidad de lluvias. Con condiciones de tiempo mejorando, el viernes se presentaría con cielo parcialmente nublado y con temperaturas más amigables porque oscilarán entre los 19 y 30 grados.

Para el fin de semana tampoco se esperan grandes cambios en las condiciones de tiempo. En líneas generales sábado y domingo tendrán un cielo con algo de nubosidad. Temperatura mínima y máxima se ubicarán entre los 20 y 19 grados, respectivamente, y 33 y 31º.

Recomendaciones ante un alerta amarillo

Desde la Municipalidad solicitaron a la población no circular por la calle durante la tormenta, salvo que sea necesario. Además, remarcaron "tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública".

"Se sugiere informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil", indicaron desde el municipio. También, se pueden realizar reclamos por el MuniBot, el chatbot del municipio vía WhatsApp al 3415440147.

A su vez, aconsejaron tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

+ Sacar la basura en los horarios de recolección

+ No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos

+ Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento

+ Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios

Noticias relacionadas
El incendio se registró este jueves en Santa María al 3600.

Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Preocupa la falta de guardavidas en los paradores isleños.

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

La incorporación de nuevos colectivos supone una mejora sustancial en el servicio de transporte, ya que incorpora tecnología, mejora el confort de las unidades y reduce los riesgos de desperfectos mecánicos.

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

La Justicia federal habilitó la feria para hacer lugar a la medida cautelar interpuesta por el senador provincial por el departamento Rosario, Ciro Seisas quien pedía la inmediata reparación de la iluminación en Circunvalación.

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Lo último

Newells: la deuda podría ser de un 60 % superior a la que reconoció Ignacio Astore

Newell's: la deuda podría ser de un 60 % superior a la que reconoció Ignacio Astore

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Falleció Melania Pérez, una de las voces emblemáticas del folklore argentino

Falleció Melania Pérez, una de las voces emblemáticas del folklore argentino

Acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea: "Santa Fe tiene una ventaja competitiva"

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que el proyecto es positivo y aclaró: "Habrá que acompañar mucho a nuestras pymes"

Acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea: Santa Fe tiene una ventaja competitiva
Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa
La Ciudad

Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Rosario sigue bajo alerta meteorológico amarillo por tormentas fuertes
LA CIUDAD

Rosario sigue bajo alerta meteorológico amarillo por tormentas fuertes

Ofrecen descuentos en la EPE, Pami o YPF pero son una forma de estafa virtual
La Ciudad

Ofrecen descuentos en la EPE, Pami o YPF pero son una forma de estafa virtual

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo
Policiales

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico
La Ciudad

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Ovación
Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League
Ovación

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

El futbolista que quiere reinventarse en Córdoba y que en el pasado lo buscaron de Rosario

El futbolista que quiere reinventarse en Córdoba y que en el pasado lo buscaron de Rosario

Policiales
Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

La Ciudad
Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico
La Ciudad

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Ofrecen descuentos en la EPE, Pami o YPF pero son una forma de estafa virtual

Ofrecen descuentos en la EPE, Pami o YPF pero son una forma de estafa virtual

Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Rosario sigue bajo alerta meteorológico amarillo por tormentas fuertes

Rosario sigue bajo alerta meteorológico amarillo por tormentas fuertes

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas
Economía

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país
Economía

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial
Economía

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana
Política

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas
Política

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
La Ciudad

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca
La Ciudad

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio
Policiales

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca
LA CIUDAD

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey
POLICIALES

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial
La Ciudad

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios
Economía

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región
Economía

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?
La Ciudad

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima
POLICIALES

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito
POLICIALES

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna