Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8% en diciembre

El IPC provincial mostró una suba de 2,6% en diciembre pero el rubro alimentario a la cabeza. La carne trepó más de 14%. En el acumulado del año la inflación santafesina fue de 33%, por encima de la nacional

14 de enero 2026 · 15:56hs
Inflación. El precio de la carne encabezó las subas de diciembre en la provincia de Santa Fe.

Inflación. El precio de la carne encabezó las subas de diciembre en la provincia de Santa Fe.

La inflación de Santa Fe fue del 2,6% en diciembre y del 33% en el acumulado del año. En el primer caso, se ubicó dos décimas por debajo del Indice de Precios al Consumidor Nacional (IPCN). En el segundo, lo superó por 1,5 puntos. El registro provincial tuvo otro diferencial respecto del que difundió el martes el Indec. En el último mes del año los precios estuvieron encabezados por el rubro alimentos, que experimentó una fuerte suba de 3,8%.

Un día después que su par nacional, el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) dio a conocer el índice de precios de Santa Fe de diciembre. Alimentos y bebidas encabezó las subas con un incremento mensual de 3,8%, siete décimas de punto porcentual por encima de la medición nacional para ese mismo rubro. Las carnes se movieron 8%, con el asado como punta de lanza (14,3%). Muy atrás se registraron aumentos de 3,4% en las frutas. Las verduras, en cambio, registraron una deflación de 5,2%.

Solo dos grandes divisiones de las nueve que releva el Indec evolucionaron a la par o por encima del índice general. Además de alimentos y bebidas, que se cortó muy por delante del resto, vivienda y servicios básicos mostró un aumento de 2,6%. En este rubro destacaron los incrementos de precios de reparaciones y gastos comunes (4,1%), las tarifas de servicios básicos (2,7%) y los alquileres (2,2%).

En un tercer nivel de incrementos quedaron los rubros de transporte y comunicaciones y bienes servicios, con alzas de 2,4%. En el primero de ellos, destacaron los combustibles y lubricantes (5,9%) y funcionamiento y mantenimiento de vehículos (3,6%). En el segundo, los cigarrillos (4,2%) lideraron la tendencia alcista.

Por otra parte, la división esparcimiento presentó subas del 1,9%, la de atención médica y gastos para la salud del 1,6%, equipamiento y mantenimiento del hogar del 1,1% e indumentaria del 0,4%.

Las alzas del año

En el acumulado de 2025, el comportamiento de los precios mostró otro comportamiento. Vivienda y servicios básicos lideró las alzas con 56,4%, seguido por educación (48,3%), otros bienes y servicios (40,2%), alimentos y bebidas (35,6%), atención médica y gastos para la salud (33,4%), transporte y comunicaciones (32,4%), esparcimiento (20%), indumentaria (15,6%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (10,9%).

En el análisis desagregado de estas grandes divisiones, se observa que el alquiler acumuló subas de 70,1% en 2025, mientras que servicios básicos y combustibles le siguió con el 60,2%. Las carnes se ubicaron en tercer lugar (54,3%) y educación en el cuarto (48,3%). Durante el año pasado también mostraron subas muy encima del nivel general los precios de atención médica y gastos para la salud (45,4%), almuerzo y cena fuera del hogar (44,5%) y frutas (43,6%).

Si bien el IPC Santa Fe cerró el año pasado con alzas acumuladas (33%) por encima del nacional (31,5%), el recorrido fue más errático. El IPCN tuvo su piso en mayo y luego inició una carrera ascendente de siete meses, hasta ubicarse cerca del 3% mensual. El índice provincial registra dos subas mensuales y cuatro interanuales consecutivas. En el medio, tuvo pisos de inflación de 1,4% en mayo y picos de 2,7% en octubre.

El precio de los alquileres aumentó 83,1% en el año, muy por encima de la inflación general. 

La inflación se acelera: qué precios fueron los que más subieron

El Indec dio a conocer el índice de inflación de diciembre.

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8 % en diciembre

El gobernador Maximiliano Pullaro defendió la política salarial aplicada durante los últimos años.

Pullaro: "Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación"

El jefe de la Casa Gris ratificó la estrategia de negociación en paritarias.

Pullaro antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

Por Facundo Borrego
