Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas reiteradas a dos mujeres

En un juicio abreviado, Guillermo Vieites recibió condena por haber realizado los llamados anónimos a dos víctimas, a quienes sometió a violencia de género

14 de enero 2026 · 17:12hs
Un hombre aceptó en juicio abreviado una condena a dos años de prisión efectiva por los delitos de amenazas anónimas en carácter de autor, y amenazas calificadas por ser anónimas y en contexto de violencia de género. Es que se comprobó que el acusado realizó 370 llamadas a sus víctimas con amenazas de tono sexual.

El procedimiento abreviado fue homologado por El juez de Primera Instancia Gustavo Pérez de Urrechu en una audiencia realizada el martes en el Centro de Justicia Penal. El magistrado.

El magistrado condenó a Guillermo Vieites a dos años de prisión efectiva por los delitos de "amenazas anónimas en carácter de autor (28 hechos) y en concurso real, y amenazas calificadas por ser anónimas, en carácter de autor y en concurso real y en contexto de violencia de género".

Llamados de tenor sexual

La fiscal Bárbara Glikman le atribuye haber amenazado, con mensajes telefónicos de tenor sexual, de forma anónima a una mujer, víctima de su accionar, que consistía en llamarla telefónicamente en reiteradas oportunidades, "logrando con dichas manifestaciones infundirle un gran temor a la víctima".

En este caso, los hechos ocurrieron el 27 de abril, 30 de abril, 9 de mayo, 11 y 13 de mayo del año pasado y los llamados se hicieron desde el teléfono del imputado a los teléfonos de la víctima.

También se le atribuye haber amenazado, también con amenazas de tenor sexual y de forma anónima, a otra víctima, "consistiendo su accionar en llamarla telefónicamente en múltiples oportunidades (alrededor 370 veces) e infundiéndole un gran temor, haciéndole modificar sus hábitos de vida. Hechos ocurridos desde fecha 25 de diciembre de 2024 a 28 de mayo de 2025, también desde el teléfono del imputado al de la víctima.

