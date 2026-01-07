La Capital | Zoom | Stranger Things

¿Hay un capítulo final secreto de Stranger Things?: la teoría que sostienen a los fanáticos

En redes sociales es viral la tendencia “Conformity Gate”, una teoría que sostiene que el final de la serie no sería el definitivo

7 de enero 2026 · 15:23hs
Los fanáticos aseguran que hay un final alternativo en la serie Stranger Things

Los fanáticos aseguran que hay un final alternativo en la serie Stranger Things

Stranger Things, la serie creada por los hermanos Duffer, llegó a su fin luego de casi diez años de su estreno. El miércoles 31 de diciembre, Netflix lanzó el último capítulo de una de las producciones más influyentes de la cultura pop de la última década. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a viralizarse una teoría que pone en duda ese final. Según algunos fans, el capítulo emitido no sería el verdadero y la plataforma estaría por publicar un episodio secreto que es el auténtico cierre de la serie.

Con los ocho episodios ya disponibles en Netflix, “The Rightside Up” dejó un balance agridulce. El final celebró a sus personajes, apeló a la emoción y a la nostalgia, pero no logró convencer por completo a todos los espectadores desde lo narrativo. Fiel a su espíritu, Stranger Things eligió no imponer una verdad definitiva y dejó varios destinos abiertos a la interpretación.

En este contexto y frente a la diversidad de críticas positivas y negativas que recibió el episodio final, los fanáticos comenzaron a analizar el capítulo. De ese análisis surgió el llamado “Conformity Gate”, un término que se popularizó en redes sociales como X, TikTok , y que sostiene la idea de que existe un capítulo secreto que sería el verdadero final de la serie y que podría estrenarse este miércoles en la plataforma de streaming.

La teoría se apoya en detalles visuales, decisiones narrativas y estrategias de marketing que, funcionan como pistas de que el cierre mostrado no es real, sino una ilusión dentro del propio universo de la serie.

>> Leer más: Documental de Stranger Things: cuándo se estrena el detrás de cámaras de la última temporada

De qué se trata la teoría del Conformity Gate

La teoría conocida como “Conformity Gate” plantea que Vecna habría salido victorioso y que lo que el espectador ve en el final es una falsa realidad creada por el villano.

Según los fanáticos, todo comienza en la escena en la que Mike Wheeler es atacado por Vecna. El momento en que Mike pierde el conocimiento es cuando queda definitivamente atrapado por Henry. A partir de ese punto, el personaje deja de ocupar el rol de líder del grupo y pasa a tener una actitud mucho más pasiva, casi como un simple observador de los acontecimientos.

Los seguidores de la serie también señalaron varias inconsistencias y elementos extraños en la escena de la graduación. En ella, numerosos personajes adoptan una postura de manos idéntica a la que tenía Henry cuando estaba bajo la influencia de Vecna. A esto se suman detalles visuales sospechosos: los colores de la vestimenta no coinciden con los históricos de la escuela, aparecen carteles completamente en blanco en las tribunas y toda la secuencia transmite una sensación de perfección artificial, como si la realidad estuviera incomplet.

Asimismo, a lo largo del episodio final se repite la presencia de relojes que no avanzan. Teniendo en cuenta que en el Upside Down el tiempo permanece congelado, los fanáticos sostienen que estas pistas refuerzan la teoría de que Mike se encuentra atrapado dentro de la mente de Henry y que nada de lo que ve después es completamente real.

>> Leer más: Stranger Things llegó a su final: qué dijo la crítica del último episodio

Mensajes ocultos

La teoría también se apoya en supuestos mensajes ocultos. En la escena final, los protagonistas colocan sus cuadernos de Dragones y Mazmorras en una estantería. Ahora bien, al analizar imágenes publicadas por Netflix, algunos fans detectaron que el orden fue modificado para que las letras formaran el mensaje “X a lie”, interpretado como “la Dimensión X es una mentira”.

Embed

Los seguidores además sostienen que, al ingresar en el buscador de Netflix términos como “fake ending” o “season 5 episode 9”, el primer resultado que aparece es Stranger Things.

Finalmente, las teorías se respaldan en una pagina web que tiene una cuenta regresiva que finaliza hoy por la tarde.

Embed

Qué hay de cierto sobre el capítulo secreto de Stranger Things

Aunque Netflix y los hermanos Duffer no confirmaron ni negaron las teorías sobre el supuesto capitulo final alternativo de la serie, el debate continúa creciendo en redes sociales.

Lo que sí esta confirmado es el el lanzamiento del documental "Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5".

El filme se estrenará el 12 de enero y ofrecerá una mirada detallada sobre los años de trabajo que demandó la conclusión de la ficción ambientada en el pueblo de Hawkins durante la década de 1980.

La dirección quedó a cargo de Martina Radwan, con producción de Angus Wall, Terry Leonard y Kent Kubena, integrantes de MakeMake Productions. El equipo logró una inmersión total en el set y capturó imágenes que van desde ensayos técnicos hasta momentos de alta carga emocional durante el cierre del rodaje.

Según la sinopsis oficial, la producción muestra “los años de esfuerzo y dedicación que hicieron posible la última entrega de la serie que definió a una generación”. Las cámaras acompañaron al elenco y al equipo técnico durante todo el desarrollo de la quinta temporada, desde los ensayos iniciales hasta el rodaje del episodio final.

>> Leer más: Stranger Things llegó a su final: qué dijo la crítica del último episodio

De qué trata el documental de Stranger Things

El tráiler del documental comienza con imágenes de la última lectura de mesa. El adelanto muestra las reacciones del elenco y recupera imágenes de los primeros años de la serie.

El avance también ingresa a la sala de escritores y expone debates sobre el destino de Eleven. "No estoy lista para dejarlo ir", dice Brown en uno de los pasajes más destacados. El cierre muestra a Ross Duffer, uno de los hermanos creadores de la serie, anunciando el final de Stranger Things en el último día de rodaje.

El especial cuenta con la participación de los personajes principales de la temporada final: Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max), Winona Ryder (Joyce), David Harbour (Jim), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan), Joe Keery (Steve), Maya Hawke (Robin), entre otros.

Embed

>> Leer más: Llegó el final de "Stranger Things": un repaso por la serie que se volvió un fenómeno pop

Noticias relacionadas
De izquierda a derecha Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Max Mayfield (Sadie Sink), Will Byers (Noah Schnapp) y Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) en el episodio final de Stranger Things

Stranger Things llegó a su final: qué dijo la crítica del último episodio

Los cuatro protagonistas se preparan para la batalla final en Stranger Things, que estrena su último episodio el 31 de diciembre

Un repaso por "Stranger Things", la serie que se volvió un fenómeno pop

Tras 9 años, Stranger Things llega a su fin

Stranger Things 5: cuándo se estrena el episodio final de la serie en Netflix

Netflix está otra vez cerca de adquirir Warner, después de que la oferta Paramount fuera rechazada por octava vez

Netflix otra vez cerca de absorber Warner, que rechazó la oferta de Paramount

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Lo último

Netflix: la miniserie argentina que es furor con Carla Peterson y Nancy Dupláa como protagonistas

Netflix: la miniserie argentina que es furor con Carla Peterson y Nancy Dupláa como protagonistas

¿Hay un capítulo final secreto de Stranger Things?: la teoría que sostienen a los fanáticos

¿Hay un capítulo final secreto de Stranger Things?: la teoría que sostienen a los fanáticos

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque

Fue imputado por homicidio culposo agravado tras el siniestro ocurrido en la ruta 6, en Luján. El test de alcoholemia arrojó 0,48 gramos de alcohol en sangre y la Justicia investiga si participaba de una picada ilegal al momento del impacto con un contra un auto en el que viajaba una familia.
Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque
Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Por Martín Stoianovich

Policiales

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan el reloj biológico de una superbacteria

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan "el reloj biológico" de una superbacteria

Vacaciones arruinadas en Chile: una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento
Información General

Vacaciones arruinadas en Chile: una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos
POLICIALES

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera

Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera

Ovación
Día de anuncios en Newells: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia
Ovación

Día de anuncios en Newell's: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia

Día de anuncios en Newells: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia

Día de anuncios en Newell's: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia

Ignacio Malcorra firmó con Independiente y regresará a Rosario en unas semanas

Ignacio Malcorra firmó con Independiente y regresará a Rosario en unas semanas

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro le aplicó un derechazo

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro le aplicó un derechazo

Policiales
Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Por Martín Stoianovich

Policiales

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur

Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

La Ciudad
La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan el reloj biológico de una superbacteria

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan "el reloj biológico" de una superbacteria

Dos años sin Ley de Alquileres en Rosario: Todo se ha complejizado aún más

Dos años sin Ley de Alquileres en Rosario: "Todo se ha complejizado aún más"

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos municipales

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos municipales

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo
EL MUNDO

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China
El Mundo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
POLICIALES

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador
Ovación

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta
Información General

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal
Información General

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton
La Ciudad

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Por Claudio Berón

Policiales

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas
Información General

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta
Información General

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y "una firma mafiosa"

El arco, un problema para Newells: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años
OVACIÓN

El arco, un problema para Newell's: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina
OVACIÓN

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
La Ciudad

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa
La Ciudad

Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: El plan principal era abuso
Policiales

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: "El plan principal era abuso"

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide
El Mundo

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide

Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles no existe
El Mundo

Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles "no existe"

En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles
Información General

En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles