Netflix: siete películas imperdibles que desembarcan en enero

La plataforma renueva su catálogo con títulos aclamados este primer mes de 2026. Los detalles en esta nota.

9 de enero 2026 · 10:07hs
Cillian Murphy protagoniza Oppenheimer

Cillian Murphy protagoniza "Oppenheimer", la premiada película de Nolan que estará disponible en Netflix desde enero
Lost in Translation de Sofia Coppola

"Lost in Translation" de Sofia Coppola, con Bill Murray y Scarlett Johansson, estará disponible en Netflix a partir de enero

Al igual que cada mes, Netflix se prepara para recibir títulos de todo tipo. Pero en este caso se trata de una ocasión especial, ya que estas incorporaciones serán las primeras del 2026 y la plataforma se encargó de que estén a la altura de las expectativas.

Durante enero, Netflix le dará la bienvenida a títulos más que reconocidos que se sumarán al catálogo. Películas clásicas de los 2000 y ganadoras de los Oscar más recientes estarán disponibles para ser disfrutadas por los usuarios durante 2026.

Siete películas imperdibles que desembarcan en Netflix

“Legalmente Rubia” (2001) y “Legalmente Rubia 2” (2003) - 1 de enero

Dos cintas icónicas y divertidas llegan a Netflix durante enero. Elle Woods (interpretada por Reese Witherspoon) protagoniza dos historias que ponen el foco en la lucha de la mujer por poder y reconocimiento en un mundo masculino, siempre a través de la comedia. Con el paso del tiempo, el personaje se ha convertido en un ícono feminista.

En la primera película, Elle Woods, la chica popular del colegio, buscará triunfar aún sin su exnovio en la escuela de derecho de Harvard, donde deberá probar su capacidad frente a una sociedad que no cree en ella. En la secuela, consagrada como abogada, Elle pierde su trabajo y se dirige hacia Washington D. C. para luchar por los derechos de los animales.

>>Leer más: Enero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV y Disney+

“Escuela de rock” (2003) - 2 de enero

Otro clásico dosmilero llega lleno de música y comedia a la plataforma de la N roja. Con Jack Black a la cabeza, la historia combina la pasión, la vocación y la magia de pertenecer a un grupo.

La trama sigue a Dewey Finn, un aficionado amante del rock que toma el trabajo de su amigo haciéndose pasar por profesor suplente. Ante su falta de calificación para llevar adelante una clase común y corriente, comienza a entrenar a los estudiantes para formar una banda.

“Oppenheimer” (2023) - 7 de enero

Escrita y dirigida por el ovacionado Christopher Nolan, y con el protagonismo del consagrado Cillian Murphy, “Oppenheimer” arrasó en la temporada de premios obteniendo galardones por su dirección, sus actuaciones, su banda sonora, su fotografía y su montaje. En la gala de los Oscar de ese año, la obra se llevó en total 7 premios, incluyendo Mejor Película.

Se trata de un suspenso biográfico épico que sigue la carrera del físico teórico estadounidense J. Robert Oppenheimer, conocido por dirigir el proyecto llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial en el que se creó la bomba atómica. La cinta abarca desde sus estudios y el inicio del proyecto hasta las consecuencias éticas y políticas derivadas de su invención.

>>Leer más: Estrenos de cine en Rosario: la adaptación de una novela argentina, un animal de terror y un drama movilizador

Colección James Bond - 15 de enero

James Bond, el personaje icónico de la novela británica, llegará a Netflix no solo con una sino con sus 26 películas. El protagonista, Bond, es un agente secreto británico conocido por el código 007, que trabaja para el Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido (MI6) y tiene encargada la seguridad nacional.

La saga combina acción, espionaje y suspenso, enfrentando a Bond a misiones en distintos países y contextos culturales. Su sangre fría, su lealtad, sus habilidades y su sofisticación, han convertido al personaje en uno de los favoritos dentro de la historia del cine.

“Bastardos sin gloria” (2009) - 19 de enero

Las obras del director Quentin Tarantino son de esas que hay que ver al menos una vez en la vida. “Bastardos sin gloria”, protagonizada por Brad Pitt, Christoph Waltz y Mélanie Laurent, es una de sus cintas más reconocidas y una de las más aclamadas por la crítica, especialmente por su particular narración y su homenaje al género western y al cine bélico.

En la cinta, Shosanna quiere vengar la muerte de su familia a manos de los nazis. Cuando por fin se le presenta la oportunidad algunos años después, cruzará su camino con el de un grupo de guerrilleros judíos que tienen un objetivo muy similar.

>>Leer más: Profetas en su tierra: las series y películas argentinas de 2025 más vistas en el país

“Lost in Translation” (2003) - 29 de enero

Con “Lost in Translation”, Sofia Coppola le presentó al mundo una forma de hacer cine romántico que escapa de los relatos convencionales y de lo que el público espera de ellos. La cinta rodada en Tokio retrata de forma sincera un encuentro tierno y espontáneo, de esos que ocurren pocas veces en la vida.

La historia conecta a Bob (Bill Murray), un actor estadounidense que atraviesa una crisis de mediana edad, con Charlotte (Scarlett Johansson), otra estadounidense recién graduada y bastante desilusionada. Al encontrarse en Tokio, ambos tejen una amistad especial.

