Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca a cargo del inédito procedimiento

El intendente Pablo Javkin recibió este miércoles en el Palacio Municipal a un grupo de profesionales del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca ) que tuvo a cargo durante los primeros días de 2026 el primer procedimiento de ablación de órganos mediante asistolia controlada del país, y que permitió la obtención de un hígado, riñones y tejidos para trasplantes en tres personas.

Del encuentro, y en representación del equipo del Heca, participaron el cirujano Sebastián Renna, el instrumentador Hernán Suárez, la terapista Franca Pez y su par Nahuel Cervigni, el jefe de quirófano Pablo Nadalin, la jefa de enfermería Laura Alderete, y el administrativo Fabián Cazaneuve.

También estuvieron presentes la secretaria de Salud Pública, Soledad Rodríguez; la directora del Clemente Álvarez, Andrea Becherucci, y la directora del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), Cecilia Andrada.

"La reunión se da en el marco de este procedimiento, único por las características que tuvo en cuanto a tecnología y en cuanto a protocolos seguidos. Lo importante aquí es que el Heca, como hospital de emergencias que forma parte de nuestra red de salud pública, sigue innovando y sigue siendo fuente de buenas noticias a la hora de hablar de trasplantes, porque los órganos que se obtienen salvan muchas otras vidas ", expresó en la ocasión la titular de la cartera sanitaria local, para seguidamente afirmar: "Esto también es la salud pública y es un orgullo tener equipos como los que tenemos hoy, que son los que lo hacen posible".

Por su parte, la directora del Heca indicó que para llevar a cabo este procedimiento "se necesita de equipos multidisciplinarios muy amplios, muy completos, desde los equipos de terapistas, que mantienen a los pacientes que están internados, que suelen ser pacientes muy críticos y suelen estar en unidades críticas; después, cuando se identifica al paciente y se avisa al Cudaio, se pone en juego toda una logística no solo médica, sino también administrativa y de distribución, para ofrecer los órganos y que se matcheen, a ver quiénes son los posibles candidatos receptores".

En este sentido, Becherucci explicó que "aportar a la salud pública no es solamente la atención del paciente en sí, sino brindar, ante el fallecimiento de una persona, esperanza y mejoría de calidad de vida o de lograr la supervivencia de tres o cuatro pacientes más". Por último, sumó: "Con este procedimiento en particular hubo tres pacientes que recibieron órganos y mejoraron su calidad de vida".

La intervención de alta complejidad requirió de la coordinación del Hospital de Emergencias con el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) y con otros efectores de salud pública: el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y el Hospital Provincial Centenario.

La práctica se desarrolló mediante la técnica de asistolia controlada con perfusión normotérmica regional, un procedimiento que se aplicó por primera vez en el HECA y en el país, requirió equipamiento y logística altamente especializado, y permitió en este caso la obtención de hígado, riñones y tejidos y posibilitó la realización de trasplantes en tres personas.

Antecedentes del procedimiento del Heca

Si bien el pasado año se había realizado un procedimiento de características similares en el Hospital Cullen, este operativo marca un hito a nivel nacional en el inicio de 2026. De esta manera, Santa Fe se ubica entre las provincias líderes en materia de procuración de órganos y el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario encabeza los registros a nivel provincial.