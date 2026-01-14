La Capital | La Ciudad | Javkin

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca a cargo del inédito procedimiento

Por primera vez en el país, el efector municipal realizó una ablación mulltiorgánica mediante la técnica de "asistolia controlada con perfusión normotérmica regional"

14 de enero 2026 · 14:49hs
El intendente Pablo Javkin junto a los trabajadores del Heca

El intendente Pablo Javkin junto a los trabajadores del Heca

El intendente Pablo Javkin recibió este miércoles en el Palacio Municipal a un grupo de profesionales del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) que tuvo a cargo durante los primeros días de 2026 el primer procedimiento de ablación de órganos mediante asistolia controlada del país, y que permitió la obtención de un hígado, riñones y tejidos para trasplantes en tres personas.

Del encuentro, y en representación del equipo del Heca, participaron el cirujano Sebastián Renna, el instrumentador Hernán Suárez, la terapista Franca Pez y su par Nahuel Cervigni, el jefe de quirófano Pablo Nadalin, la jefa de enfermería Laura Alderete, y el administrativo Fabián Cazaneuve.

También estuvieron presentes la secretaria de Salud Pública, Soledad Rodríguez; la directora del Clemente Álvarez, Andrea Becherucci, y la directora del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), Cecilia Andrada.

"La reunión se da en el marco de este procedimiento, único por las características que tuvo en cuanto a tecnología y en cuanto a protocolos seguidos. Lo importante aquí es que el Heca, como hospital de emergencias que forma parte de nuestra red de salud pública, sigue innovando y sigue siendo fuente de buenas noticias a la hora de hablar de trasplantes, porque los órganos que se obtienen salvan muchas otras vidas", expresó en la ocasión la titular de la cartera sanitaria local, para seguidamente afirmar: "Esto también es la salud pública y es un orgullo tener equipos como los que tenemos hoy, que son los que lo hacen posible".

>> Leer más: El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Por su parte, la directora del Heca indicó que para llevar a cabo este procedimiento "se necesita de equipos multidisciplinarios muy amplios, muy completos, desde los equipos de terapistas, que mantienen a los pacientes que están internados, que suelen ser pacientes muy críticos y suelen estar en unidades críticas; después, cuando se identifica al paciente y se avisa al Cudaio, se pone en juego toda una logística no solo médica, sino también administrativa y de distribución, para ofrecer los órganos y que se matcheen, a ver quiénes son los posibles candidatos receptores".

En este sentido, Becherucci explicó que "aportar a la salud pública no es solamente la atención del paciente en sí, sino brindar, ante el fallecimiento de una persona, esperanza y mejoría de calidad de vida o de lograr la supervivencia de tres o cuatro pacientes más". Por último, sumó: "Con este procedimiento en particular hubo tres pacientes que recibieron órganos y mejoraron su calidad de vida".

La intervención de alta complejidad requirió de la coordinación del Hospital de Emergencias con el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) y con otros efectores de salud pública: el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y el Hospital Provincial Centenario.

La práctica se desarrolló mediante la técnica de asistolia controlada con perfusión normotérmica regional, un procedimiento que se aplicó por primera vez en el HECA y en el país, requirió equipamiento y logística altamente especializado, y permitió en este caso la obtención de hígado, riñones y tejidos y posibilitó la realización de trasplantes en tres personas.

Antecedentes del procedimiento del Heca

Si bien el pasado año se había realizado un procedimiento de características similares en el Hospital Cullen, este operativo marca un hito a nivel nacional en el inicio de 2026. De esta manera, Santa Fe se ubica entre las provincias líderes en materia de procuración de órganos y el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario encabeza los registros a nivel provincial.

Embed - Reunión equipo HECA ablación multiorgánica

Noticias relacionadas
Río Paraná y kayaks bajo la lupa, otra vez.

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

La canasta básica de diciembre según Cesyac fue de $1.923.327 por familia

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: "No hablamos de lujos"

Las tormentas le darán un respiro al ambiente pesado que se generó en Rosario por las altas temperaturas.

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Bomberos rescatan a Capitán

Bomberos rescataron a un perro que quedó atrapado en un desagüe: el emotivo video

Ver comentarios

Las más leídas

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Lo último

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: No hablamos de lujos

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: "No hablamos de lujos"

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

A través de un convenio firmado se renovarán las bocas de expendio actuales, pero aún no están las fechas de arranque. Se acordó la que estará cerca de Rosario

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Por Facundo Borrego
Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares
Policiales

Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Por Matías Petisce
La Ciudad

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 
La Ciudad

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
La Ciudad

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8% en diciembre
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8% en diciembre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Ovación
Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos
Ovación

Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos

Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos

Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos

Tenis: cuántos argentinos se encuentran a una victoria de clasificar al Abierto de Australia

Tenis: cuántos argentinos se encuentran a una victoria de clasificar al Abierto de Australia

La Copa del Mundo original regresa a la Argentina en la previa del Mundial 2026

La Copa del Mundo original regresa a la Argentina en la previa del Mundial 2026

Policiales
Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares
Policiales

Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares

Robo en edificio de barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey

Robo en edificio de barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

La Ciudad
Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Por Matías Petisce
La Ciudad

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: No hablamos de lujos

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: "No hablamos de lujos"

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca a cargo del inédito procedimiento

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca a cargo del inédito procedimiento

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares
Policiales

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

Por Luis Castro
Ovación

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca
La Ciudad

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura
OVACIÓN

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre
La Ciudad

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala
La Ciudad

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada
La Ciudad

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023
Economía

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023