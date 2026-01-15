Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Los Bomberos Zapadores confirmaron que este jueves a la madrugada se produjo un principio de incendio en una casa de la zona sudoeste de Rosario. Según precisaron los encargados del operativo, el fuego se desató en la cocina y la pareja que vive allí sufrió quemaduras , aunque no requirió internación.

De acuerdo al primer parte oficial, un hombre y su novia recibieron asistencia médica en Santa María al 3600 , a metros de bulevar Seguí al 3700. Ambas personas presentaban lesiones en sus brazos y recibieron el alta después de las curaciones del personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Los bomberos constataron que el fuego destrozó muebles, electrodomésticos, ropa y otros objetos en desuso que eran irreconocibles . No obstante, la cocina fue el único de los tres ambientes afectados por el siniestro que se desató a la 1.30 de la mañana en inmediaciones del barrio Alvear.

Ni bien llegaron a la vivienda, los agentes a cargo del procedimiento advirtieron que el hombre que vive allí había conseguido apagar las llamas con agua. En esa maniobra se quemó un brazo y su concubina también fue atendida por el Sies debido a otras lesiones.

Incendio Santa María 3600 2 Foto: Bomberos Zapadores.

Los bomberos entraron a inspeccionar la cocina, el dormitorio y el galpón de una vivienda con techo de chapa. En el primer sector enfriaron todos los elementos para evitar que se reavivara el fuego y neutralizaron el peligro hacia las 2.30 de la mañana.

El incendio afectó buena parte de los bienes de la pareja: un microondas, una heladera, una mesada y una silla con ropa. Ambos sufrieron quemaduras de primer grado, de modo que no hizo falta llevarlos a un hospital.

Incendio en un carrito de la rambla Catalunya

Horas después de este operativo, los bomberos de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe apagaron otro incendio en el extremo norte de Rosario. En este caso encontraron un baño químico prendido fuego junto a un carrito de comidas de la rambla Catalunya.

Incendio carrito Carrasco Gallo Video: Bomberos Zapadores.

El operativo comenzó minutos antes de las 7.30 de la mañana de este jueves, cuando la dotación llegó a una de las dársenas de estacionamiento en avenida Eudoro Carrasco y Gallo. Las llamas se habían propagado a través de la cabina y los residuos que había en el lugar, mientras que el calor dañó la pintura del puesto de ventas que estaba al lado.

Los bomberos consiguieron sofocar el fuego en cuestión de minutos y verificaron que no había daños más allá del sitio donde funciona el carrito Marta II. En paralelo con esta acción, agentes del Comando Radioeléctrico se encargaron de custodiar la zona en el inicio de la jornada.