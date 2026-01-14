Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Los hinchas agotaron los viejos artefactos de un valor histórico muy preciado en cuestión de horas y dejaron una interesante suma de dinero a las arcas del club

Un hincha de Central se lleva una de las luces que hasta 2025 iluminó el Gigante de Arroyito

Uno por uno se llevaban las luces en mano y sonrisa en el rostro. Los hinchas se iban felices con los artefactos que le dieron luz a los momentos más importantes de los últimos años del Gigante de Arroyito . En un puñado de horas se fueron los 320 faroles y Central se hizo de una interesante recaudación.

Central anunció que este miércoles se iban a poner a la venta las luces del estadio que fueron removidas tras el cambio al sistema de iluminación con tecnología LED. Los hinchas no tardaron en mostrar su entusiasmo a través de las redes sociales, que se reflejó en una larga fila en la tienda oficial del Gigante de Arroyito.

Fueron más de 300 luces a 100 mil pesos cada una . El club limitó la venta a dos como máximo por persona para distribuirlas entre todos los hinchas. Y los fanáticos llegaron desde muy temprano y se formaron por Génova . Todo el mundo canalla quería una.

Los faroles de unos 30 kilos estaban en fila , algunas con el foco hacia abajo, otras hacia arriba. Un elevador manual con un palet de madera ayudaba a transportarla directo al baúl de los compradores. Otros hinchas más osados la cargaban al hombre y a pedalear en la bicicleta . También había los que se las llevaron caminando, siempre con una sonrisa en el rostro.

Nadie se quería quedar sin esas luces que iluminaron los goles de Argentina en el Mundial 78, los títulos obtenidos por Ángel Zof, noches históricas de Copa Internacionales y victorias en los clásicos, por supuesto, algunas jornadas no tan felices para los auriazules, pero todo forma parte de la historia del Gigante de Arroyito, que ahora duerme en la casa de las familias canallas.

Central Luces 14.1 (2) Foto: Virginia Benedetto / La Capital

En total estuvieron a la venta 320 luces a 100 mil pesos cada una. La tienda abrió a las 10 y en menos de tres horas estaban sold out. Así Central recaudó 32 millones de pesos, poco más de 21 mil dólares si se tiene en cuenta el cierre de la cotización de la moneda estadounidense de este miércoles en el Banco Nación a $1480 para la venta.

Cada artefacto lumínico era acompañado con un certificado de autenticidad que acreditaba su origen y los años iluminando los goles de Mario Alberto Kempes, Juan Antonio Pizzi y Marco Ruben. La recaudación, simbólica para los números actuales del mundo del fútbol, es parte del proceso de modernización del Gigante de Arroyito, que a partir del 2026 tendrá focos led.

Lejos de tener un objetivo significativo para las arcas del club, en Central pensaron a esos reflectores como reliquias para que los hinchas conserven un pedazo del Gigante en sus casas.