Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación

Se hizo lugar al pedido de una cautelar para "garantizar la seguridad y la transitabilidad" en un plazo de diez días. La Municipalidad indicó que se deberían gastar inicialmente $530 millones mensuales para ponerla en condiciones

La Justicia federal habilitó la feria para hacer lugar a la medida cautelar interpuesta por el senador provincial por el departamento Rosario, Ciro Seisas quien pedía la inmediata reparación de la iluminación en Circunvalación.

Pastizales, yuyos, malezas, iluminación. Todo quedó en medio de un fuerte debate entre funcionarios municipales y provinciales que vienen reclamando el mantenimiento de la A008. Desde el gobierno nacional la respuesta fue el envío de algunas cuadrillas para cortar el pasto en algunos sectores de la traza y una fundamentación polémica en sede judicial contra los pedidos de reparación y puesta a punto de la ruta.

Los abogados de Vialidad Nacional plantearon su rechazo a la cautelar al justificarse en hechos de inseguridad, robos, hurtos y daños que dificultaban la correcta iluminación de los 30 kilómetros del anillo vial. Incluso invocaban la falta de poder de policía del ente nacional y les atribuían la responsabilidad de lo sucedido a las competencias municipales y provinciales. Los argumentos provocaron la respuesta del Palacio de los Leones y también de la Casa Gris.

Qué dijo la Justicia federal

Ahora, una resolución emitida este miércoles por la Justicia federal a partir del pedido de apertura de feria hecha por el senador provincial por Rosario, Ciro Seisas, agrega un nuevo capítulo. No solo hace lugar al recurso presentado el pasado 7 de enero sino que además le impone a Vialidad Nacional un plazo de 10 días para que repare, sustituya y mantenga toda la iluminación. Es decir, el fuero federal aceptó este "hecho nuevo" que se suma a los pedidos anteriores hechos para exigir el mantenimiento de la vegetación en los rulos, intercambiadores y accesos de Circunvalación.

"Vergüenza ajena"

Quien salió con los botines de punta fue el ministro Enrico. "La verdad es que da vergüenza ajena; el esfuerzo que tiene que hacer el abogado (de Vialidad Nacional) para justificar la inacción o sea, diciendo que no pueden controlar la autopista urbana cuando tienen en un radio de cuatro kilómetros siete establecimientos de seguridad federal nacionales. Entonces, si ese fuese el problema -que no lo es-, lo podrían resolver".

El funcionario santafesino fue al nudo del planteo. "El tema es la falta de inversión y mantenimiento. Es muy grave porque no es que no cortan el pasto, no tapan los pozos: ya estamos encontrando niveles de roturas que va a ser muy difícil reparar, porque por más que vos quieras ponerte al día en lo que son las estructuras viales, es muchísimo dinero", advirtió sobre el proceso de desinversión en rutas nacionales del gobierno de Javier Milei.

Enrico se lamentó por la judicialización de las obras viales. "También lo grave es que se va a reparar por orden judicial", subrayó al mencionar el bacheo impuesto en las ruta 11, 178 y 33. "Vialidad está funcionando por órdenes de la Justicia federal", marcó para advertir sobre "la bomba de tiempo que se produce".

En su diagnóstico de la situación, el ministro fue más allá. "Algún día esto va a terminar como la tragedia de Once (en referencia al siniestro ferroviario del 22 de febrero de 2012 en el que murieron 52 pasajeros) porque la peligrosidad es en todo el país". La comparación se basa en los más de 700 casos abiertos en la Justicia federal y las sentencias en las que se exigen la reparación de pozos y el mantenimiento de rutas nacionales. "Hay un nexo de causalidad para una condena penal por todo esto", advirtió.

Millones al fisco nacional

El Ejecutivo no sólo ha pedido en forma reiterada una agenda con la Nación para abordar los trabajos viales en rutas que atraviesan Santa Fe. También se recordó que cuando se creó el impuesto a los combustibles líquidos "se había pensado en un fondo para reparar y mantener rutas que todos los gobiernos -Macri, Cristina, Alberto- lo fueron haciendo con mucha deficiencia pero lo fueron haciendo. Este hombre (por Milei) no repara rutas, baja todos los contratos y conserva la recaudación", disparó Enrico. Según se indicó, en 2024 fueron cuatro millones de ingresos al fisco nacional.

Palos a los libertarios

Enrico tampoco obvió una ácida crítica a los referentes de La Libertad Avanza (LLA) en Santa Fe. "Lo que más me sorprende es el nivel de desvergüenza que tienen los Agustín Pellegrini, los Romina Diez (ambos diputados nacionales libertarios), que son los que definen quienes van a Vialidad Nacional. Una repartición que quedó en manos de Eduardo Lule Menem cuando sacaron a todos los jefes de Vialidad Nacional que estaban en las provincias". A estos funcionarios se dirigió en sus cuestionamientos cuando sugirió: "Estaría bueno que alguien explique algo. Se retiene el dinero para reparar rutas. Es tiempo ya de que los libertarios empiecen a poner la cara, que empiecen a explicar que no están invirtiendo y es un peligro latente".

Costos de mantenimiento de Circunvalación

A su turno, el secretario de Gobierno municipal Sebastián Chale les puso números a los costos de mantenimiento que deberían aportarse para tener a Circunvalación "normalizada". "Son alrededor de 530 millones de pesos de inversión de arranque en un promedio mensual. Esto implica reposición de luminaria, con un fuerte plan de trabajo en los primeros meses, que después va bajando la curva, y después es mantenimiento solamente", puntualizó Chale en referencia a las tareas de señalización, con limpieza de zanjas, desagües, canales, limpieza de animales muertos, toda la reposición de luces.

Esta estimación se hizo en base a concertar un convenio por 12 meses, ejecutando las tareas a lo largo de ese lapso. Una hipótesis que se había ensayado cuando en otro momento se había explorado la idea de absorber por parte del municipio estas tareas en Circunvalación.