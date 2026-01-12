Netflix: seis series destacadas que llegan en enero

La plataforma renueva su catálogo con títulos novedosos este primer mes de 2026. Los detalles en esta nota

Con el inicio del nuevo año, Netflix se prepara para una renovación profunda de su cartelera , incorporando títulos esperados y otros novedosos para sus espectadores. La sección de series , por su parte, recibirá relatos de todo tipo.

Durante enero , distintas producciones tendrán su estreno en la plataforma. Desde thrillers inquietantes a comedias dramáticas , se podrá disfrutar de series para todos los gustos. Pero, como siempre, hay algunos títulos que logran cautivar rápidamente a la mayoría de los espectadores.

Este drama médico se ha ganado su fama en el mundo de las series. Se trata de una producción de siete temporadas protagonizada por Freddie Highmore.

Shaun Murphy, un joven residente de cirugía con autismo, ingresa en un hospital prestigioso en California. Con prejuicios, sus colegas no lo reciben con demasiada calidez por lo que Shaun deberá usar sus habilidades para demostrar de lo que es capaz.

“El tiempo de las moscas” (2026) - 1 de enero

Las producciones argentinas también tendrán lugar este año en Netflix. En este caso, Nancy Dupláa y Carla Peterson protagonizan “El tiempo de las moscas”, una serie dramática de 6 episodios.

“Recién salidas de prisión y sin opciones, dos mujeres manejan un negocio de fumigación, hasta que una clienta turbia las arrastra de vuelta a la vida que lucharon por dejar”, reza su sinopsis.

“Él y ella” (2026) - 8 de enero

Basada en la exitosa novela de Alice Feeney, en enero también llega “Él y ella” a Netflix. Se trata de un thriller lleno de giros y tensiones que se despliega en 6 capítulos.

Cuando un asesinato sacude un pueblo cerca de Atlanta, una pareja distanciada se vuelve a reencontrar. Él, como policía, investiga el caso. Ella, periodista, realiza la cobertura del mismo. Secretos y tensiones del pasado complejizarán la resolución.

“Machos alfa” Temporada 4 - 9 de enero

Esta comedia española ha sabido cautivar al público desde el estreno de su primera temporada en 2022. Ahora, su cuarta entrega promete más aventuras y desventuras para sus protagonistas.

“Machos alfa” gira en torno a cuatro amigos cuarentones que, en una sociedad que se está deconstruyendo y dejando detrás el patriarcado, comienzan a perder sus privilegios y su identidad. Aunque se pensaban los macho alfa de sus hogares, ahora deben adaptarse a las condiciones de igualdad.

“Agatha Christie: las siete esferas” (2026) - 15 de enero

Ambientada en la Inglaterra de 1925, Netflix presenta “Agatha Christie: las siete esferas”, una serie de suspenso dividida en tres partes. La producción es una adaptación de la novela homónima publicada por Agatha Christie en 1929, pero se trata de una versión modernizada.

La historia comienza en una fiesta lujosa en una casa de campo donde una broma se vuelve mortal. Ante esta situación, la joven Eileen “Bundle” Brent se dispondrá a investigar el caso y develar el misterio detrás de la tragedia.

“Bridgerton” Temporada 4. Parte 1 - 29 de enero

Desde el estreno de su primera temporada en 2020, “Bridgerton” se convirtió en uno de los títulos más aclamados dentro de Netflix. Tras la espera de sus seguidores, la primera parte de la cuarta entrega de la serie llegará este mes.

En esta temporada, la historia girará en torno al artista de la familia, Benedict, interpretado por Luke Thompson. La trama pondrá el foco en su encuentro con una misteriosa Dama de Plata, protagonizada por Yerin Ha, que lo hará cuestionarse su estilo de vida reacio al matrimonio.