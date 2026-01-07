La Capital | Netflix

Netflix: la miniserie argentina que es furor con Carla Peterson y Nancy Dupláa como protagonistas

"El tiempo de las moscas", basada en novelas de Claudia Piñeiro, se encuentra entre las series más vistas del momento

7 de enero 2026 · 15:24hs
La producción es una thriller con una duración de seis episodios

La producción es una thriller con una duración de seis episodios, cada uno de 30 minutos aproximadamente

Netflix comenzó el año con una novedad dentro de su catálogo local. "El tiempo de las moscas", una serie argentina de solo seis episodios, se ubicó entre las producciones más vistas de la plataforma y despertó un fuerte interés entre los suscriptores.

La ficción combina drama criminal, suspenso y humor, y se apoya en una narrativa basada en dos novelas de Claudia Piñeiro: "Tuya" y "El tiempo de las moscas". Con capítulos de aproximadamente 30 minutos cada uno, la convierte en una opción ideal para maratonear durante el fin de semana.

Protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, la serie construye un relato donde el pasado y el presente se cruzan de forma constante. La trama pone el foco en dos mujeres que intentan reconstruir sus vidas luego de salir de prisión, en un contexto marcado por decisiones difíciles y amenazas latentes.

Peterson interpreta a Inés Lamas, una mujer que recupera la libertad tras años de encierro y debe adaptarse a un mundo que cambió por completo. Dupláa encarna a Mariana "La Manca" Suárez, un personaje frontal y enigmático que cumple un rol clave en el desarrollo de la historia. Ambas se conocen en la cárcel y sostienen un vínculo que se convierte en el eje emocional de la serie.

De qué trata "El tiempo de las moscas"

La historia comienza cuando Inés propone a "La Manca" sumarse a un proyecto de huerta dentro de la prisión. Ese gesto inicial anticipa el tema central de la serie: aprender a cuidarse para poder volver a empezar.

Una vez en libertad, las protagonistas arrancan con un pequeño emprendimiento de fumigación para sostenerse económicamente. En ese contexto, una clienta llamada Susana Bonar (Valeria Lois) le ofrece a Inés una suma importante de dinero a cambio de conseguir un veneno mortal. La propuesta resulta tentadora, sobre todo porque Suárez necesita someterse a una operación urgente.

A pesar de conocer los riesgos de volver al delito, ambas quedan atrapadas en una red de engaños que se vuelve cada vez más oscura. Con la ayuda de Rody (Osqui Guzmán), primo de La Manca, comienzan a investigar qué esconde la misteriosa clienta, sin imaginar las consecuencias.

Tráiler oficial de "El tiempo de las moscas"

Embed

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur

Diferencias en el gobierno por la posibilidad de introducir cambios en la reforma laboral

Fue imputado por homicidio culposo agravado tras el siniestro ocurrido en la ruta 6, en Luján. El test de alcoholemia arrojó 0,48 gramos de alcohol en sangre y la Justicia investiga si participaba de una picada ilegal al momento del impacto con un contra un auto en el que viajaba una familia.
Por Martín Stoianovich

Policiales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Información General

POLICIALES

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera

Ignacio Malcorra firmó con Independiente y regresará a Rosario en unas semanas

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro le aplicó un derechazo

Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan el reloj biológico de una superbacteria

Dos años sin Ley de Alquileres en Rosario: Todo se ha complejizado aún más

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos municipales

