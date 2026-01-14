La Capital | La Ciudad | río paraná

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Tras un rescate viral, instructores de kayaks cuestionaron la "falta de camaradería" y "empatía" por parte de quienes navegan en lanchas en el río Paraná

Matías Petisce

Por Matías Petisce

14 de enero 2026 · 16:18hs
Río Paraná y kayaks bajo la lupa

Gentileza @mago_gus

Río Paraná y kayaks bajo la lupa, otra vez.

El rescate de una pareja junto a su pequeño hijo en pleno río Paraná al darse vuelta el kayak en el que navegaban puso de manifiesto la irresponsabilidad, por un lado, y falta de camaradería náutica de embarcaciones a motor, por el otro. El caso del kayakista Ariel Pasquini, atropellado en 2013 por una lancha a alta velocidad, es un recuerdo latente.

Prefectura admitió que los rescates de embarcaciones o personas en esta época de año son habituales, por eso llamaron a tomar recaudos y cumplir con todas las normas de seguridad náuticas pertinentes. De hecho, está prohibido navegar con menores en embarcaciones botes, más allá de la experiencia con la que se cuente.

Desde hace años, Rosario está catalogada como la "capital del kayakismo" por el crecimiento exponencial de quienes surcan las aguas con estos botes ligeros, angostos y pequeños, que forman parte de una fisonomía de río. Sin embargo, la falta de experiencia o una capacitación acordes pueden transformarse en un problema.

Cómo fue el rescate de la familia

El miércoles pasado, entre las 18.30 y las 19, un instructor de kayak de la escuela Alma de Río, tuvo que rescatar a una familia compuesta por una pareja de alrededor de 30 años y su hijo pequeño de unos 4 años. Si bien todos tenían chaleco salvavidas, se encontraban a la deriva en la zona del parador Isla Verde, cercano a un remanso.

"Esta familia estaba a la deriva. Se habían dado vuelta por el oleaje de una lancha. Les pregunté si necesitaban ayuda y me dijeron que sí. Entonces me acerqué y realicé la maniobra de rescate activo para kayaks dobles. Le pregunté si necesitaban abrigo porque el niño tenía frío y después los acompañé hasta una zona segura cercana a la costa, a la altura de la guardería donde tenían su embarcación", comentó en declaraciones al programa "Todos en La Ocho", Gustavo "Mago" Rodríguez, quien aseguró que "todos estaban bastante asustados porque la situación se había presentado complicada" a quedar a la deriva y sin alguien que pueda ayudarlos.

>>Leer más: ¿Cómo funciona en Rosario el negocio de los kayaks?

El instructor de kayak recomendó "no llevar a chicos cuando la embarcación y la capacidad no lo permiten, ya que se trataba de un kayak para dos personas". Además, recalcó que está prohibido navegar con un pequeño en aguas abiertas.

"En este caso se trató de personas que conocían y fomentaban la cultura del río, tenían salvavidas y el chico también, por eso tampoco hay que juzgar o escrachar porque somos seres humanos. Pero, más allá de que hay escuelas para niños, en realidad no está permitido, ya que las clases iniciales de aprendizaje son a partir de los 7 u 8 años, bordeando la costa y en postas con varios instructores", argumentó.

No obstante, admitió que no es tan complejo cruzar el río a remo, pero aconsejó que lo ideal sería "tomar clases e una escuela, probar otros botes y aprender con personas capacitadas para sentir seguridad ante ciertas adversidades que puede presentar el río".

Falta de camaradería náutica

Más allá del accidente, algo muy habitual en una actividad cada vez más numerosa en el río Paraná, el instructor hizo "un pedido especial para las lanchas, que deberían tener más responsabilidad, distancia y empatía para quienes utilizan embarcaciones a remo. Hay muchos jóvenes y personas que son aprendices y hay muchas embarcaciones a motor que no le dan importancia a los kayaks".

Tal como afirma el Consejo Consultivo del Río, organismo local creado para coordinar estrategias y lineamientos frente al creciente uso deportivo, recreativo y turístico del Paraná, "las embarcaciones a motor deben hacerse cargo de la estela que dejan a su paso".

Del mismo modo, si el oleaje llega a las costas o a embarcaciones mejores, "se debe bajar la velocidad mínima de gobierno" para o perjudicar a terceros en ese sentido.

Macarena Cabruja, guardavidas de La Rambla e instructora de la escuela de kayaks Cuatro Vientos aseguró que "no es habitual" ver chicos pequeños arriba de un kayak, pero sí remarcó la "falta de camaradería" de otras embarcaciones a motor.

>>Leer más: Un rosarino ideó un kayak inflable que se transporta como una mochila

"Tengo la escuela hace seis años y justo el fin de semana pasado se dio vuelta un doble con dos personas. Al lado pasó una lancha con gente a bordo y le restó total importancia. Ellos me vieron que yo estaba renegando para rescatar y dar vuelta el kayak, pero nadie fue capaz de dar una mano. En realidad, la verdad es que se perdió un poco la camaradería náutica", lamentó Maca.

Desde Prefectura Rosario admitieron que en estas épocas se incrementa la asistencia a embarcaciones y a personas en el río. En el caso de los kayaks, al no estar regulada la actividad como otra de mayor envergadura, pasan desapercibidos.

"Es como andar en bicicleta, pero si no llevan puesto el salvavidas se corren más riesgos", evaluaron. Es por eso que recordaron llamar a la línea 106 en caso de emergencia náutica, ya que es un número que no suelen tenerlo presente quienes requieren auxilio en las aguas del río.

Noticias relacionadas
El intendente Pablo Javkin junto a los trabajadores del Heca

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca a cargo del inédito procedimiento

Las tormentas le darán un respiro al ambiente pesado que se generó en Rosario por las altas temperaturas.

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Bomberos rescatan a Capitán

Bomberos rescataron a un perro que quedó atrapado en un desagüe: el emotivo video

El choque ocurrió este miércoles en la zona sudoeste.

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Ver comentarios

Las más leídas

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Lo último

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: No hablamos de lujos

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: "No hablamos de lujos"

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

A través de un convenio firmado se renovarán las bocas de expendio actuales, pero aún no están las fechas de arranque. Se acordó la que estará cerca de Rosario

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Por Facundo Borrego
Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares
Policiales

Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Por Matías Petisce
La Ciudad

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 
La Ciudad

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
La Ciudad

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8% en diciembre
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8% en diciembre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Ovación
Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos
Ovación

Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos

Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos

Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos

Tenis: cuántos argentinos se encuentran a una victoria de clasificar al Abierto de Australia

Tenis: cuántos argentinos se encuentran a una victoria de clasificar al Abierto de Australia

La Copa del Mundo original regresa a la Argentina en la previa del Mundial 2026

La Copa del Mundo original regresa a la Argentina en la previa del Mundial 2026

Policiales
Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares
Policiales

Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares

Robo en edificio de barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey

Robo en edificio de barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

La Ciudad
Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Por Matías Petisce
La Ciudad

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: No hablamos de lujos

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: "No hablamos de lujos"

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca a cargo del inédito procedimiento

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca a cargo del inédito procedimiento

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares
Policiales

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

Por Luis Castro
Ovación

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca
La Ciudad

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura
OVACIÓN

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre
La Ciudad

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala
La Ciudad

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada
La Ciudad

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023
Economía

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023