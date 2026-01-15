Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

Dos delincuentes se pusieron a la par del trabajador mientras manejaba el rodado, lo derribaron y le dispararon a la noche

La policía rosarina confirmó este jueves que balearon a un repartidor en la zona oeste. Durante el operativo realizado la noche anterior se confirmó que los asaltantes le robaron la moto tras el ataque perpetrado a bordo de un segundo vehículo.

El conductor de 31 años fue atendido por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) después de las 20, cuando cayó herido por un disparo en La Paz y Solís . El procedimiento concluyó sin arrestos y la víctima se encontraba fuera de peligro después del traslado al hospital.

El asalto no pasó inadvertido en inmediaciones del parque Oeste, ya que varios vecinos se reunieron en la calle tras la agresión . Agentes de las fuerzas de seguridad provinciales respondieron a la denuncia y fueron a custodiar el lugar mientras los médicos asistían al trabajador en la vía pública.

El motociclista estaba consciente cuando la policía inició la investigación a raíz de un aviso de la Central de Emergencias 911. En ese momento comentó que dos jóvenes lo interceptaron cuando iba hacia Solís por la calle La Paz a bordo de un rodado de 110 centímetros cúbicos.

De acuerdo a la primera declaración, uno de los delincuentes tenía un revólver oscuro. Una vez que se pusieron a la par de la víctima, los delicuentes empezaron pedirle que detuviera la marcha y se bajara.

Después de las amenazas, uno de los ladrones empujó al conductor y le disparó mientras estaba tirado en el piso. De inmediato, los maleantes agarraron la Honda Wave y se fueron con las dos motocicletas hacia el este.

Un testigo del robo llamó al Sies para pedir ayuda tras la huida de los asaltantes. Los médicos constataron que la bala había atravesado la pierna derecha, pero no había afectado huesos ni órganos vitales. A partir de este diagnóstico lo llevaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para continuar con el tratamiento.