Polideportivos municipales: más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas recreativas

Ubicados estratégicamente en diversos puntos de la ciudad, los polideportivos municipales se consolidan como espacios de deporte y recreación en el verano

14 de enero 2026 · 20:01hs
Las piletas de los polideportivos municipales se vuelven puntos de referencia en el verano rosarino.

Más de 60 mil vecinas y vecinos pasaron durante el primer mes por las nueve piletas recreativas de los polideportivos municipales, uno de los principales puntos de encuentro del verano en Rosario. Los espacios se encuentran en distintos barrios de la ciudad, confirmando el fuerte impacto de la propuesta impulsada por la Municipalidad.

La gran cantidad de asistentes refleja no sólo el interés de la comunidad, sino también el rol clave que cumplen los polideportivos como lugares de acceso al deporte, la recreación y el bienestar. En un contexto de altas temperaturas, las piletas recreativas se transforman en una alternativa cercana, segura y accesible para compartir en familia o con amigos.

Ante el rol que cumplen estos espacios para las rosarinas y rosarinos, el subsecretario de Deporte de la Municipalidad de Rosario, Diego Sebben, remarcó la importancia de sostener esta propuesta pública “sin precedentes a nivel nacional”. En ese sentido, señaló que se llevó adelante una mejora integral de la infraestructura de los polideportivos con el objetivo de garantizar que las y los usuarios puedan disfrutar del verano en igualdad de condiciones, con tarifas accesibles y en espacios cuidados, seguros y acogedores.

Dedicación en el verano

Asimismo, puso en valor el trabajo cotidiano de los equipos que se desempeñan en cada predio. “La temporada de verano es posible gracias al compromiso permanente de profesores, personal administrativo, guardavidas y operarios. Su dedicación es clave para ofrecer actividades de calidad y pensadas para personas de todas las edades”, sostuvo.

La iniciativa está destinada a personas de todas las edades y se desarrolla de martes a domingo, de 14 a 20, en nueve de los 15 polideportivos municipales, ubicados estratégicamente en distintos puntos de la ciudad para garantizar una cobertura territorial amplia.

Los espacios municipales que cuentan con pileta son los siguientes: Polideportivo Deliot (Seguí 5462), Parque del Mercado (Cepeda 4901), Polideportivo 9 de Julio (Dorrego 3339), Complejo Deportivo Emilio Lotuf (Belgrano 621), Polideportivo Balneario del Saladillo (Nuestra Señora del Rosario 352), el Estadio Jorge Newbery (Ovidio Lagos 2501), Polideportivo Parque Oeste (Rouillón 1998), Polideportivo 7 de Septiembre (Jorge Newbery 8051) y Polideportivo Cristalería (Alberini 3200).

Disfrute del verano

En cada predio, quienes se acerquen encontrarán un lugar pensado para el disfrute del verano: sol, agua, actividades recreativas y espacios de encuentro comunitario. La propuesta se destaca por su carácter inclusivo y por ofrecer una experiencia que combina recreación, actividad física y vida al aire libre.

La masiva concurrencia da cuenta del éxito de una política pública sostenida, que apuesta a la infraestructura deportiva, la accesibilidad y la calidad de los espacios. Así, las piletas recreativas refuerzan el perfil de los polideportivos como verdaderos centros sociales y deportivos, fundamentales para el verano rosarino.

