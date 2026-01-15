La Capital | La Ciudad | Anmat

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

La medida alcanza a otras tres firmas de otros puntos del país. La empresa local elabora medicinas en comprimidos, polvos y granulados

15 de enero 2026 · 11:15hs
La Anmat detectó fallas en cuatro laboratorios del país

La Anmat detectó fallas en cuatro laboratorios del país, entre ellos uno de Rosario, que no tenían director técnico a cargo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó la baja de la habilitación sanitaria de cuatro laboratorios farmacéuticos tras detectar que no operaban en el mercado con directores técnicos, necesarios para cumplir ese procedimiento. La medida se anunció a través de la disposición 8702/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Este jueves, Anmat publicó la disposición que oficializa diversas medidas que fueron anunciadas en noviembre pasado luego de una serie de controles en los que se detectaron fallas. En el documento, señalaron que la baja de las habilitaciones se da tras "una revisión de registros y habilitaciones" con la premisa de "proteger la salud pública, garantizando que sólo se encuentren habilitados establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios establecidos“.

La disposición indica que un laboratorio de Rosario, dos de la Ciudad de Buenos Aires y uno de la provincia de Buenos Aires no tenían director técnico ni certificados inscriptos. Estas cuestiones son exigidas por Anmat según lo dispuesto en la ley 16.463, en la que se determina que estos establecimientos deben contar con supervisión profesional habilitada para garantizar, justamente, la calidad y seguridad en las empresas que se fabriquen medicamentos.

Un laboratorio rosarino, bajo la lupa de Anmat

La disposición de Anmat alcanza a cuatro laboratorios: Laboratorios Weltrap S.A., Carter Pack S.R.L., Laboratorio Incaico S.A. y Pacemaker S.R.L.

La firma rosarina involucrada en la sanción es Weltrap S.A., que fabrica medicinas en formas farmacéuticas de comprimidos, polvos y granulados.

Respecto a las empresas radicadas en la Capital Federal, Laboratorio Incaico S.A. se dedica a la elaboración de polvos no estériles y a la elaboración y fraccionamiento de medicamentos fitoterápicos, mientras que Pacemaker S.R.L. importa y exporta especialidades medicinales en la forma de bolsas de sangre con anticoagulante o preservante.

>> Leer más: Anmat prohibió una serie de medicamentos por deficiencias en su elaboración

En tanto, Carter Pack S.R.L, radicado en la localidad bonaerense de Tres de Febrero, se dedica a al acondicionamiento primario de comprimidos, comprimidos recubiertos y cápsulas y secundario de todas las formas farmacéuticas.

