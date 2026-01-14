La Capital | Economía | deuda

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

El gobierno logró rollear los vencimientos en pesos pero tuvo que pagar un costo alto. Los bonos en dólares volvieron a bajar. El Central compró

14 de enero 2026 · 20:57hs
El Banco Central realizó su mayor compra diaria de dólares en diez meses. Pero pagó u$s 100 millones de deuda.

El Banco Central realizó su mayor compra diaria de dólares en diez meses. Pero pagó u$s 100 millones de deuda.

El S&P Merval en dólares sufrió su mayor caída en un mes y medio y alcanzó mínimos desde noviembre. Además, los bonos soberanos profundizaron las bajas y el riesgo país volvió a trepar para ubicarse en torno a los 586 puntos básicos.

La Secretaría de Finanzas logró sortear con éxito el primer gran compromiso del año en pesos al poder refinanciar vencimientos por $ 9,37 billones. Rolleó el 98% pero tuvo que pagar un costo alto: la tasa fija por el plazo más corto, con vencimiento el 27 de febrero próximo, saltó al 49,16% anual.

Matías Waitzel, socio en AT Inversiones, señaló Ámbito que “la licitación mostró un buen nivel de rolleo, lo que refleja una demanda sólida por los instrumentos del Tesoro”.

Sin embargo, agregó que para asegurar ese resultado el gobierno debió convalidar un premio frente al mercado secundario. “La S27F6 cortó con una TEA de 49,16%, casi 900 puntos básicos por encima del rendimiento al cierre previor”, apuntó.

El costo de rollear

Fuentes del mercado indicaron que los inversores están convalidando el financiamiento del gobierno en pesos, pero demandan premios en tasas. Hubo preferencia por los bonos a tasa fija de plazos más cortos. También se señaló una buena aceptación del Tamar por $ 1,45 billones, lo que refleja cobertura ante tasas altas de corto plazo. Los bonos CER mostraron una demanda moderada, mientras que los dólar linked exhibieron bajo apetito.

En el mercado cambiario, el dólar oficial volvió a retroceder. En el Banco Nación, la cotización minorista cedió $ 5 y se ubicó en $ 1.480, mientras que en el segmento mayorista el tipo de cambio cotizó a $ 1.453. Por ende, la cotización está a un 6,2% del techo de la banda, actualmente en $ 1.543,20.

El BCRA, de compras

Durante la jornada se operaron apenas u$s 262 millones. Tomando en cuenta ese escaso monto, sorprendió que el BCRA haya comprado u$s 187 millones, una cifra que supera ampliamente el 5% del volumen del mercado de cambios que la autoridad monetaria había dicho que iba a adquirir en términos diarios. Fue el mayor saldo neto positivo en diez meses.

El BCRA compró dólares por octava rueda consecutiva y aceleró el proceso de acumulación de reservas, aunque, la autoridad monetaria debió pagar unos u$s 100 millones a organismos internacionales. Por eso, entre otras cosas, las reservas brutas crecieron apenas u$s37 millones hasta los u$s 44.717 millones.

Fuentes de la autoridad monetaria precisaron que “la totalidad de las compras del organismo no impactan en reservas, ya que depende de dónde provengan los dólares. Si ya estaban depositados en el sistema, no impactan en las arcas del Central, porque estaban en los encajes. Aunque sí pasan de brutas a netas. Los que sí inciden son los que vienen de afuera”.

Desde el mercado llamó la atención la importante intervención del Central y como no se lo observó activo “en pantalla”, los operadores estimaron que el BCRA realizó compras en bloques, como hacía el Tesoro previamente.

Por otro lado, desde Adcap Grupo Financiero indicaron que “las tasas implícitas de futuros se mantuvieron por encima del 30% (en torno al 35% en la parte corta), un nivel que luce caro tomando como referencia la tasa de caución (20,5% a un día al cierre)”.

El impacto inflacionario

La aceleración inflacionaria introduce presión para una mayor corrección del tipo de cambio con el nuevo esquema cambiario, aunque desde el Gobierno reiteran que el dólar no tiene por qué moverse automáticamente siguiendo los extremos de las bandas.

En este contexto, el mercado evalúa hasta qué punto la estrategia oficial logrará contener las expectativas cambiarias, en un escenario en el que las tasas de corto plazo y la intervención del BCRA continúan siendo variables clave para la estabilidad del dólar.

En la plaza local, el S&P Merval cayó 2,8%, al tiempo que su contraparte en dólares retrocedió 3,2%. Medido en moneda dura, el referencial sufre su mayor retroceso desde el 21 de noviembre, mientras que el nivel es el más bajo desde el 25 de noviembre.

A nivel global, el mercado sigue de cerca la tensión geopolítica en la disputa entre EEUU y Dinamarca por Groenlandia, así como la disputa entre la potencia norteamericana e Irán.

Respecto de lo primero, Trump aseguró que “la Otán se vuelve mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de Estados Unidos”, ante lo cual Dinamarca anunció planes para reforzar su presencia militar en el Ártico con apoyo permanente de aliados de la Otán.

Noticias relacionadas
El Banco Central realizó su mayor compra diaria de dólares en diez meses. Pero pagó u$s 100 millones de deuda.

El gobierno tomó un préstamo para pagar el vencimiento de deuda

El gobierno trata de mantener el precio del dólar alejado del techo de la banda cambiaria. La tasa en pesos se dispara.

El Banco Central acelera la compra de dólares y el Tesoro los vende

El Banco Central realizó su mayor compra diaria de dólares en diez meses. Pero pagó u$s 100 millones de deuda.

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el gobernador Maximiliano Pullaro.

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

La millonaria cifra que desperdició Newells por una figura del fútbol argentino

La millonaria cifra que desperdició Newell's por una figura del fútbol argentino

Lo último

Quini 6 vacante: el pozo acumulado ya está en 11.500 millones de pesos

Quini 6 vacante: el pozo acumulado ya está en 11.500 millones de pesos

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

A través de un convenio se renovarán las bocas de expendio actuales. Aún no están las fechas de arranque. Se acordó la que estará cerca de Rosario
La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Por Facundo Borrego
Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Por Matías Petisce
La Ciudad

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo
La Ciudad

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin
Policiales

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 
La Ciudad

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

La millonaria cifra que desperdició Newells por una figura del fútbol argentino

La millonaria cifra que desperdició Newell's por una figura del fútbol argentino

Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas las agotaron en unas horas

Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas las agotaron en unas horas

Ovación
PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

Por Juan Iturrez
Ovación

PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

Oferta de diez millones de euros por Veliz, pero Central está a resguardo y define el nueve

Oferta de diez millones de euros por Veliz, pero Central está a resguardo y define el nueve

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Policiales
Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

La Ciudad
Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo
La Ciudad

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca
LA CIUDAD

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey
POLICIALES

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial
La Ciudad

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios
Economía

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región
Economía

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?
La Ciudad

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima
POLICIALES

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club
Ovación

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito
POLICIALES

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de 20 mil dólares
Policiales

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de 20 mil dólares

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

Por Luis Castro
Ovación

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Apareció inconsciente en la barranca la mujer que era buscada en Rosario
La Ciudad

Apareció inconsciente en la barranca la mujer que era buscada en Rosario

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura
OVACIÓN

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre
La Ciudad

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares