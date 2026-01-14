La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

El gobierno logró rollear los vencimientos en pesos pero tuvo que pagar un costo alto. Los bonos en dólares volvieron a bajar. El Central compró

El S&P Merval en dólares sufrió su mayor caída en un mes y medio y alcanzó mínimos desde noviembre. Además, los bonos soberanos profundizaron las bajas y el riesgo país volvió a trepar para ubicarse en torno a los 586 puntos básicos.

La Secretaría de Finanzas logró sortear con éxito el primer gran compromiso del año en pesos al poder refinanciar vencimientos por $ 9,37 billones. Rolleó el 98% pero tuvo que pagar un costo alto: la tasa fija por el plazo más corto, con vencimiento el 27 de febrero próximo, saltó al 49,16% anual.

Matías Waitzel, socio en AT Inversiones, señaló Ámbito que “la licitación mostró un buen nivel de rolleo, lo que refleja una demanda sólida por los instrumentos del Tesoro”.

Sin embargo, agregó que para asegurar ese resultado el gobierno debió convalidar un premio frente al mercado secundario. “La S27F6 cortó con una TEA de 49,16%, casi 900 puntos básicos por encima del rendimiento al cierre previor”, apuntó.

El costo de rollear

Fuentes del mercado indicaron que los inversores están convalidando el financiamiento del gobierno en pesos, pero demandan premios en tasas. Hubo preferencia por los bonos a tasa fija de plazos más cortos. También se señaló una buena aceptación del Tamar por $ 1,45 billones, lo que refleja cobertura ante tasas altas de corto plazo. Los bonos CER mostraron una demanda moderada, mientras que los dólar linked exhibieron bajo apetito.

En el mercado cambiario, el dólar oficial volvió a retroceder. En el Banco Nación, la cotización minorista cedió $ 5 y se ubicó en $ 1.480, mientras que en el segmento mayorista el tipo de cambio cotizó a $ 1.453. Por ende, la cotización está a un 6,2% del techo de la banda, actualmente en $ 1.543,20.

El BCRA, de compras

Durante la jornada se operaron apenas u$s 262 millones. Tomando en cuenta ese escaso monto, sorprendió que el BCRA haya comprado u$s 187 millones, una cifra que supera ampliamente el 5% del volumen del mercado de cambios que la autoridad monetaria había dicho que iba a adquirir en términos diarios. Fue el mayor saldo neto positivo en diez meses.

El BCRA compró dólares por octava rueda consecutiva y aceleró el proceso de acumulación de reservas, aunque, la autoridad monetaria debió pagar unos u$s 100 millones a organismos internacionales. Por eso, entre otras cosas, las reservas brutas crecieron apenas u$s37 millones hasta los u$s 44.717 millones.

Fuentes de la autoridad monetaria precisaron que “la totalidad de las compras del organismo no impactan en reservas, ya que depende de dónde provengan los dólares. Si ya estaban depositados en el sistema, no impactan en las arcas del Central, porque estaban en los encajes. Aunque sí pasan de brutas a netas. Los que sí inciden son los que vienen de afuera”.

Desde el mercado llamó la atención la importante intervención del Central y como no se lo observó activo “en pantalla”, los operadores estimaron que el BCRA realizó compras en bloques, como hacía el Tesoro previamente.

Por otro lado, desde Adcap Grupo Financiero indicaron que “las tasas implícitas de futuros se mantuvieron por encima del 30% (en torno al 35% en la parte corta), un nivel que luce caro tomando como referencia la tasa de caución (20,5% a un día al cierre)”.

El impacto inflacionario

La aceleración inflacionaria introduce presión para una mayor corrección del tipo de cambio con el nuevo esquema cambiario, aunque desde el Gobierno reiteran que el dólar no tiene por qué moverse automáticamente siguiendo los extremos de las bandas.

En este contexto, el mercado evalúa hasta qué punto la estrategia oficial logrará contener las expectativas cambiarias, en un escenario en el que las tasas de corto plazo y la intervención del BCRA continúan siendo variables clave para la estabilidad del dólar.

En la plaza local, el S&P Merval cayó 2,8%, al tiempo que su contraparte en dólares retrocedió 3,2%. Medido en moneda dura, el referencial sufre su mayor retroceso desde el 21 de noviembre, mientras que el nivel es el más bajo desde el 25 de noviembre.

A nivel global, el mercado sigue de cerca la tensión geopolítica en la disputa entre EEUU y Dinamarca por Groenlandia, así como la disputa entre la potencia norteamericana e Irán.

Respecto de lo primero, Trump aseguró que “la Otán se vuelve mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de Estados Unidos”, ante lo cual Dinamarca anunció planes para reforzar su presencia militar en el Ártico con apoyo permanente de aliados de la Otán.