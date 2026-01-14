Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario y qué pasará con el calor

La ciudad vive un ambiente casi irrespirable por las altas temperaturas, aunque se espera que haya un cambio en las condiciones del tiempo en el corto plazo

Las tormentas le darán un respiro al ambiente pesado que se generó en Rosario por las altas temperaturas.

El calor que reina en Rosario tiene las horas contadas a partir de la emisión de un alerta amarillo por tormentas por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que indica cuándo llegarán las tan ansiadas lluvias que pongan en pausa al ámbiente casi irrespirable que se vive en la ciudad.

Los 35 grados de temperatura máxima pronosticados para este miércoles en Rosario por el SMN se cumplieron poco después de las 14, cuando el termómetro de la estación oficial que el organismo tiene el aeropuerto de Rosario marcó ese registro.

Las condiciones del tiempo tendrán un cambio rotundo este jueves , cuando lleguen las lluvias a la ciudad. Las mismas se desarrollarán con distintas intensidades entre la mañana y la noche, con un alerta amarillo por tormentas vigente para la tarde de la jornada.

El desarrollo de las lluvias , según las previsiones del SMN, tendrá su pico máximo entre la mañana y la tarde . El día arrancará pesado: se espera que la temperatura mínima sea de 25º.

Estas condiciones darán paso a las tormentas pronosticadas por el SMN. En el informe del alerta amarillo que abarca a Rosario y el resto de la provincia, desde el organismo nacional detallaron: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

Bajan las temperaturas mínimas

La inestabilidad sólo se presentará el jueves y se espera que, para el viernes, el cielo esté parcialmente nublado. Si bien seguirá haciendo calor, no será en los níveles que se vivieron entre martes y miércoles, con temperaturas muy por encima de los 30º.

>> Leer más: Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Para el viernes, el pronóstico del SMN indica que la máxima será de 30º y que la mínima bajará hasta los 17º.

Recomendaciones ante un alerta amarillo

Desde la Municipalidad solicitaron a la población no circular por la calle durante la tormenta, salvo que sea necesario. Además, remarcaron "tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública".

"Se sugiere informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil", indicaron desde el municipio. También, se pueden realizar reclamos por el MuniBot, el chatbot del municipio vía WhatsApp al 3415440147.

A su vez, aconsejaron tener en cuenta las siguientes medidas preventivas: