Newell's ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

El equipo del Parque incorporó hasta el momento nueve jugadores y ahora busca reforzar ese puesto clave del mediocampo

Rodrigo Herrera ya tiene acordado su contrato con Newell's y solo falta que el club del Parque se ponga de acuerdo con Defensa y Justicia.

Newell's ya sumó nueve refuerzos en el actual mercado de pases y sigue activo en la búsqueda de más jugadores para su plantel. Este jueves se supo que ya acordó con el lateral Gabriel Risso Patrón, pero las negociaciones con otros futbolistas siguen abiertas.

Hasta ahora el equipo del Parque ya sumó a Gabriel Arias, Matías Cóccaro, Michael Hoyos, Bruno Cabrera, Franco García, Nicolás Goitea, Walter Núñez y Luciano Herrera, que ya estaba en el club a préstamo y ahora se incorporó definitivamente.

Con estos futbolistas, el equipo conducido por la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez se reforzó en todas sus líneas, aunque todavía le faltaba hacerlo en el mediocampo y el lateral izquierdo. En este último sector se sumará Risso Patrón y solo faltaría sellar la llegada de un volante central.

Rodrigo Herrera, el elegido por Newell's

Para ese puesto, Newell's tiene negociaciones avanzadas con Rodrigo Herrera, de Defensa y Justicia. El club y el jugador ya tendrían acordado los términos del contrato, pero las negociaciones entre Newell's y el Halcón de Varela todavía siguen abiertas.

Herrara tiene 25 años y su ficha pertenece a Defensa y Justicia, aunque en 2025 jugó en Platense, donde fue dirigido por la dupla Orsi-Gómez. También jugó dos temporadas en San Martín de Tucumán y otras dos en Barracas Central.

Si la incorporación de Herrera se confirmara, podría decirse que Newell's hizo un muy buen mercado de pases y que Orsi-Gómez contarán con un plantel completo para encarar una temporada en la que el club aspira a ganar algo, pero en la que sobre todo debe alejarse de la zona del descenso.