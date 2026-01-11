La Capital | Zoom | Netflix

La comedia romántica que conquistó Netflix y reavivó el género

La adaptación del best seller de Emily Henry llegó a Netflix y se volvió una de las más vistas. Romance, amistad y segundas oportunidades

11 de enero 2026 · 10:17hs
La nueva comedia romántica que la rompe en Netflix sigue a Poppy y Alex

La nueva comedia romántica que la rompe en Netflix sigue a Poppy y Alex

Desde su estreno, Gente que conocemos en vacaciones se convirtió en una de las comedias románticas más vistas de Netflix, impulsada por el boca a boca, las redes sociales y una historia que conecta con quienes creen, o dudan, de la amistad entre hombres y mujeres.

Basada en el exitoso best seller de Emily Henry, la película llegó a la plataforma este fin de semana y rápidamente escaló posiciones en el ranking global. Con una propuesta clásica pero sensible, mezcla romance, viajes, reencuentros y esas decisiones que se postergan durante años por miedo a perder lo que ya se tiene.

De qué trata la película que enamoró a la audiencia

La historia sigue a Poppy y Alex, dos mejores amigos que, a pesar de vivir en ciudades distintas, mantienen una tradición inquebrantable: viajar juntos cada verano. Lo que comienza como una amistad sólida y sin fisuras se va tensando con el paso del tiempo, las experiencias personales y los sentimientos que ninguno se anima a nombrar.

Lejos de limitarse a una historia de amor convencional, la película explora los límites entre la amistad y el deseo, el temor a arruinar un vínculo y la pregunta inevitable: ¿vale la pena arriesgarlo todo por algo más?

El elenco y el detrás de escena

Los protagonistas de la nueva comedia romántica son Tom Blyth y Emily Bader, quienes lograron una química destacada que fue muy celebrada por los lectores del libro original. El reparto se completa con figuras reconocidas de la televisión y el cine, como Jameela Jamil, Lucien Laviscount, Lukas Gage y Molly Shannon, entre otros.

La dirección estuvo a cargo de Brett Haley, conocido por su sensibilidad para narrar vínculos emocionales. En entrevistas previas al estreno, el director explicó que la idea fue que el espectador “sienta que viaja de vacaciones con los personajes”, algo que se refleja tanto en la estética como en el ritmo del relato.

La producción corrió por cuenta de 3000 Pictures, filial de Sony especializada en adaptaciones literarias, responsable también de otros éxitos recientes basados en novelas.

Por qué está funcionando tan bien

El fenómeno de Gente que conocemos en vacaciones se explica por varios factores. Por un lado retoma el auge de las comedias románticas en plataformas y se apoya en una novela con una base de fans muy fiel.

Por otra parte, propone una historia reconocible, atravesada por vínculos largos, dudas y segundas oportunidades y evita el cinismo y apuesta por la emoción sin ironía.

Además, conecta con un clima de época: relaciones marcadas por la distancia, los cambios personales y la dificultad de ponerle nombre a lo que se siente. En redes sociales, muchos espectadores destacan que la película “pega” porque habla de vínculos reales, no ideales.

Del libro a la pantalla, sin traicionar a los lectores

Uno de los grandes temores de los fans era que la adaptación no estuviera a la altura del libro. Sin embargo, las primeras reacciones muestran que la película respeta el espíritu de la novela, aunque introduce ajustes narrativos pensados para el lenguaje audiovisual.

La propia Emily Henry había expresado, al momento del lanzamiento del tráiler, su ansiedad por ver a sus personajes cobrar vida, pero también su confianza en el proyecto. A juzgar por el impacto inicial, la apuesta funcionó.

Con romance, nostalgia y una pregunta que atraviesa toda la historia (qué pasa cuando el amor estuvo siempre ahí), Gente que conocemos en vacaciones se consolidó como el nuevo confort movie de Netflix y una de las grandes sorpresas del verano.

