Comenzaron las obras de electricidad para María Teresa, Christophersen y San Gregorio

La senadora provincial Leticia Di Gregorio confirmó el avance del nuevo tendido eléctrico sobre la ruta provincial 14, donde ya se están plantando e instalando los postes que soportarán el futuro cableado que abastecerá a María Teresa , Christophersen y San Gregorio

Leticia Di Gregorio: “Cuando una gestión se trabaja en el lugar donde se toman las decisiones, después se ven las máquinas en el territorio y las obras dejan de ser un anuncio para convertirse en una realidad”

La senadora provincial Leticia Di Gregorio confirmó el avance del nuevo tendido eléctrico sobre la ruta provincial 14, donde ya se están plantando e instalando los postes que soportarán el futuro cableado que abastecerá a María Teresa , Christophersen y San Gregorio , en el departamento General López.

La legisladora explicó que esta obra no apareció de manera espontánea sino que fue gestionada en febrero de 2024 en Rosario, cuando recién asumía su banca en la Cámara de Senadores. En ese momento planteó directamente la necesidad del proyecto al entonces flamante ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Según relató, “fue una gestión que iniciamos apenas asumidos, cuando Puccini también recién había comenzado en el ministerio, y lo hicimos para mejorar el sistema eléctrico de tres localidades que estaban al límite. El proyecto pudo ponerse en marcha rápidamente ya que contábamos con varias presentaciones cuando Lisandro Enrico era senador”.

Di Gregorio remarcó que esa gestión política permitió que el gobierno de Santa Fe incorporara el proyecto dentro de su programa de infraestructura energética. En sus palabras, “la obra avanzó porque hubo decisión del gobierno provincial y compromiso del ministro Puccini; eso hizo posible que hoy se estén plantando los postes sobre la ruta 14”.

Para la senadora, el nuevo corredor eléctrico tendrá un impacto concreto en la producción, la industria y la vida cotidiana de miles de vecinos del departamento General López. Y afirmó que “cuando una gestión se trabaja en el lugar donde se toman las decisiones, después se ven las máquinas en territorio y las obras dejan de ser un anuncio para convertirse en una realidad”.

Características de la obra

El proyecto contempla la construcción de una nueva línea aérea de media tensión de aproximadamente 53 kilómetros, con tramos subterráneos y obras complementarias. Esta intervención permitirá generar un nuevo corredor energético entre tres localidades del departamento General López.

La obra reemplaza la línea existente que abastece a Christophersen y San Gregorio desde María Teresa, cuyo diseño y antigüedad provocaban inconvenientes en el servicio y dificultades para realizar tareas de mantenimiento, con la mayor carga concentrada en San Gregorio.

Con el nuevo tendido, la provincia busca mejorar la estabilidad del suministro y garantizar condiciones adecuadas para la producción, los servicios y la vida cotidiana de miles de vecinos de la región.