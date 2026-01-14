Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Una mujer fue atendida en el lugar por personal del Sies, otra fue trasladada al Hospital Provincial y un nene de 9 años fue llevado al Vilela. Los tres están fuera de peligro

Dos mujeres y un chico de 9 años resultaron con heridas de distinta consideración al ser impactados por la rama de un pino que se quebró en la tarde de este miércoles en el Polideportivo Balneario del Saladillo

Una de las mujeres sufrió un fuerte raspón en la zona alta de la espalda y fue atendida en el lugar, mientras que otra mujer fue trasladada al Hospital Provincial. El nene herido, que fue quien se llevó la peor parte, fue atendido en el Hospital de Niños "Víctor J. Vilela". Los tres se encontraban fuera de peligro.

El episodio ocurrió en la tarde de este miércoles en la pileta municipal de Nuestra Señora del Rosario 352, cuando se desprendió una rama de un árbol y se precipitó desde gran altura sobre algunas de las personas que utilizaban las instalaciones.

"Me pegó en la espalda pero es un raspón nada más", contó una mujer que fue atendida por personal del Sies en el lugar, quien añadió que "la ambulancia tardó mucho en llegar".

2026-01-14 piletas saladillo

El subdirector de Deporte Comunitario municipal, Marcelo Dell Elce, destacó que "los heridos no revisten mayor gravedad"

"La evaluación de este arbolado fue hecha en noviembre por personal de Ambiente", indicó, para añadir que a primera hora de este jueves se realizará una nueva revisión y luego "la pileta va a abrir y la temporada continuará normalmente".

"El accionar de la gente del polideportivo fue excelente, reaccionaron muy rápido", remarcó.