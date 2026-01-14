La Capital | La Ciudad | heridas

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Una mujer fue atendida en el lugar por personal del Sies, otra fue trasladada al Hospital Provincial y un nene de 9 años fue llevado al Vilela. Los tres están fuera de peligro

14 de enero 2026 · 20:53hs
Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Captura de TV (Telefé Rosario)

Dos mujeres y un chico de 9 años resultaron con heridas de distinta consideración al ser impactados por la rama de un pino que se quebró en la tarde de este miércoles en el Polideportivo Balneario del Saladillo

Una de las mujeres sufrió un fuerte raspón en la zona alta de la espalda y fue atendida en el lugar, mientras que otra mujer fue trasladada al Hospital Provincial. El nene herido, que fue quien se llevó la peor parte, fue atendido en el Hospital de Niños "Víctor J. Vilela". Los tres se encontraban fuera de peligro.

>> Leer más: Polideportivos municipales: más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas recreativas

El episodio ocurrió en la tarde de este miércoles en la pileta municipal de Nuestra Señora del Rosario 352, cuando se desprendió una rama de un árbol y se precipitó desde gran altura sobre algunas de las personas que utilizaban las instalaciones.

"Me pegó en la espalda pero es un raspón nada más", contó una mujer que fue atendida por personal del Sies en el lugar, quien añadió que "la ambulancia tardó mucho en llegar".

2026-01-14 piletas saladillo

El subdirector de Deporte Comunitario municipal, Marcelo Dell Elce, destacó que "los heridos no revisten mayor gravedad"

"La evaluación de este arbolado fue hecha en noviembre por personal de Ambiente", indicó, para añadir que a primera hora de este jueves se realizará una nueva revisión y luego "la pileta va a abrir y la temporada continuará normalmente".

"El accionar de la gente del polideportivo fue excelente, reaccionaron muy rápido", remarcó.

Noticias relacionadas
Río Paraná y kayaks bajo la lupa, otra vez.

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

La canasta básica de diciembre según Cesyac fue de $1.923.327 por familia

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: "No hablamos de lujos"

El intendente Pablo Javkin junto a los trabajadores del Heca

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca

Las tormentas le darán un respiro al ambiente pesado que se generó en Rosario por las altas temperaturas.

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

La millonaria cifra que desperdició Newells por una figura del fútbol argentino

La millonaria cifra que desperdició Newell's por una figura del fútbol argentino

Lo último

Quini 6 vacante: el pozo acumulado ya está en 11.500 millones de pesos

Quini 6 vacante: el pozo acumulado ya está en 11.500 millones de pesos

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

A través de un convenio se renovarán las bocas de expendio actuales. Aún no están las fechas de arranque. Se acordó la que estará cerca de Rosario
La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Por Facundo Borrego
Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Por Matías Petisce
La Ciudad

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo
La Ciudad

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin
Policiales

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 
La Ciudad

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

La millonaria cifra que desperdició Newells por una figura del fútbol argentino

La millonaria cifra que desperdició Newell's por una figura del fútbol argentino

Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas las agotaron en unas horas

Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas las agotaron en unas horas

Ovación
PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

Por Juan Iturrez
Ovación

PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

Oferta de diez millones de euros por Veliz, pero Central está a resguardo y define el nueve

Oferta de diez millones de euros por Veliz, pero Central está a resguardo y define el nueve

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Policiales
Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

La Ciudad
Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo
La Ciudad

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca
LA CIUDAD

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey
POLICIALES

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial
La Ciudad

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios
Economía

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región
Economía

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?
La Ciudad

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima
POLICIALES

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club
Ovación

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito
POLICIALES

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de 20 mil dólares
Policiales

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de 20 mil dólares

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

Por Luis Castro
Ovación

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Apareció inconsciente en la barranca la mujer que era buscada en Rosario
La Ciudad

Apareció inconsciente en la barranca la mujer que era buscada en Rosario

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura
OVACIÓN

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre
La Ciudad

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares