Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Los bomberos fueron a auxiliar a la víctima cerca del mediodía después de una colisión en la colectora exterior de la autopista urbana

14 de enero 2026 · 12:38hs
El choque ocurrió este miércoles en la zona sudoeste.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

El choque ocurrió este miércoles en la zona sudoeste.

El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) confirmó este miércoles un choque de camiones que requirió un operativo urgente para asistir a las personas involucradas. Según la versión preliminar, un chofer quedó atrapado dentro del vehículo en avenida Circunvalación y Uriburu.

Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios comenzaron a trabajar minutos antes del mediodía por la denuncia de la colisión en la colectora oeste de la autopista urbana. Uno de los conductores sufrió lesiones y no podía salir por sus propios medios.

Pasadas las 12.15, los encargados del procedimiento anunciaron que habían logrado rescatar al camionero. Mientras tanto, la Municipalidad recomendó evitar ese sector de la zona oeste debido a las demoras de tránsito por el siniestro vial.

Choque de camiones en la colectora de Circunvalación

A partir de la denuncia del choque en José María Rosa y Uriburu se activó el protocolo sanitario para el traslado de pacientes en helicóptero. La policía se ocupó de vigilar el sitio y cortar la circulación para facilitar la tarea de los bomberos.

Choque Uriburu Circunvalación 2

De acuerdo al primer reporte oficial, el chofer lesionado estaba consciente después del impacto. Luego de la evaluación inicial, los agentes y médicos empezaron a trabajar para llevarlo al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde arribaron poco antes de las 12.30.

>> Leer más: Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Además de las dotaciones de bomberos, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) intervino para asistir a quienes estuvieron involucrados en la colisión. Rápidamente, los rescatistas pidieron ayuda a la empresa privada a cargo de los traslados aéreos. El conductor quedó inmovilizado y lo retiraron en camilla.

Choque Uriburu Circunvalación 3

En el inicio del operativo, la policía y los bomberos advirtieron que un camión Ford Cargo 1722 había chocado de frente y la cabina había quedado destrozada. El segundo vehículo de carga llevaba un volquete.

