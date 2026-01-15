Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario Todo sucedió anoche en la zona de Tupac Amaru entre Provincias Unidas y Ecuador. El sospechoso tiene 33 años 15 de enero 2026 · 08:34hs

Foto: Bomberos Zapadores Incendio intencional en basural de zona oeste. Actuaron Bomberos Zapadores y la Policía detuvo a un presunto responsable Foto: Policía de Santa Fe. El presunto autor del incendio en un basural en zona oeste

Un hombre de 33 años fue detenido anoche acusado de causar un incendio en un basural ubicado en Tupac Amaru entre Provincias Unidas y Ecuador, en la zona oeste de Rosario. En el procedimiento también tuvieron que intervenir Bomberos Zapadores para apagar el fuego.

El incidente sucedió alrededor de las 21 del viernes. Fuentes oficiales señalaron que la Policía provincial actuó a partir de una llamada a la Central de Emergencias 911 por un incendio en un basural ubicado en Tupac Amarú y Provincias Unidas.

Cuando las primeras unidades del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar ya se encontraba trabajando una dotación del Cuartel Oeste de Bomberos Zapadores en la sofocación del foco ígneo. De acuerdo con los testimonios obtenidos por la Policía en el lugar comenzó la búsqueda de un hombre que fue señalado como responsable.

Los efectivos del Comando realizaron un patrullaje por la zona y dieron con una persona sospechosa cuya apariencia coincidía con los testimonios obtenidos por la Policía. Según informaron fuentes policiales, el hombre tenían entre sus prendas un encendedor.

detenido incendio basural El presunto autor del incendio en un basural en zona oeste Foto: Policía de Santa Fe.