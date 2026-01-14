Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes fueron imputados tras un intento de homicidio

La Fiscalía identificó a dos de los detenidos como coautores del ataque a tiros contra un hombre de 36 años que quedó en estado grave

La Justicia rosarina ordenó este martes la prisión preventiva de cuatro jóvenes vinculados a un intento de homicidio en el barrio Tablada . Todos habían sido detenidos poco después de la denuncia durante un operativo en Villa Manuelita y dos de ellos están bajo sospecha como coautores del ataque a tiros.

Ian F. y Dylan C. continuarán bajo arresto a pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por la investigación que comenzó una semana atrás en Biedma y Esmeralda, a pocas cuadras del sitio donde los capturaron. Los demás imputados seguirán privados de su libertad por encubrimiento de la balacera que terminó con un hombre de 36 años internado en estado grave .

La fiscal Paula Barros ratificó la hipótesis inicial sobre un homicidio doloso agravado y en grado de tentativa, perpetrado por delincuentes a bordo de una moto de baja cilindrada . En el marco de la primera audiencia de la causa se hizo la reconstrucción del recorrido de los agresores antes y después de los disparos.

De acuerdo a la evidencia reunida por el MPA en los últimos días, dos jóvenes de 18 años salieron en una Honda Wave negra desde un pasillo ubicado en Spiro al 300 . Los delincuentes salieron hacia el oeste desde Villa Manuelita, tomaron avenida Grandoli hasta 24 de Septiembre y luego volvieron en dirección al sur por Esmeralda. Cuando llegaron al cruce con Biedma, Dylan C. abrió fuego contra la victima en un lapso de cuatro minutos desde las 21.46 del martes 6 de enero.

Alexis R. cayó herido por dos de los cuatro disparos efectuados por el muchacho que circulaba como acompañante. Ian F. sostuvo la marcha en el marco de la agresión y finalmente ambos se alejaron en el marco de una "huida planificada", según precisaron fuentes judiciales. El análisis técnico de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas determinó que llegaron hasta la zona de avenida Uriburu en un recorrido que concluyó en el punto de partida.

El hombre baleado recibió asistencia médica en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde lo atendieron por lesiones gravísimas en el abdomen y el hombro derecho. Después del ingreso a la guardia, lo operaron y quedó internado en el área de terapia intensiva.

Mientras el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) auxiliaba a la víctima, los atacantes fueron hasta bulevar Seguí al 400. El tirador bajó en un domicilio conocido y después regresó a Villa Manuelita para tratar de esconder la evidencia.

Dos imputados por encubrimiento agravado

La jueza María Melania Carrara dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley para Ian F. y Dylan C. por intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Además, ambos fueron imputados como coautores de portación ilegítima de un arma de guerra en concurso real.

Por otra parte, la Fiscalía Regional de Rosario solicitó la misma medida cautelar en el caso de los dos sospechosos restantes. Agustín F. tiene 21 años y había sido detenido junto a Lucas D. (18) al cabo de la persecución de los cuatro acusados en un operativo cerrojo coordinado con intervención de la Policía de Acción Táctica (PAT) y el Comando Radioeléctrico.

Moto Biedma Esmeralda Foto: Policía de Santa Fe.

Los investigadores del MPA concluyeron que los dos cómplices estaban al tanto del plan de los autores de la balacera y se ocuparon de brindarles apoyo logístico en Villa Manuelita después de los disparos. En base a la evidencia recolectada, plantearon que ambos se ocuparon de esconder la motocicleta, así como el arma de fuego, un casco y una gorra que permitirían identificar a los delincuentes.

La búsqueda de los agresores concluyó en el cruce de Spiro y Tafí, donde los cuatro sospechosos quedaron bajo arresto. La policía encontró allí una Honda Wave similar a la que se vio en los videos. También secuestró teléfonos celulares y vestimenta vinculada a la causa.

Cara de Papa, Toto y la frontera de Grandoli

Uno de los imputados por la fiscal Barros vive en Cepeda al 3700. Este domicilio en Villa Manuelita figura en denuncias como un punto de venta de drogas al menos desde 2020. El nombre de Gastón "Cara de Papa" F. trascendió tiempo después como uno de los dos presos que manejaba el negocio. En agosto de 2022 lo imputaron como miembro de la asociación ilícita comandada por Máximo Ariel "Viejo" Cantero, el exjefe de Los Monos.

El segundo hombre apuntado en la investigación sobre microtráfico era Toto, un recluso con el mismo apellido de Dylan C., detenido por el intento de homicidio en Biedma y Esmeralda. Además de estos antecedentes y la balacera de la semana anterior, el último 31 de diciembre mataron en la misma esquina de Rosario a Valentino Yael "Pirañita" Ramírez, un chico de 16 años emboscado por un grupo de delincuentes.

De acuerdo al testimonio de vecinos de Tablada y Villa Manuelita, la avenida Grandoli se convirtió en el último tiempo en la frontera invisible de territorios en conflicto. La división responde a la competencia entre dos puntos de venta de drogas que en los últimos meses entraron en tensión por la acción de jóvenes armados.

Si bien los episodios más recientes se registraron en el sector oeste, del lado de Villa Manuelita hubo al menos tres balaceras más durante el último mes de 2025. La primera fue el 8 de diciembre en Seguí y Convención, donde tiraron siete veces contra una vivienda y dejaron una nota con amenazas. Al día siguiente se produjo un tiroteo entre policías y dos hombres en el mismo lugar. Por último, las fuerzas de seguridad provinciales recibieron una denuncia sobre disparos al aire en Piceda al 3600 y secuestraron nueve vainas servidas.