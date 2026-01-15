Newell's cerró de palabra su noveno refuerzo para el próximo campeonato

El club sigue activo en el mercado de pases de cara a la próxima temporada y este jueves selló la llegada del lateral izquierdo que estaba buscando

Hacía varios días que las negociaciones de Newell's venían avanzando y este jueves se cerró la llegada de Gabriel Risso Patrón, lateral izquierdo de Botafogo (Brasil), que milita en la serie B del campeonato brasilero. El futbolista, ex-Atlético Tucumán, se convertirá en el octavo refuerzo de la Lepra.

Más allá que en las últimas horas se había ofrecido al ex-futbolista de Central Córdoba (Santiago del Estero) y Vélez, Brian Cufré, quien había tenía una denuncia en 2017 por abuso sexual, había sido sobreseído de la causa hace varios días.

Risso Patrón peleará el puesto con Martín Luciano , quien extendió su contrato con la institución, y también con el juvenil Valentino Torrente, quien también es considerado por la dupla Gomez-Orsi. El lateral izquierdo, de 30 años, viene de disputar 46 partidos y anotó dos goles.

Siguen las negociaciones por el volante central

Uno de los lugares que sigue buscando reforzar Roberto Sensini es la mitad de cancha, ya que en ese sector solo aparecen futbolistas jóvenes como Luca Regiardo y Marcelo Esponda, quien regresó de Aldosivi. Martín Fernández Figueira fue quien, en principio, quedó al margen del gusto de los entrenadores de cara al nuevo campeonato.

Ahí aparece como principal nombre el de Gonzalo Ábrego, volante de Godoy Cruz, quien fue el elegido desde el comienzo como opción, pero el planteo económico de la dirigencia Tomba, alejaban la posibilidad, teniendo en cuenta que la decisión prioritaria era la de venderlo.

Pero, a medida que fueron pasando los días, las ofertas de compra por el volante no cerraban y la posibilidad de un préstamo comenzó a tomar color. Con esa perspectiva, en los últimos días la Lepra realizó una oferta formal para quedarse con el mediocampista y parece que se acercó a lo pretendido por los mendocinos.

>> Leer más: En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

Dicha oferta consta de un préstamo, con un cargo de 250 mil dólares y una opción de compra por un millón de dólares por el 50% del pase. Este ofrecimiento económico del Rojinegro no estaría tan lejos de lo que pretende Godoy Cruz y la definición podría llegar en las próximas horas.

La situación de Oscar Salomón, jugador de Boca

Más allá que llegó Bruno Cabrera, desde Newell's siguen buscando a Oscar Salomón, futbolista que regresó a Boca proveniente de Platense. La Lepra ya se puso de acuerdo con el Xeneize, aunque por el momento, sigue siendo una traba el vínculo con el jugador, quien sigue aguardando una oferta del exterior.