El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

La máxima no superaría los 30º. El viernes estaría parcialmente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para la mañana y la tarde del jueves por posibles tormentas fuertes, con un descenso de la temperatura máxima, que no superaría los 30º.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del norte, un registro de 25º y algunas posibilidades de tormentas aisladas. Para la mañana y la tarde se emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual. La temperatura máxima alcanzaría los 30º en la tarde y bajaría a 25º en la noche, ya con bajas chances de tormentas aisladas.

El viernes estaría parcialmente nublado, con la máxima manteniéndose en 30º y la mínima bajando hasta los 17º.

El sábado tiene previsiones de cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 30º y 20º.

El domingo tendría pocos cambios en las condiciones: cielo parcialmente nublado, 31º de máxima y 19º de mínima.

El lunes nuevamente estaría parcialmente nublado, con una marca de 31º para la máxima y de apenas 16º en la mínima.

El martes tendría temperaturas entre 31º y 19º, con cielo parcialmente nublado.