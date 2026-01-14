La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

La máxima no superaría los 30º. El viernes estaría parcialmente nublado

14 de enero 2026 · 22:59hs
El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para la mañana y la tarde del jueves por posibles tormentas fuertes, con un descenso de la temperatura máxima, que no superaría los 30º.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del norte, un registro de 25º y algunas posibilidades de tormentas aisladas. Para la mañana y la tarde se emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual. La temperatura máxima alcanzaría los 30º en la tarde y bajaría a 25º en la noche, ya con bajas chances de tormentas aisladas.

El viernes estaría parcialmente nublado, con la máxima manteniéndose en 30º y la mínima bajando hasta los 17º.

El sábado tiene previsiones de cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 30º y 20º.

El domingo tendría pocos cambios en las condiciones: cielo parcialmente nublado, 31º de máxima y 19º de mínima.

El lunes nuevamente estaría parcialmente nublado, con una marca de 31º para la máxima y de apenas 16º en la mínima.

El martes tendría temperaturas entre 31º y 19º, con cielo parcialmente nublado.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes

El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes

El cielo estará completamente despejado este domingo en Rosario.

El tiempo en Rosario: vuelve el sol pleno y suben las temperaturas

Las lluvias seguirán durante el primer tramo del sábado, pero el tiempo va a mejorar durante el día.

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

el tiempo en rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el dia

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

La millonaria cifra que desperdició Newells por una figura del fútbol argentino

La millonaria cifra que desperdició Newell's por una figura del fútbol argentino

Lo último

La nueva era del Real Madrid arrancó con una derrota ante Albacete, de la segunda división

La nueva era del Real Madrid arrancó con una derrota ante Albacete, de la segunda división

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

A través de un convenio se renovarán las bocas de expendio actuales. Aún no están las fechas de arranque. Se acordó la que estará cerca de Rosario
La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Por Facundo Borrego
Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Por Matías Petisce
La Ciudad

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin
Policiales

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Quini 6 vacante: el pozo acumulado ya está en 11.500 millones de pesos
Información General

Quini 6 vacante: el pozo acumulado ya está en 11.500 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

La millonaria cifra que desperdició Newells por una figura del fútbol argentino

La millonaria cifra que desperdició Newell's por una figura del fútbol argentino

Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas las agotaron en unas horas

Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas las agotaron en unas horas

Ovación
Newells presentó a los DT de inferiores, que incluye a varias glorias del club
Ovación

Newell's presentó a los DT de inferiores, que incluye a varias glorias del club

Newells presentó a los DT de inferiores, que incluye a varias glorias del club

Newell's presentó a los DT de inferiores, que incluye a varias glorias del club

Argentino confirmó a José Previti para dirigir el equipo en la Primera C

Argentino confirmó a José Previti para dirigir el equipo en la Primera C

PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

Policiales
Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

La Ciudad
El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio
Policiales

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca
LA CIUDAD

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey
POLICIALES

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial
La Ciudad

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios
Economía

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región
Economía

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?
La Ciudad

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima
POLICIALES

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club
Ovación

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito
POLICIALES

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

Por Luis Castro
Ovación

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura
OVACIÓN

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre
La Ciudad

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala
La Ciudad

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada
La Ciudad

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada