Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

El acusado tiene 19 años y quedó formalmente acusado por el crimen de Andrea Verónica Zeballos, ocurrido el 10 de enero en 27 de Febrero y Brasil

Un joven de 19 años, identificado como Geremías C., quedó en prisión preventiva por el plazo máximo que prevé la ley, imputado como autor material del homicidio de Andrea Verónica Zeballos , hecho ocurrido el 10 de enero pasado en 27 de Febrero y Brasil, en la zona oeste de Rosario. Así lo resolvió la jueza de Primera Instancia Luciana Vallarella, en la audiencia de imputación que se realizó este miércoles en el Centro de Justicia Penal.

La magistrada, al término de ese paso procesal, convalidó la acusación que presentó la fiscal Agustina Eiris, de la Unidad Especializada en Violencia Altamente Lesiva, en este momento de la causa judicial que marchará hacia un juicio oral y público en los próximos meses .

La fiscal, en su presentación acusatoria, le atribuyó a Geremías C. el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento.

De acuerdo con la reconstrucción del crimen que hizo Eiris, aquel 10 de enero, siendo las 16 horas, el muchacho llegó hasta 27 de Febrero y Brasil en una moto junto a otra persona aún no identificada.

Al arribar a ese lugar, atacaron a balazos a Andrea Zeballos, quien se encontraba sobre bulevar 27 de Febrero. La víctima recibió varios impactos de bala en el cráneo y falleció en el acto. La fiscal agregó que Geremías C. y su cómplice huyeron en la misma moto, pero minutos después la Policía detuvo a Geremías en un pasillo ubicado en Pasaje 1847 y 1818.

En ese mismo procedimiento, los uniformados secuestraron un arma de fuego FM Hi Power calibre 9x19 milímetros que tenía la numeración suprimida con cargador y el cargador completo. También fue incautada una motocicleta marca Benelli sin dominio colocado que se utilizó en el homicidio de Zeballos.

La fiscal, además de la autoría material del asesinato, también le atribuyó al joven la portación ilegal del arma de fuego mencionada y haber adquirido o recibido la moto que usó en el ataque a sabiendas que había sido robada el 6 de enero en French al 900, según se pudo establecer en la investigación del hecho.