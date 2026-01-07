La Capital | Zoom | Bridgerton

Netflix: ¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de "Bridgerton"?

Este 2026 recibirá una nueva temporada de la aclamada serie de época. Todo lo que se sabe de su estreno en esta nota.

7 de enero 2026 · 13:38hs
Luke Thompson y Yerin Ha encabezarán el reparto de la cuarta temporada de Bridgerton en Netflix

Luke Thompson y Yerin Ha encabezarán el reparto de la cuarta temporada de "Bridgerton" en Netflix

Desde el estreno de su primera temporada en 2020, “Bridgerton” se convirtió en uno de los títulos más aclamados dentro de Netflix. Cada vez que la serie estrena una nueva temporada, rápidamente se transforma en lo más visto de la plataforma gracias a sus fieles espectadores. Y como en este 2026 se estrenará su cuarta temporada, los fanáticos ya se están apuntando la fecha.

Para los seguidores de la serie, el tiempo de espera entre temporada y temporada se siente eterno. La tercera entrega de Bridgerton llegó en 2024 dividida en dos partes y desde entonces la historia ha quedado pausada. En septiembre de ese mismo año, Netflix confirmó el rodaje de la cuarta temporada pero la fecha exacta de estreno tardó en revelarse. Lo único que se sabía era que sería durante 2026.

Afortunadamente, ya iniciado el 2026, la espera está a punto de terminar para quienes quedaron enganchados con esta historia de época. La cuarta temporada de “Bridgerton” constará de 8 episodios e incluirá algunas modificaciones en la historia, el reparto y las locaciones.

Cuándo se estrena la cuarta temporada de "Bridgerton"

Finalmente, la cuarta entrega de “Bridgerton” está a punto de desembarcar en Netflix. Esta será estrenada en dos partes que llegarán de la mano de los primeros meses del año.

Así, la primera parte de la cuarta temporada de “Bridgerton” estará disponible a partir del 29 de enero en Netflix, mientras que su segunda parte verá la luz el 26 de febrero. Cada parte estará formada por 4 capítulos.

De qué se trata la cuarta temporada de “Bridgerton”

Tal como se adelantó, la cuarta estación de “Bridgerton” girará en torno al artista de la familia, Benedict, interpretado por Luke Thompson. La trama pondrá el foco en su encuentro con una misteriosa Dama de Plata, protagonizada por Yerin Ha, que lo hará cuestionarse su estilo de vida reacio al matrimonio.

El reparto de esta temporada tendrá incorporaciones como las de Hugh Sachs que pasará al elenco principal como Brimsley, Katie Leung como Lady Araminta Gun, Isabella Wei como Posy Li, Michelle Mao como Rosamund Li y Emma Naomi como Alice Mondrich.

Trailer de la cuarta temporada de “Bridgerton”

