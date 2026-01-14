Javier Milei recibió en la Casa Rosada a dos argentinos secuestrados por Hamas en Israel

El mandatario recibió a los hermanos Ariel y David Cunio, quienes fueron liberados el 14 de octubre pasado y entregados a la Cruz Roja

El presidente Javier Milei recibió este miércoles en la Casa Rosada a Ariel y David Cunio, dos hermanos argentinos que fueron secuestrados por el grupo Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023 y liberados dos años después.

Con la mitad del gabinete de vacaciones, en el intercambio estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno y la fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina, Leah Soibel.

“Milei, junto a Quirno, recibió en la Casa Rosada a los hermanos argentinos David y Ariel Cunio, secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz y liberados en octubre de 2025 gracias a las gestiones de paz del presidente (de Estados Unidos) Donald Trump ”, comunicaron a través de la cuenta de Oficina del Presidente.

Vale recordar que durante su último paso por Israel, el mandatario protagonizó una reunión con familiares de víctimas del secuestro. Allí, escoltado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, resaltó que el combate contra el terrorismo se traduce en “la lucha de la gente de bien contra aquellos que quieren hacer daño a la civilización”.

En aquella oportunidad, estuvieron Luis y Silvia Cunio, padres de Ariel y David, quienes le regalaron al presidente un libro llamado The October 7 War. Entre los familiares convocados por el gobierno también estaban Yarden Bibas, esposo de Shiri y padre de Ariel y Kfir, asesinados a sangre fría por el grupo terrorista.

Otras reuniones

Además, el mandatario protagonizó otra serie de audiencias en su despacho ubicado en el primer piso de la Rosada. Entre los compromisos incluyó una reunión con empresarios del sector energético, con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González.

De ese encuentro también participó el director ejecutivo de MidOcean Energy, Venter De la Rey, el vicepresidente senior, Thomas Wheeler, el director de desarrollo de negocio, Vahid Farzad, y el director para América de la compañía, Jason Klein.