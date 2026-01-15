Newell's: la deuda podría ser de un 60 % superior a la que reconoció Ignacio Astore

El expresidente habló hace un mes de 24 millones de dólares, pero en la actualidad algunos en el Parque se animan a pronosticar un pasivo de casi 40 millones

El 15 de diciembre de 2025, en el palco presidencial, se llevó a cabo el traspaso con Astore entregando la conducción del club a Boero.

Newell's tiene la mirada puesta en el inicio del torneo y para ello logró una serie de contrataciones con el fin de limpiar la cara del equipo . Gran parte del foco de atención está centrado en ese aspecto, pero en la misma sintonía la dirigencia sigue analizando números con el fin de llegar a la deuda final que tiene el club y que dejó el expresidente saliente, Ignacio Astore, quien horas antes del fin de su gestión habló de 24 millones de dólares . Una cifra muy diferente a la mencionada por estas horas, que rondarían entre los 35 y 40 millones.

Hace poco más de un mes, y a horas del acto eleccionario, Astore hizo un balance de su gestión con un video que fue subido a las redes sociales del club. En el mismo habló precisamente de un tema que ocupa el interés en el Parque. "El balance auditado y presentado en AFA arrojó un déficit de 24 millones de dólares . Con el patrimonio activo que tenemos son cifras manejables en el fútbol argentino”, notificó el 11 de diciembre de 2025 en una exposición de más de veinte minutos.

El número contrasta con el que maneja la actual dirigencia, al punto que el actual presidente, Ignacio Boero, mencionó una cifra un cuarenta y cinco por ciento más, es decir alrededor de 35 millones de dólares. Claro que este monto no sería el definitivo porque la auditoría transita sus primeras semanas y aún no concluyó. Algunos se animan a sostener que alcanzaría "los 40 millones de dólares", es decir un sesenta por ciento superior a la reconocida por el expresidente.

De los 24 millones de los que habló Astore sostuvo en su momento que “ese déficit que Newell's tiene es absolutamente manejable”, aunque en la actualidad se siguen analizando números que van engrosando de manera preocupante el déficit económico que afrontar la entidad Leprosa.

"En lo previo entendemos que hay muchos elementos para llevar a Astore y a la comisión anterior, sobre todo a los que tuvieron firma, a la Justicia", declaró hace unos días el vicepresidente primero, Juan Manuel Medina, en una entrevista con Ovación.

¿Dónde está Ignacio Astore?

Desde que se llevaron adelante las elecciones con el triunfo de Boero, el expresidente salió de la escena mediática y del ámbito de la entidad. Muy atrás y con un panorama diferente quedó la imagen del que había arrasado en las elecciones de 2021 con el 72,47% de los votos, a tal punto que algunos allegados a la institución contaron que el doctor "estuvo en Miami", pero en la actualidad se encuentra en Rosario, contrastando de esta forma con las versiones de que "podría radicarse en el exterior".