La dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: "No quería jugar más al fútbol"

El defensor de la selección argentina, formado en Newell's, superó una rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda y volvió a las canchas

Lisandro Martínez alcanzó la cima del fútbol al coronarse campeón del Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina , pero apenas unos años después las lesiones lo dejaron al límite de retirarse con solamente 27 años. El defensor surgido en Newell's sufrió una rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda que lo alejó de las canchas y de la motivación.

Ya recuperado y con continuidad en Manchester United , el entrerriano habló sobre las dificultades que debió atravesar debido a las lesiones y la cruel etapa de recuperación que afrontó para volver a la actividad, después de la rotura en su rodilla en febrero de 2025.

“Me aferré a mi gente. Después de las primeras dos o tres semanas no quería jugar más al fútbol . Me había pasado la fractura del pie y ahora la rodilla. Dije: ‘Ya está, no quiero saber más nada’. Después uno agarra más consciencia y tiene ese apoyo para no bajar los brazos”, confesó el defensor de la Albiceleste en una entrevista con el canal de streaming AFA Estudio.

En relación a la dura etapa de recuperación que debió afrontar, Licha Martínez continuó: “ Entré en un desequilibrio total porque el dolor es inaguantable . Mi primera reacción fue: ‘Me voy a casa, me voy a estar con mi familia en Argentina. Basta, no quiero sufrir más, quiero estar bien, quiero disfrutar’. Cuando uno está desequilibrado puede llegar a decir cualquier cosa, porque no estás conectado con vos mismo. Después acepté esas tres semanas de luto, que no era yo ”.

El ex-Newell's atravesó un emotivo 2025, ya que durante su recuperación también se convirtió en padre por primera vez. “Al mes del episodio nace ella y digo: ‘’No, no... No hay chance de que me dé por vencido‘. Fue mi motor de cada día. Salía cada entrenamiento a dar lo mejor pura y exclusivamente por mi hija”, afirmó.

Una nueva etapa

“Tenés que reinventarte, porque arrancás de cero en todos los sentidos: físico, mental y personal. Sentís que no sos un jugador de fútbol”, sostuvo el defensor de la selección argentina, que logró superar el desafío y regresar a las canchas con la camiseta de los Diablos Rojos.

En la misma línea, expresó: “Gracias a esta lesión hoy puedo decir que he cambiado mucho como persona. La perspectiva de la vida: valoro más la vida, el clima, el olor al césped, una pelota, salir a la cancha, todo”.

“Me siento muy bien. Desde el club hicieron un gran trabajo y eso ayudó mucho a que yo me sienta bien ahora. Física y mentalmente estoy mejor que nunca”, remarcó Martínez sobre su regreso a la actividad.