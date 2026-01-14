La Capital | Policiales | barrio Martin

Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares

Una jubilada de 87 años fue víctima de un robo bajo la modalidad de "cuento del tío". La principal sospechosa es su cuidadora junto con uno o más cómplices

14 de enero 2026 · 14:59hs
Una mujer que vivía en el 7º piso del edifico de barrio Martin cayó en la trampa del cuento del tío

Una mujer que vivía en el 7º piso del edifico de barrio Martin cayó en la trampa del "cuento del tío"

“Era una persona cariñosa y afectuosa”, así definió Constanza a Tamara G., la cuidadora de su madre, la cual fue víctima del robo de alrededor de 20 mil dólares y varias joyas en barrio Martin. Lo que no sabía la hija de la víctima es que la trabajadora iba a ser la principal sospechosa de quedarse con el jugoso botín que guardaba la jubilada de 87 años. Tras el hecho, Constanza contó con lujo de detalles cómo fue el accionar de la sospechosa y su cómplice, un cerrajero que llegó para violar la caja fuerte.

Tamara G. trabajaba en el séptimo piso del edificio de Libertad 85, casi esquina con Mendoza. Su carisma y personalidad hizo que se gane la confianza de la familia de la mujer de 87 años en pocos meses. Es que Tamara G. comenzó a cuidar de su víctima desde septiembre.

Este martes, mediante engaños y con la ayuda de un cerrajero se robó alrededor de 20 mil dólares e innumerables joyas, objetos de alto valor para su venta y también de un gran peso emocional para la mujer.

Constanza llegó al lugar pasadas las 15 y vio como la caja fuerte estaba abierta y vacía. Rápidamente, llamó al 911 y radico la denuncia, que permitió la detención de Tamara G., la joven de 29 años, que no pudo hacer nada contra las pruebas que presentaron en la denuncia: las filmaciones de las cámaras de seguridad.

Cómo fue el robo según la familia

Ese martes fatídico Constanza llamó a su madre cerca de las 10. Formaba parte de la rutina diaria de madre e hija. Además, la cuidadora tenía constante comunicación vía WhatsApp con Constanza. El día para las tres siguió por los carriles normales, o es lo que pesaban.

“Salgo de natación a las 15 y me llega un llamado de mi mamá diciendo que estaba mal, pidiéndome que vaya porque se habían llevado las cosas”, contó Constanza a LT8.

La mujer reconoció que desconocía cuánto dinero había dentro de la caja fuerte y los objetos de valor que contenía, aunque dijo que la mujer de 87 años guarda recuerdos de sus dos matrimonios.

El paso a paso delictivo

Constanza dio detalles de las imágenes que pudo conseguir a través de las cámaras de seguridad, que sirvieron como prueba para la detención de Tamara G. “A las 11.45 ingresó un extraño con un maletín y una caja de herramientas. Fue hasta el dormitorio con la cuidadora y abrió la caja fuerte. A las 12 se retiró de departamento”, relató la hija de la jubilada asaltada.

A partir de ahí Tamara G. y sus cómplices llevan adelante un robo bajo la modalidad de “cuento del tío”. Antes de las 14, la cuidadora toma el teléfono fijo y se lo pasa a la mujer de 87 años diciéndole que era su hija, Constanza. “Nunca me comunico por ahí”, dejó en claro Constanza y continuó: “Le dicen que soy yo y aunque mi mamá desconfía accede a entregar todo”. Una tercera persona se sumó al relato de la familia.

Las cámaras del lugar también tomaron como Tamara G. contó el dinero y bajó con un bolso lleno de billetes y joyas cerca de las 14. La secuencia continúa 15 minutos más tarde con la cuidadora regresando al hogar sin el bolso.

El botín quedó en manos de sus cómplices y una hora más tarde se radicó la denuncia, que derivó en la detención.

Detención de la cuidadora

La sospecha de los investigadores es que la empleada habría sido cómplice de un cerrajero para urdir un plan para apoderarse de los billetes estadounidenses y otros objetos de valor como joyas y alhajas.

Según trascendió, la sospechosa fue identificada como Tamara G., tiene 29 años y hasta ayer a la tarde se desempeñaba en tareas de cuidados en general de una mujer de 87 años, dueña del departamento ubicado en avenida de La Libertad 85. La cuidadora quedó a disposición del fiscal de la Unidad de Flagrancia y Turno Rodrigo Urruticoechea, quien esperará el cumplimiento de varias medidas investigativas para resolver la situación procesal de la mujer.

Cómo ingresó el ladrón al edificio de barrio Martin

“Esto fue algo inesperado. Estaba cumpliendo con mi trabajo y se dio esta situación que me dejó en un lugar incómodo. Yo cumplí con lo que está estipulado en el convenio laboral, pero esta situación que se vivió fue lamentable”, sostuvo Franco, el encargado del edificio de barrio Martin donde este martes le robaron, mediante la artimaña del cuento del tío, miles de dólares a una mujer de 87 años que vive en esa torre.

Franco brindó su testimonio sin dejar de reconocer el trago amargo que representó para él haberse enterado cuando ya estaba en su casa del robo que había sufrido una de las vecinas del edificio donde trabaja hace menos de un año. Es que, en definitiva, fue él quien tuvo cara a cara y dejó pasar al ladrón que terminó llevándose dólares y joyas de la consorcista, en una maniobra en la que habría estado involucrada la cuidadora de la mujer, quien está detenida como sospechosa. En ese contexto y mientras trabajaba, el joven portero contó su versión de los hechos.

El portero recordó cómo empezó todo: “Un cerrajero se presentó poco después del mediodía, manifestando que tenía que subir al piso 7º y que buscaba a una persona llamada Tamara. Yo le pregunté el apellido de la tal Tamara y repregunté a qué piso iba, para cerciorarme a qué vivienda tenía que ir. Pero (el cerrajero) me dijo que el único dato que tenía era que lo había llamado Tamara. La única Tamara que yo conocía era la empleada que estaba trabajando con la señora del piso 7”.

Cómo actuó el portero del edificio de barrio Martin

En declaraciones a LT8, Franco remarcó que siguió paso a paso, lo que señala el convenio laboral de los porteros. “Por la central telefónica me comuniqué con Tamara y le pregunté si este hombre estaba autorizado a subir, porque no debe subir nadie sin autorización previa. Desde arriba, Tamara me dio el ok para que pasara el cerrajero y así sucedió. Yo hice lo que establece nuestro convenio. Después, no sé qué pasó arriba”.

cuento del tio
El edificio de barrio Martin donde ocurrió el robo de miles de dólares y joyas

El edificio de barrio Martin donde ocurrió el robo de miles de dólares y joyas

El portero contó que se fue del edificio cuando concluyó su horario de trabajo y que se enteró de lo ocurrido cuando su compañero de relevo lo llamó por teléfono. “Cuando yo estaba en casa, me llamó el encargado del turno tarde para preguntarme si le había dado ingreso al cerrajero por pedido de Tamara, a lo que respondí que sí. Después, me contó lo que pasó y que estuvo la policía”, rememoró Franco.

“Tamara trabajaba casi todos los días, tenía un solo franco. Me enteré de que fue detenida este martes a la tarde y que estaría incomunicada. La verdad es que todo esto me pone en situación incómoda. Entré a trabajar acá en marzo del año pasado, pero insisto en que yo cumplí con mi tarea", subrayó.

Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares
