Mirtha Legrand, sin filtro: la diva sorprendió con un exabrupto y recibió una ovación

Mirtha Legrand estuvo ayer por la noche en Mar del Plata. La diva aprovechó un evento privado para reclamar por el regreso de sus almuerzos desde La Feliz y lanzó un insultó que descolocó a todos.



"No sé por qué mierda no se hacen", dijo "La… pic.twitter.com/HTNw4tYbRP — Diario La Capital (@lacapital) January 29, 2025

Mirtha Legrand ausente en la pantallas

Este “palazo” de Mirtha no fue el primero del verano. En anteriores ocasiones, la presentadora ya había expresado su disconformidad con la falta de pantalla. En una entrevista días anteriores ya había expresado que “se lo perdieron”, consultada por su ausencia en la temporada de teatro.

Asimismo, se tomó el tiempo de explicar, entre risas, los motivos de su dolida ausencia: “Me rompí un diente comiendo una tostada. Además me hicieron tratamientos de conducto así que tengo un poquito hinchado todavía".

También se le preguntó por la posibilidad de un programa especial por su cumpleaños, el día 23 de febrero. Sin embargo, Mirtha no pudo adelantar ninguna información en tanto no se habría planificado ningún evento hasta el momento. “A mí no me dijeron nada todavía, esta semana me avisa Nacho. Hablé con Suar, todo bien, pero no puedo decir nada", expuso.