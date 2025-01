Quién se fue de la casa de "Gran Hermano" este domingo

El primero en salvarse fue Brian, el vendedor ambulante que no despertó ningún sentimiento negativo en su público, ya que solo se llevó el 0,6% de los votos. Otros poco votados fueron el segundo y tercer salvado, Ulises y Luciana, quienes recibieron el 2,1% y el 2,52% de los votos respectivamente.

Para el final de la gala, la eliminación se definía entre dos participantes: Giuliano “Nano” Vaschetto y Luz Tito. Tras segundos de mucha incertidumbre, Del Moro mostró el papel con la cara del más votado. Para festejos de algunos y tristezas de otros, Giuliano Vaschetto quedó eliminado de “Gran Hermano”.

Cómo se vivió la salida de Giuliano

El personaje de Giuliano había generado mucha polémica en el público. Habiéndose declarado desde su presentación como “chamuyero”, no tardó en involucrarse con dos jugadoras a la vez, Chiara y Jenifer, generando conflictos y corazones rotos que la audiencia no avaló.

La salida de Nano fue complicada para Chiara, quien a pesar de saber que debía dejarlo ir, tuvo sentimientos encontrados: "Lo de la placa me pegó, por más que yo tenga claro lo que tengo que hacer con respecto a Nano. Quiero verlo salir por la puerta. Pero es difícil para mí, yo lo quiero a él".

Además, Chiara recordó que apenas ingresaron en la casa, Giuliano “fue una de las personas, junto con Ulises (Apóstolo) y Jeni (Lauría)", con las que más confianza logró. Ese grupo quedó devastado con la salida de Giuliano. Ulises y Jenifer lloraron desconsoladamente por su partida y se lamentaron por la jugada. Días antes de su eliminación, Nano le había pedido a Jenifer que fueran novios.

Embed Ulises no puede parar de llorar y Santiago festeja



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/HHYbrIbtla — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 27, 2025

Quien sí festejó fue Santiago, quien en el rol de líder de la semana fue aclamado por la audiencia. Su jugada tenía como objetivo que el eliminado fuera “Nano” y a partir de ciertas selecciones y salvatajes, logró su cometido. El festejo le valió abrazos con los demás participantes, también contentos por la permanencia de Luz.

Giuliano se fue de la casa tras ser despedido por sus compañeros. Pero en ese camino a la puerta no le faltó una última demostración de la confianza que lo caracteriza. “Lo voy a ver de vuelta a todos así que quédense tranquilos que no me voy, esto recién empieza de verdad”, declaró en su salida.

También dejó lugar para los agradecimientos: “Los quiero mucho, gracias por esta oportunidad. No me imagino un mejor grupo para que me acompañe en esta aventura, gracias”.

Embed Giuliano se despide de la casa y de sus compañeros



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/TqEg4XvjRU — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 27, 2025

Quiénes siguen en juego en “Gran Hermano”

Después de la reciente eliminación de “Nano”, la casa aún cuenta con varios participantes jugando por el premio mayor. Aquellos que siguen en competencia son:

Brian Alberto

Chiara Mancuso

Claudio Di Lorenzo

Juan Pablo De Vigili

Katia Fenocchio

Lourdes Ciccarone

Luciana Martínez

Luz Tito

Martina Pereyra

Petrona Jerez

Sandra Priore

Santiago Algorta

Sofía Buscio

Ulises Apóstolo