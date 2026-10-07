Messi lo hizo: Grupo Cali se reunió con Sergio Torres y explicó por qué cortaron el show

El cantante y Darío Zanco se reencontraron en el Monumental para darle la sorpresa al capitán de la selección argentina, pero la música duró poco

Aunque dijo adiós en Buenos Aires, la gran sorpresa musical para Lionel Messi tuvo un sello santafesino este martes. Grupo Cali volvió a presentarse con Sergio Torres en voz después de un largo tiempo separados. El reencuentro tuvo un gusto agridulce, ya que el show se suspendió en cuestión de segundos y despertó dudas sobre lo sucedido en el Monumental.

La legendaria banda fundada por el acordeonista Darío Zanco fue elegida para cerrar la velada en la cancha de River tras la victoria por 3 a 0 ante Benín . Dado que tocaron poco tiempo y el sonido se cortó de manera abrupta, los artistas aclararon que la suspensión no se debió a una decisión propia ni a una falla técnica.

"Mil disculpas a todas las personas que estaban esperando este momento" , manifestaron los integrantes del grupo tras la fiesta en el barrio de Núñez. Así reconocieron que el espectáculo les dejó sabor a poco porque "había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien".

A la hora de irse de la cancha de la mano de su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, los compañeros y amigos de Messi formaron un pasillo para aplaudirlo mientras Grupo Cali tocaba en vivo . Antes de que el ídolo saliera del campo de juego, la música se apagó de manera inexplicable.

¡EL PASILLO PARA LIONEL ANDRÉS MESSI!



¡ETERNAMENTE AGRADECIDOS, CAPITÁN! pic.twitter.com/w4WH5tum5t — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

La cumbia santafesina fue una breve banda sonora para la retirada final del futbolista de Inter Miami con la camiseta albiceleste. Después del evento, voceros del grupo indicaron: "Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario".

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Zanco y Torres no sólo se juntaron en el estadio para interpretar "Amor de chat", uno de los clásicos del repertorio de Cali. También lo hicieron para saludar al ídolo afuera de la cancha, donde compartieron la foto que quedó como prueba principal de la reunión que anhelaban muchos amantes de la música. En el ensayo previo también tocaron "Vino tinto", pero no llegaron a hacerlo a la hora del espectáculo.

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"Lamentablemente, cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos", manifestaron los artistas a través de un comunicado oficial. Luego, señalaron: "Esperamos, sepan entender que estas cuestiones son ajenas a nosotros. Gracias por comprender y acompañarnos siempre".

Lionel Messi y Grupo Cali, una historia de 22 años

El reencuentro de dos próceres de la cumbia santafesina se dio a 22 años de su separación. Torres dejó el grupo en 2004, el mismo año que Messi fue convocado por primera vez para jugar con la selección sub 20 y evitar que se inclinara por representar a España.

Luego de la ruptura con el grupo fundado por Zanco, el cantante inició una exitosa carrera solista. En ese camino se convirtió en uno de los artistas predilectos del exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG).

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A la hora de organizar el homenaje a la Pulga, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió mantener en secreto la contratación del vocalista y de la banda. Sus nombres fueron los únicos que no se dieron a conocer a la hora del anuncio del evento, que incluyó a otras estrellas musicales como Soledad Pastorutti y Ulises Bueno.

Aunque no fue oficial, la sorpresa se develó antes del partido por la prueba de sonido en la cancha de River. De esta manera, la despedida de Messi también marcó el reencuentro de Cali y se convirtió en un hito, aunque no fue como sus fanáticos querían.