La Capital | Zoom | Messi

Messi lo hizo: Grupo Cali se reunió con Sergio Torres y explicó por qué cortaron el show

El cantante y Darío Zanco se reencontraron en el Monumental para darle la sorpresa al capitán de la selección argentina, pero la música duró poco

7 de octubre 2026 · 08:52hs
Google Seguir a La Capital en Google
Messi saludó a los artistas en los pasillos del Monumental.

Foto: Instagram/@grupocalioficial.

Messi saludó a los artistas en los pasillos del Monumental.

Aunque dijo adiós en Buenos Aires, la gran sorpresa musical para Lionel Messi tuvo un sello santafesino este martes. Grupo Cali volvió a presentarse con Sergio Torres en voz después de un largo tiempo separados. El reencuentro tuvo un gusto agridulce, ya que el show se suspendió en cuestión de segundos y despertó dudas sobre lo sucedido en el Monumental.

La legendaria banda fundada por el acordeonista Darío Zanco fue elegida para cerrar la velada en la cancha de River tras la victoria por 3 a 0 ante Benín. Dado que tocaron poco tiempo y el sonido se cortó de manera abrupta, los artistas aclararon que la suspensión no se debió a una decisión propia ni a una falla técnica.

"Mil disculpas a todas las personas que estaban esperando este momento", manifestaron los integrantes del grupo tras la fiesta en el barrio de Núñez. Así reconocieron que el espectáculo les dejó sabor a poco porque "había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien".

¿Por qué se cortó la música de Grupo Cali en la despedida de Messi?

A la hora de irse de la cancha de la mano de su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, los compañeros y amigos de Messi formaron un pasillo para aplaudirlo mientras Grupo Cali tocaba en vivo. Antes de que el ídolo saliera del campo de juego, la música se apagó de manera inexplicable.

La cumbia santafesina fue una breve banda sonora para la retirada final del futbolista de Inter Miami con la camiseta albiceleste. Después del evento, voceros del grupo indicaron: "Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario".

>> Leer más: La cinta de capitán con los colores rojo y negro para Lionel Messi en su despedida

Zanco y Torres no sólo se juntaron en el estadio para interpretar "Amor de chat", uno de los clásicos del repertorio de Cali. También lo hicieron para saludar al ídolo afuera de la cancha, donde compartieron la foto que quedó como prueba principal de la reunión que anhelaban muchos amantes de la música. En el ensayo previo también tocaron "Vino tinto", pero no llegaron a hacerlo a la hora del espectáculo.

"Lamentablemente, cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos", manifestaron los artistas a través de un comunicado oficial. Luego, señalaron: "Esperamos, sepan entender que estas cuestiones son ajenas a nosotros. Gracias por comprender y acompañarnos siempre".

Lionel Messi y Grupo Cali, una historia de 22 años

El reencuentro de dos próceres de la cumbia santafesina se dio a 22 años de su separación. Torres dejó el grupo en 2004, el mismo año que Messi fue convocado por primera vez para jugar con la selección sub 20 y evitar que se inclinara por representar a España.

Luego de la ruptura con el grupo fundado por Zanco, el cantante inició una exitosa carrera solista. En ese camino se convirtió en uno de los artistas predilectos del exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG).

A la hora de organizar el homenaje a la Pulga, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió mantener en secreto la contratación del vocalista y de la banda. Sus nombres fueron los únicos que no se dieron a conocer a la hora del anuncio del evento, que incluyó a otras estrellas musicales como Soledad Pastorutti y Ulises Bueno.

Aunque no fue oficial, la sorpresa se develó antes del partido por la prueba de sonido en la cancha de River. De esta manera, la despedida de Messi también marcó el reencuentro de Cali y se convirtió en un hito, aunque no fue como sus fanáticos querían.

Noticias relacionadas
Alejandro Domínguez le entregó obsequios a Lionel Messi en representación de la Conmebol.

Messi en la Libertadores: "Depende del presidente y necesitamos que Newell's clasifique"

Messi, al hablar ante la multitud: Pudimos cumplir el sueño de volver a ser campeones del mundo. La realidad es que llegamos con lo justo

Lionel Messi: "Le digo adiós a la selección, a todos ustedes, los voy a extrañar"

Lionel Messi en la inmensidad de un Monumental que lo vivó toda la noche. Un reconocimiento más que merecido.

Messi para siempre: una noche mágica, donde lloró la pelota y Leo se hizo leyenda

messi convirtio en su despedida y el monumental entero se emociono coreando su nombre

Messi convirtió en su despedida y el Monumental entero se emocionó coreando su nombre

Ver comentarios

Las más leídas

Una familia de Santa Fe compró su casa en China y la armó en una hora

Una familia de Santa Fe compró su casa en China y la armó en una hora

Aún es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: qué se espera para el verano

Aún es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: qué se espera para el verano

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

Gaspar Duarte tuvo la peor noticia por esa lesión que sufrió frente a Banfield

Gaspar Duarte tuvo la peor noticia por esa lesión que sufrió frente a Banfield

Lo último

Messi lo hizo: Grupo Cali se reunió con Sergio Torres y explicó por qué cortaron el show

Messi lo hizo: Grupo Cali se reunió con Sergio Torres y explicó por qué cortaron el show

La emoción de Scaloni tras despedir a Messi: Fue un sueño que pude hacer realidad

La emoción de Scaloni tras despedir a Messi: "Fue un sueño que pude hacer realidad"

Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

La odisea de los inquilinos: 500 mil hogares, un tercio de la provincia, están alquilados

En este contexto, la provincia remarcó que sigue vigente el programa Llave, ideado para inquilinos. Se entregaron 600 millones de pesos

La odisea de los inquilinos: 500 mil hogares, un tercio de la provincia, están alquilados

Por Lucas Ameriso
Messi para siempre: una noche mágica, donde lloró la pelota y Leo se hizo leyenda

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Messi para siempre: una noche mágica, donde lloró la pelota y Leo se hizo leyenda

Lionel Messi: Le digo adiós a la selección, a todos ustedes, los voy a extrañar
Ovación

Lionel Messi: "Le digo adiós a la selección, a todos ustedes, los voy a extrañar"

El tiempo en Rosario: miércoles con alertas amarillo y naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con alertas amarillo y naranja

Aún es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: qué se espera para el verano
La Ciudad

Aún es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: qué se espera para el verano

Investigan la muerte de una mujer de 58 años en su casa de Capitán Bermúdez
Policiales

Investigan la muerte de una mujer de 58 años en su casa de Capitán Bermúdez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una familia de Santa Fe compró su casa en China y la armó en una hora

Una familia de Santa Fe compró su casa en China y la armó en una hora

Aún es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: qué se espera para el verano

Aún es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: qué se espera para el verano

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

Gaspar Duarte tuvo la peor noticia por esa lesión que sufrió frente a Banfield

Gaspar Duarte tuvo la peor noticia por esa lesión que sufrió frente a Banfield

Quedó detenido por estafas el otro dueño de la agencia Rosario Motorsport

Quedó detenido por estafas el otro dueño de la agencia Rosario Motorsport

Ovación
Messi en la Libertadores: Depende del presidente y necesitamos que Newells clasifique
Ovación

Messi en la Libertadores: "Depende del presidente y necesitamos que Newell's clasifique"

Messi en la Libertadores: Depende del presidente y necesitamos que Newells clasifique

Messi en la Libertadores: "Depende del presidente y necesitamos que Newell's clasifique"

Lionel Messi: Le digo adiós a la selección, a todos ustedes, los voy a extrañar

Lionel Messi: "Le digo adiós a la selección, a todos ustedes, los voy a extrañar"

Messi para siempre: una noche mágica, donde lloró la pelota y Leo se hizo leyenda

Messi para siempre: una noche mágica, donde lloró la pelota y Leo se hizo leyenda

Policiales
Investigan la muerte de una mujer de 58 años en su casa de Capitán Bermúdez
Policiales

Investigan la muerte de una mujer de 58 años en su casa de Capitán Bermúdez

Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe

Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron todos los ahorros

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron todos los ahorros

La Guardia: cinco menores detenidos y secuestro de 560 bochas de cocaína

La Guardia: cinco menores detenidos y secuestro de 560 bochas de cocaína

La Ciudad
La odisea de los inquilinos: 500 mil hogares, un tercio de la provincia, están alquilados

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La odisea de los inquilinos: 500 mil hogares, un tercio de la provincia, están alquilados

El tiempo en Rosario: miércoles con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: miércoles con alertas amarillo y naranja

El Parque España será sede de un festival de música en vinilo

El Parque España será sede de un festival de música en vinilo

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

España levantó la orden de arresto contra el separatista catalán Carles Puigdemont
El Mundo

España levantó la orden de arresto contra el separatista catalán Carles Puigdemont

La Guardia: cinco menores detenidos y secuestro de 560 bochas de cocaína
Policilales

La Guardia: cinco menores detenidos y secuestro de 560 bochas de cocaína

Barrio Las Flores: detienen a una mujer que junto a su pareja realizaba extorsiones
Policiales

Barrio Las Flores: detienen a una mujer que junto a su pareja realizaba extorsiones

Gendarme muerto en Echesortu: posible violencia de género y suicidio
Policiales

Gendarme muerto en Echesortu: posible violencia de género y suicidio

Madura un encuentro estratégico entre Pullaro y Santilli: el futuro de las Paso

Por Facundo Borrego
Política

Madura un encuentro estratégico entre Pullaro y Santilli: el futuro de las Paso

La partera Dolly tiene fecha para declarar y pidieron una audiencia sobre su hermana
La Ciudad

La partera Dolly tiene fecha para declarar y pidieron una audiencia sobre su hermana

Jóvenes en la política: un fenómeno de Bolsonaro en Brasil y Milei en Santa Fe
Política

Jóvenes en la política: un fenómeno de Bolsonaro en Brasil y Milei en Santa Fe

Declaran inconstitucional el decreto contra el financiamiento universitario
Política

Declaran inconstitucional el decreto contra el financiamiento universitario

Violencia en el futsal: golpearon a un DT en Villa Gobernador Gálvez
La Región

Violencia en el futsal: golpearon a un DT en Villa Gobernador Gálvez

La crisis empuja a jubilados, estudiantes y trabajadores a vivir en pensiones
La Ciudad

La crisis empuja a jubilados, estudiantes y trabajadores a vivir en pensiones

En junio se elige gobernador: ¿cómo queda el calendario electoral?
Política

En junio se elige gobernador: ¿cómo queda el calendario electoral?

Detienen a 7 adolescentes tras una persecución policial entre Baigorria y Rosario
Policiales

Detienen a 7 adolescentes tras una persecución policial entre Baigorria y Rosario

La Libertad Avanza propone habilitar Uber y evitar regular en exceso
La Ciudad

La Libertad Avanza propone "habilitar" Uber y evitar "regular en exceso"

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida
La ciudad

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida

All Boys recuperó la bandera robada por hinchas de Central tras partido de futsal
Ovación

All Boys recuperó la bandera robada por hinchas de Central tras partido de futsal

Clima y agro: las perspectivas para octubre y el seguimiento de El Niño

Por Vanessa Balchunas | Meteoróloga y ambientalista
Agro

Clima y agro: las perspectivas para octubre y el seguimiento de El Niño

La muestra de fotoperiodismo de Argra llega este viernes a Rosario
La Ciudad

La muestra de fotoperiodismo de Argra llega este viernes a Rosario

7 de octubre en Rosario: qué implica que sea día no laborable y cómo se paga
La Ciudad

7 de octubre en Rosario: qué implica que sea día no laborable y cómo se paga