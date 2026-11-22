El Complejo Astronómico Municipal abrirá sus puertas este domingo 22 para compartir una tarde de juegos, lecturas y descubrimientos. De 17 a 20, habrá distintas propuestas gratuitas destinadas a la primera infancia, las infancias y sus familias, con actividades que invitan a explorar el mundo a través de los sentidos.

La programación incluye espacios para escuchar cuentos, experimentar con sonidos y texturas, descubrir nuevas sensaciones y hasta emprender un viaje por el vecindario galáctico. Una invitación a mirar, escuchar, tocar, leer y aprender jugando.

Entre las actividades se encuentra La guarida de los sentidos , una experiencia interactiva especialmente pensada para bebés de 0 a 3 años y sus familias. En la Sala Copérnico se dispondrán distintos espacios de exploración, con sonidos, texturas y olores, que funcionarán como pequeñas guaridas donde los más chiquitos podrán descubrir, relajarse y disfrutar junto a sus adultos. La actividad es gratuita, con cupos limitados y acceso por orden de llegada.

También habrá Mediaciones de Lectura , un espacio para compartir cuentos e historias a cargo de los Mediadores de Lectura para los Primeros Mil Días.

Otra de las propuestas será Altavoz: Expedición Sonora, una instalación que invita a experimentar con los sonidos, las texturas y la propia voz. El recorrido incluirá tablas sensoriales, teléfonos susurradores, un juego heurístico con cañas, un xilofón de colores y auriculares para escuchar nanas, arrullos e historias.

Para quienes quieran levantar la mirada hacia el espacio, el Planetario ofrecerá la proyección Un paseo por el Sistema Solar. Se trata de un viaje audiovisual por las maravillas del vecindario galáctico, desde sus orígenes hasta sus confines. Planetas rocosos, gaseosos y enanos, anillos, lunas, cometas, asteroides y sondas espaciales serán parte de esta aventura, que también permitirá conocer temperaturas extremas y algunas de las particularidades más sorprendentes de los cuerpos celestes.

La producción estuvo a cargo del equipo técnico del Planetario del Complejo Astronómico Municipal. La función está destinada a todo público, aunque se recomienda a partir de los 9 años, y tiene una duración de 31 minutos. Las proyecciones comenzarán a las 17 en la Sala del Planetario. La entrada es gratuita, pero la capacidad es limitada: los tickets se entregarán en la boletería el mismo domingo, desde las 15.

La programación se completa con Experimental. Museo de Ciencia en Movimiento, una invitación a recorrer distintos territorios de las ciencias a través de experiencias interactivas. La propuesta parte de la idea de que el conocimiento no es algo fijo ni acabado, sino que está en permanente construcción: se desplaza, se transforma, genera preguntas y abre nuevas posibilidades de descubrimiento.