Pablo V. tenía 46 años y fue atendido en el Heca. Su muerte se confirmó horas después de la denuncia y el operativo policial

La víctima del crimen fue trasladada al Heca este viernes.

Un hombre de 46 años murió este sábado como consecuencia de un crimen en la zona sudoeste de Rosario . Fuentes oficiales confirmaron que había sido baleado en la cabeza el día anterior , aunque no trascendieron pistas sobre la identidad de la persona que lo atacó.

La investigación comenzó durante la tarde del último viernes, cuando Pablo V. fue internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Los médicos lo atendieron en inmediaciones de la plaza Los Amigos y corroboraron que se encontraba en estado grave por las lesiones que había sufrido.

Luego del traslado en una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), la víctima recibió asistencia en el nosocomio municipal por una herida de arma de fuego en el cráneo . Mientras tanto, el operativo de las fuerzas de seguridad concluyó sin arrestos en el sitio del ataque.

Según los primeros reportes oficiales, el paciente del Heca fue baleado en Fraga al 3500 , cerca del cruce de bulevar Seguí y avenida Provincias Unidas. Agentes del Comando Radioeléctrico lo encontraron tendido sobre la vía pública y pidieron ayuda médica urgente.

La muerte de Pablo V. se confirmó de manera oficial este sábado a la madrugada. En principio, fue la única persona herida a raíz de los disparos en la zona sudoeste.

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Una versión preliminar indica que la víctima fue atacada a tiros en el marco de una discusión. Sin embargo, las autoridades no lograron establecer en esta instancia quién la mató.

Después de la denuncia, los encargados del procedimiento solicitaron la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) para inspeccionar la escena del crimen. El registro de las actuaciones quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para continuar con la pesquisa.